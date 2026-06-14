CHP’nin genel sekreterlerle mücadelesi: İnönü’den Kılıçdaroğlu’na uzanan tasfiye tarihi

Şükrü Kaya, Atatürk döneminde tam 11 yıl boyunca İçişleri Bakanlığı görevini yürütmüş ve Cumhuriyet'in ilk döneminin en etkili isimlerinden biri olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen İsmet İnönü, aynı gün Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Şükrü Kaya'yı görevlerinden uzaklaştırdı. Şükrü Kaya, İçişleri Bakanlığı ve CHP Genel Sekreterliği görevlerinden ayrıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaklaşık bir asırlık siyasi tarihinde, genel başkanlarla genel sekreterler arasındaki güç mücadeleleri parti içindeki en büyük kırılmaların başında geldi. Atatürk'ün ardından Şükrü Kaya'nın tasfiye edilmesiyle başlayan süreç, Kılıçdaroğlu'na kadar devam etti. CHP tarihine damga vuran bu gelişmeler, parti içi iktidar mücadelelerinin ve dikkat çeken tasfiye süreçlerinin en çarpıcı örnekleri olarak kayıtlara geçti.

İsmet İnönü, CHP Genel Başkanlığı görevini 33 yıl 4 ay 11 gün boyunca kesintisiz sürdürerek parti tarihinin en uzun süre görev yapan genel başkanlarından biri oldu.

Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen İsmet İnönü, aynı gün Mustafa Kemal Atatürk’ün en yakın çalışma arkadaşlarından biri olan Şükrü Kaya’yı görevlerinden uzaklaştırdı / FOTOĞRAF: AA

Böylece CHP Genel Sekreteri olarak görev yapan Ecevit, parti liderliğini İsmet İnönü'den devralmış oldu.

CHP'de genel başkan ile genel sekreter arasındaki en önemli siyasi mücadelelerden biri ise İsmet İnönü ile Bülent Ecevit arasında yaşandı.

İsmet İnönü, CHP Genel Başkanlığı görevini 33 yıl 4 ay 11 gün boyunca kesintisiz sürdürerek parti tarihinin en uzun süre görev yapan genel başkanlarından biri oldu / FOTOĞRAF: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, 37 yıl boyunca kesintisiz milletvekilliği yapan ve CHP Genel Sekreterliği görevini yürüten Önder Sav’ı görevden aldı / FOTOĞRAF: AA

KILIÇDAROĞLU DÖNEMİNDE ÖNDER SAV KRİZİ

22 Mayıs 2010 tarihinde Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'nin 33. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkan seçildi.

Parti yönetiminde kısa süre içerisinde önemli görüş ayrılıkları yaşanmaya başladı.

3 Kasım 2010 tarihinde dönemin CHP Genel Sekreteri Önder Sav, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Sav açıklamasında, "CHP şimdiye kadar yaşamadığı bir Genel Başkan tasallutu ile yürütülüyor. Bu Genel Başkan tasallutunu CHP Parti Meclisi ile görevi devam eden MYK ile örgütleriyle, meclis grubuyla püskürtecektir. CHP kimsenin babasının malı değildir. 'Ben istediğim kuralı kafama göre uygularım' mantığına teslim olacak bir parti değildir. Bundan sonra Genel Başkan'ın bu sorumsuz, hukuk tanımaz, aşiret devletlerinde olacak anlayışının sürüp sürmeyeceğini hep beraber görüyoruz. Ama hukuku bilmeyenlere hukuku bildirmek de bizim görevimizdir. Genel Başkan bu davranışıyla CHP Tüzüğü'nün disiplin hükümlerini de ihlal etmiş olmaktadır" ifadelerini kullandı.

Aynı gün Kemal Kılıçdaroğlu, 37 yıl boyunca kesintisiz milletvekilliği yapan ve CHP Genel Sekreterliği görevini yürüten Önder Sav'ı görevden aldı.

GENEL SEKRETERLİĞİ SÜHEYL BATUM DEVRALDI

9 Kasım 2010 tarihinde CHP Genel Sekreteri Önder Sav görevini Süheyl Batum'a devretti.

Ancak ilerleyen süreçte Süheyl Batum ile CHP yönetimi arasında da ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktı.

SÜHEYL BATUM'UN ELEŞTİRİLERİ VE İHRAÇ SÜRECİ

3 Kasım 2014 tarihinde Süheyl Batum, CHP'nin son dönemde tutarsız politikaların kurbanı olmaya devam ettiğini belirterek parti yönetimine yönelik eleştirilerde bulundu.

Batum açıklamasında, "Karşımızda Türkiye'nin batısı için başka, doğusu için başka ve gelişmelere göre politika üretmeye çalışan bir CHP var. Herkese göre politika geliştirerek halk oy vermez. Bir dik duruşun, bir politikan olur. O politikana göre gelişmeleri şekillendirirsin. Herkesin gönlü olsun da oy alalım, iktidara gelelim anlayışı ile iktidara gelen bir parti görülmemiştir. Rüzgarın önünde savrulmamak gerekir" dedi.

Bu açıklamaların ardından parti içindeki gerilim daha da yükseldi.

11 Aralık 2014 tarihinde CHP Yüksek Disiplin Kurulu, Eskişehir Milletvekili Süheyl Batum'un partiden ihracına karar verdi.

CHP TARİHİNDE TEKRARLAYAN TABLO

CHP'nin siyasi tarihinde yaşanan bu gelişmeler, genel başkanlar ile genel sekreterler arasındaki güç mücadelelerinin farklı dönemlerde tekrarlandığını ortaya koydu.

İsmet İnönü'nün Atatürk döneminin güçlü ismi Şükrü Kaya'yı tasfiye etmesi, Bülent Ecevit'in genel sekreterlikten genel başkanlığa yükselerek İnönü dönemini sona erdirmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ise önce Önder Sav'ı görevden alması, ardından Süheyl Batum'un ihraç edilmesiyle sonuçlanan süreç; CHP tarihindeki en dikkat çekici parti içi mücadeleler arasında yer aldı.