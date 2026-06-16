CHP'li Çetin Sağsöz'den dikkat çeken İmamoğlu ve kurultay iddiası: İmamoğlu bir projedir; arkasında dış güçler var
2009 yılında Deniz Baykal tarafından CHP’nin Bingöl belediye başkan adayı olarak gösterilen, 2018 seçimlerinde ise CHP’nin milletvekili adayı olan Çetin Sağsöz, ana muhalefet partisinde suların durulmadığı koltuk savaşına dair çok konuşulacak yeni açıklamalarda bulundu. Sağsöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasını boşaltan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun iddia ettiği gibi bir "Cumhuriyet projesi" olmadığını, aksine İngiltere, ABD ve Almanya'nın ortak bir projesi olduğunu da belirtti.
2009 yılında Deniz Baykal tarafından CHP'nin Bingöl belediye başkan adayı olarak gösterilen, 2018 seçimlerinde ise CHP'nin milletvekili adayı olan Çetin Sağsöz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Sabah'ın haberine göre Mahkeme kararıyla şaibeli olduğu tescillenen 38. Olağan Kurultay'ı, "CHP'ye çökme girişimi" olarak tanımlayan Sağsöz, "Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yalnız' diyenler CHP'yi tanımıyor demektir. Kemal Bey'i asla yalnız bırakmayacağız. CHP'nin genel başkanı Kemal Bey'dir, başkasını tanımayız" dedi.
"AHLAKSIZLIĞA DİRENEN HERKESİ İHRAÇ ETTİLER"
CHP'deki son 3 yılın tarifi gerçekten imkânsız. Özgür Bey döneminde kara para konuşulmaya başlandı. Ahlaksızlıklar konuşulmaya başlandı. CHP'yi bu hale düşürenlerin utanması gerekiyor. Yolsuzluğa, ahlaksızlığa, namussuzluğa direnen herkesi ihraç ettiler. Hırsızlar savunuldu, rantçılar savunuldu, otel odasında basılan ahlaksızlar savunuldu. Kendilerini aklamak için neredeyse her hafta kurultay kararı aldılar.
"İMAMOĞLU BİR PROJEYDİ"
Ekrem İmamoğlu bir açıklamasında kendisini proje olarak itham edenlere; 'Evet ben projeyim ama cumhuriyet projesiyim' demişti. Ben proje olduğu kısma katılıyorum. Cumhuriyet projesi olmadığını ise süreç gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun; İngilizlerin, ABD'nin ve Almanların projesi olduğunu mahkemenin mutlak butlan kararı tescilledi. Bunlar CHP'den sonra Türkiye'yi ele geçireceklerdi, Türkiye'yi bitireceklerdi. Siz bir partiyi satın alabiliyorsanız, ileride Türkiye için neler yaparsınız?