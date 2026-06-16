CHP'li Çetin Sağsöz'den dikkat çeken İmamoğlu ve kurultay iddiası: İmamoğlu bir projedir; arkasında dış güçler var





"PARAYI VEREN HIRSIZLIĞINI AKLIYOR"



Bugün Özgür Bey'in arkasında duran medya, bizim gibi gerçek CHP'lilerin sesini kısıyor, söz vermiyor. Bizler asıl orada kendimizi anlatmak istiyoruz ama bizlere kapıları kapatıyorlar. Parasını veren istediği haberi yaptırıyor, hırsızlığını aklıyor, istediği algı operasyonunu yürütüyor. Böyle bir düzeni kabul etmek mümkün olur mu?





"TELEVİZYONLARLA PİSLİKLERİ ÖRTEMEZSİNİZ"



CHP'de her türlü ahlaksızlığı yapanlar parayla kendilerini fondaş televizyonlarda aklamaya çalışıyor. Televizyonlar eliyle kendi namussuzluklarınızı, hırsızlıklarınızı aklayamazsınız. Halkı manipüle ederek ömür boyu bu pisliklerin üzerini örtemezsiniz. Bir yalanı 40 kere söylerseniz, bir süre sonra insanlar ona inanmaya başlar. Ama bizler tüm CHP'lileri uyandıracağız. Bu mücadeleden geri adım atmayacağız.





"TARİH HIRSIZLARI DEĞİL, BİZİ YAZACAK"



CHP'ye zarar veren kliklerin tamamını temizlemeliyiz. Arınmalıyız. 'Kemal Bey kalabalığı genel merkeze getirmek için para veriyor' diyorlar. Allah bu insanlara akıl fikir versin. Bu yalanlardan bezdik. Biz gönüllü olarak Kemal Bey'in yanındayız. Biz doğrunun, dürüstün, hakikatin yanındayız. Bizler CHP'nin öz evlatlarıyız. Tarih, hırsızları savunanları değil, bizi yazacak. Kemal Bey yalnız değildir. Asla yalnız bırakmayacağız.