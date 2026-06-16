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CHP'li Çetin Sağsöz'den dikkat çeken İmamoğlu ve kurultay iddiası: İmamoğlu bir projedir; arkasında dış güçler var

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CHP'li Çetin Sağsöz'den dikkat çeken İmamoğlu ve kurultay iddiası: İmamoğlu bir projedir; arkasında dış güçler var

2009 yılında Deniz Baykal tarafından CHP’nin Bingöl belediye başkan adayı olarak gösterilen, 2018 seçimlerinde ise CHP’nin milletvekili adayı olan Çetin Sağsöz, ana muhalefet partisinde suların durulmadığı koltuk savaşına dair çok konuşulacak yeni açıklamalarda bulundu. Sağsöz, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kasasını boşaltan CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun iddia ettiği gibi bir "Cumhuriyet projesi" olmadığını, aksine İngiltere, ABD ve Almanya'nın ortak bir projesi olduğunu da belirtti.

2009 yılında Deniz Baykal tarafından CHP'nin Bingöl belediye başkan adayı olarak gösterilen, 2018 seçimlerinde ise CHP'nin milletvekili adayı olan Çetin Sağsöz, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Sabah'ın haberine göre Mahkeme kararıyla şaibeli olduğu tescillenen 38. Olağan Kurultay'ı, "CHP'ye çökme girişimi" olarak tanımlayan Sağsöz, "Kemal Kılıçdaroğlu'na 'yalnız' diyenler CHP'yi tanımıyor demektir. Kemal Bey'i asla yalnız bırakmayacağız. CHP'nin genel başkanı Kemal Bey'dir, başkasını tanımayız" dedi.

CHP'li Çetin Sağsöz'den dikkat çeken İmamoğlu ve kurultay iddiası: İmamoğlu bir projedir; arkasında dış güçler var - 1

"AHLAKSIZLIĞA DİRENEN HERKESİ İHRAÇ ETTİLER"

CHP'deki son 3 yılın tarifi gerçekten imkânsız. Özgür Bey döneminde kara para konuşulmaya başlandı. Ahlaksızlıklar konuşulmaya başlandı. CHP'yi bu hale düşürenlerin utanması gerekiyor. Yolsuzluğa, ahlaksızlığa, namussuzluğa direnen herkesi ihraç ettiler. Hırsızlar savunuldu, rantçılar savunuldu, otel odasında basılan ahlaksızlar savunuldu. Kendilerini aklamak için neredeyse her hafta kurultay kararı aldılar.

CHP'li Çetin Sağsöz'den dikkat çeken İmamoğlu ve kurultay iddiası: İmamoğlu bir projedir; arkasında dış güçler var - 2

"İMAMOĞLU BİR PROJEYDİ"

Ekrem İmamoğlu bir açıklamasında kendisini proje olarak itham edenlere; 'Evet ben projeyim ama cumhuriyet projesiyim' demişti. Ben proje olduğu kısma katılıyorum. Cumhuriyet projesi olmadığını ise süreç gösterdi. Ekrem İmamoğlu'nun; İngilizlerin, ABD'nin ve Almanların projesi olduğunu mahkemenin mutlak butlan kararı tescilledi. Bunlar CHP'den sonra Türkiye'yi ele geçireceklerdi, Türkiye'yi bitireceklerdi. Siz bir partiyi satın alabiliyorsanız, ileride Türkiye için neler yaparsınız?

CHP'li Çetin Sağsöz'den dikkat çeken İmamoğlu ve kurultay iddiası: İmamoğlu bir projedir; arkasında dış güçler var - 3

"PARAYI VEREN HIRSIZLIĞINI AKLIYOR"

Bugün Özgür Bey'in arkasında duran medya, bizim gibi gerçek CHP'lilerin sesini kısıyor, söz vermiyor. Bizler asıl orada kendimizi anlatmak istiyoruz ama bizlere kapıları kapatıyorlar. Parasını veren istediği haberi yaptırıyor, hırsızlığını aklıyor, istediği algı operasyonunu yürütüyor. Böyle bir düzeni kabul etmek mümkün olur mu?

CHP'li Çetin Sağsöz'den dikkat çeken İmamoğlu ve kurultay iddiası: İmamoğlu bir projedir; arkasında dış güçler var - 4

"TELEVİZYONLARLA PİSLİKLERİ ÖRTEMEZSİNİZ"

CHP'de her türlü ahlaksızlığı yapanlar parayla kendilerini fondaş televizyonlarda aklamaya çalışıyor. Televizyonlar eliyle kendi namussuzluklarınızı, hırsızlıklarınızı aklayamazsınız. Halkı manipüle ederek ömür boyu bu pisliklerin üzerini örtemezsiniz. Bir yalanı 40 kere söylerseniz, bir süre sonra insanlar ona inanmaya başlar. Ama bizler tüm CHP'lileri uyandıracağız. Bu mücadeleden geri adım atmayacağız.

CHP'li Çetin Sağsöz'den dikkat çeken İmamoğlu ve kurultay iddiası: İmamoğlu bir projedir; arkasında dış güçler var - 5

"TARİH HIRSIZLARI DEĞİL, BİZİ YAZACAK"

CHP'ye zarar veren kliklerin tamamını temizlemeliyiz. Arınmalıyız. 'Kemal Bey kalabalığı genel merkeze getirmek için para veriyor' diyorlar. Allah bu insanlara akıl fikir versin. Bu yalanlardan bezdik. Biz gönüllü olarak Kemal Bey'in yanındayız. Biz doğrunun, dürüstün, hakikatin yanındayız. Bizler CHP'nin öz evlatlarıyız. Tarih, hırsızları savunanları değil, bizi yazacak. Kemal Bey yalnız değildir. Asla yalnız bırakmayacağız.

CHP'li Çetin Sağsöz'den dikkat çeken İmamoğlu ve kurultay iddiası: İmamoğlu bir projedir; arkasında dış güçler var - 6

"ÖZEL DÖNEMİ BİZİM İÇİN YOK HÜKMÜNDE"

Özgür Özel dönemi bizim için yok hükmündedir. Mahkeme kararı bunu diyor. Ankara'dan kendi istekleri doğrultusunda bir mahkeme kararı çıkınca 'Adalet yerini buldu' diyenler, mutlak butlan çıkınca 'AK Parti yargısı' diyor. Kirliliklerini sokak provokasyonu ile kapatmaya çalışıyorlar. Tek tutunacakları dal olarak televizyonlar ve sosyal medya vasıtasıyla hiptonize ettikleri kitleyi görüyorlar.

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