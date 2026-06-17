Kurultay imzaları CHP Genel Merkezi'nde

CHP'de sular durulmuyor, genel merkez koridorlarında adeta bir 'iç savaş' rüzgarı esiyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, göreve geldiği günden bu yana MYK üyeleriyle 5. kez bir araya gelmeye hazırlanırken, partide 'değişim' isteyenlerle statükoyu koruyanlar arasında kılıçlar çekildi. Özgür Özel ve kurmaylarının "değişim" ateşiyle topladığı 833 noter tasdikli imza, genel merkeze sunulurken, Kemal Kılıçdaroğlu ve yönetimi "tedbir kararı" kalkanını devreye soktu.