CANLI | Karadeniz’de iki ayrı patlama! Kiev 2 Rus gemisine yapılan saldırıyı üstlendi | Yangınlar kontrol altında

01:03 29 Kasım 2025

A Haber muhabiri Ahmet Erdem Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde tanker patlamalarına ilişkin son bilgiyi aktardı.

Erdem'in açıkları ise şöyle;

"Kocaeli'nin Kandıra ilçesi, Kefken açıklarında 28-30 mil uzaklıkta bu akşam saat 17.00 sıralarında büyük bir patlama meydana gelmişti, şiddetli bir patlama meydana gelmişti. İşte sahil kesimlerinden, işte Kandıra, Kefken açıklarından aslında o patlamaların da duyulduğunu söyleyebiliriz. O kadar şiddetli bir patlamanın duyulduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki patlamanın ardından çok hızlı bir müdahale vardı. Yine sahil ekipleri komutanlık ekipleri tarafından hızlı bir müdahale yapıldı ve tabii ki 25 personel vardı kargo gemisinde de. O personeller kurtarıldı ve geçtiğimiz saatlerde de yine şu anda bulunduğumuz Kandıra Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirilmişti. Burada ilk müdahaleleri yapıldı. Şu anda da ilk müdahalelerin ardından yine geçtiğimiz saatlerde ambulanslarla birlikte Kandıra Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. Tabii ki orada yine sağlık durumları, müdahaleleri devam edecek ve ardından Kocaeli Kandıra'da konaklamaya da devam edecekler.

Şu anda gemiyle alakalı son durum da geminin batmadığını biliyoruz, sizler de söylediniz. Şu anda geminin batmadığını ama yanmaya devam ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü yayın, az önce söylemiştik, çok büyük bir patlama, çok şiddetli bir patlama vardı ki Kocaeli'nin kıyı kesimlerinden de bu patlama sesleri duyulduğunu söyleyelim. Şu anda o yangın da devam ediyor. Henüz söndürüldüğüne dair bir bilgi de gelmedi. Biz de bunu böyle aktaralım. Tabii ki yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor ekipler tarafından.

"MÜRETTEBATTAKİLERİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR"

Şu anda tabii ki saatler geçti, saatler sonunda yaklaşık 5-5 buçuk saat sonunda 25 personel vardı gemide çalışan. O personeller, sağlık durumları iyiydi ve bulunduğumuz noktaya, buraya getirildiler. Burada ilk müdahaleleri yapıldı ve ardından Kandıra Devlet Hastanesi'ne götürüldüler. Şu anda tabii ki onların da 25 personelin de tedavisi sürecek. Peki personeller nereliydi? İşte 19 Çinli personel vardı gemide, 4 Bangladeşli, bir Myanmarlı ve bir Endonezyalı olmak üzere toplamda 25 personel bulunuyordu gemide. Tabii ki onlar da büyük patlama sonucunda yara almadan, ekiplerimizin hızlı müdahaleleri sonucunda sağlıklı bir şekilde kıyıya getirildiler ve tedavileri de sürüyor diyelim.

Tabii ki burada botlar beklemeye devam ediyor. Çünkü gemideki yangının devam ettiğini söylemişti hem Kocaeli Valisi İlhami Aktaş. Ondan sonra tabii ki henüz söndürüldüğüne dair bir bilgi de gelmemişti. Yangının devam ettiğini söyleyelim. Yangının neden çıktığı aslında tartışılıyor. Drone olabilir deniyor. Tabii ki bir mayın, mayına çarpmış olması denilebiliyor gemi için. Ama tabii ki bunlar da yapılacak çalışmalar sonrasında bilirkişi heyetinin yapacağı çalışmalar sonrasında gelecek raporla belli olacak.



"PATLAMANIN NEDENİ RAPORLARIN ARDINDAN ORTAYA ÇIKACAK"

Aslında size şu an göstermek istiyorum hemen kıyıdaki işte o müdahalelerin hemen ardından kurtarılan 25 personel. 19'u Çinli, 4'ü Bangladeşli, 1 Myanmarlı ve 1 Endonezyalı olan toplamda 25 kişilik bu personel, işte şu anda görmüş olduğunuz Kıyı Emniyeti'ne ait, Kara Komutan, Komutanlığı'na ait bu botla beraber 5 saat süren çalışmaların ardından şu anda bulunduğumuz noktaya getirilmişti.

Ve sonrasında tabii ki personellerin sağlık durumları da tabii ki devam ediyor. Hastanede, Kandıra Devlet Hastanesi'nde sağlık durumları, tedavileri devam ediyor. Gemideki yangın da devam ediyor, söndürme çalışmaları da devam ediyor. Dediğimiz gibi gemideki patlamanın neden olduğuna kaynaklı çıkacak sonuçta aslında raporlarla belli olacak diyelim. Biz de tabii ki burada gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz ve aktarmaya devam edeceğiz diyerek sözü size bırakalım."