CANLI | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 3 günlük Körfez çıkarması! Ana gündem Gazze | 2. durak Katar

İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın Kuveyt ziyaretine ilişkin bir açıklama paylaştı.

Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'i resmi ziyareti kapsamında Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasında yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarında mevcut iş birliğinin stratejik önemde olduğunu, geçmişten gelen köklü münasebetlerin daha da geliştirilmesi potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanımız, Körfez İşbirliği Konseyi Dönem Başkanı Kuveyt'in bölgesel istikrar için gayretlerini memnuniyetle takip ettiğimizi, ayrıca Türkiye ile KİK arasında müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşmasının kardeş Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı.

Cumhurbaşkanımız, ülkemizin Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasında kararlı olduğunu, Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istediğimizi belirtti." denildi.