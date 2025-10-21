CANLI | Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 3 günlük Körfez çıkarması! Ana gündem Gazze | 2. durak Katar
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Kuveyt, Katar ve Umman olmak üzere 3 günlük Körfez turuna çıktı. Başkan Erdoğan program kapsamında ilk olarak Kuveyt'i ziyaret etti. Gerçekleşecek temaslarda ise ana gündem maddesi Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanması ve Arap ülkelerinin Gazze'nin yeniden inşası sürecinde ortaya koyacağı katkılar olacak. A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu Kuveyt'ten Körfez turuna ilişkin detayları aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün 3 gün sürecek Körfez turuna çıktı. Başkan Erdoğan program kapsamında ilk olarak Kuveyt'i, daha sonra Katar ve Umman'ı ziyaret edecek. Gerçekleşecek görüşmelerde ise ana gündem Gazze'deki ateşkes süreci ve bölgenin yeniden inşaası olacak.
İŞTE AN BEAN YAŞANANLAR...
BAŞKAN KUVEYT'TEN AYRILDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan 3 günlük Körfez turu kapsamında Kuveyt'e gitti. Bugün, Kuveyt'ten başlayan ziyaretlerde Türkiye ile Körfez ülkeleri arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Başkan Erdoğan, temaslarının ardından Kuveyt'ten ayrıldı. Başkan Erdoğan'ın bir sonraki durağı ise Katar olacak.
"GAZZE'DE TEK ÇÖZÜM İKİ DEVLET"
İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan'ın Kuveyt ziyaretine ilişkin bir açıklama paylaştı.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt'i resmi ziyareti kapsamında Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Kuveyt ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Kuveyt arasında yatırım, enerji, ticaret ve savunma sanayii alanlarında mevcut iş birliğinin stratejik önemde olduğunu, geçmişten gelen köklü münasebetlerin daha da geliştirilmesi potansiyelinin bulunduğunu ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, Körfez İşbirliği Konseyi Dönem Başkanı Kuveyt'in bölgesel istikrar için gayretlerini memnuniyetle takip ettiğimizi, ayrıca Türkiye ile KİK arasında müzakereleri süren Serbest Ticaret Anlaşmasının kardeş Körfez ülkeleriyle ticari ilişkilerimizin geliştirilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze’de güçlükle temin edilen ateşkesin muhafazasının kritik önem taşıdığını, kalıcı barış için iki devletli çözümün şart olduğunu, bu konuda İslam dünyasının her zamanki gibi ortak duruş sergilemesinin önem taşıdığını vurguladı.
Cumhurbaşkanımız, ülkemizin Suriye’nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasında kararlı olduğunu, Suriye halkının parlak geleceğinin inşasında kardeş Arap devletlerle birlikte yol almak istediğimizi belirtti." denildi.
BAŞKAN ERDOĞAN, KUVEYT'TE İMZA TÖRENİNE KATILDI
Başkan Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendiren anlaşmaların imza törenine katıldı.
Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kuveyt'te temaslarını sürdürüyor. Erdoğan, ikili ve heyetlerarası görüşme gerçekleştirdiği Kuveyt Emiri Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile iki ülke arsındaki iş birliğini güçlendiren anlaşmaların imza törenine katıldı.
Başkan Erdoğan'a Kuveyt ziyaretinde eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuveyt'teki temaslarının ardından Katar'a geçmesi bekleniyor.
BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ TÖRENLE KARŞILANDI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuveyt'e geldi.
"TRK" uçağıyla saat 12.30'da Kuveyt Uluslararası Havalimanı'na inen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı.
Törende, Kuveyt Bayındırlık Bakanı Dr. Nora Mohammad Al-Mashaan, Savunma Bakanı Abdullah Ali Al Sabah, bakanlar, Kuveytli yetkililer ve Türkiye Cumhuriyeti Kuveyt Büyükelçiliği görevlileri hazır bulundu.
Erdoğan'ın görüşmeler ve iki ülke arasında imzalanacak anlaşmalar sonrasında Kuveyt Emiri'nin vereceği resmi yemeğe katılması bekleniyor.
Başkan Erdoğan’a; eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat eşlik ediyor.
ERDOĞAN KUVEYT'TE
Başkan Erdoğan'ın uçağı Kuveyt'e iniş yaptı.
BAŞKAN ERDOĞAN KUVEYT'E GİTTİ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Kuveyt'e gitti. Başkan Erdoğan, "TRK" uçağıyla sabah saat 09.30'da Atatürk Havalimanı'ndan Kuveyt'e hareket etti.
Havalimanından Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ve diğer yetkililer uğurladı.
Başkan Erdoğan ile birlikte eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Ticaret Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da Kuveyt'e gitti.
Ziyaret kapsamında Erdoğan'ın Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile ikili ve heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi ve anlaşmaların imza törenine katılması bekleniyor.
KUVEYT'TE AY YILDIZLI HAZIRLIK
A Haber Muhabiri Mert Hacıalioğlu Başkan Erdoğan'ın Körfez turundaki ilk durağı Kuveyt'ten detayları aktardı.
Mert Hacıalioğlu'nun açıklamaları ise şöyle...
Kuveyt'te Ay yıldızlı Türk bayraklarını birçok noktada görmek mümkün. Başkan Erdoğan'ı bekliyor Kuveyt diyebiliriz. Başkan Erdoğan Körfez'e bir kez daha geliyor. Geçtiğimiz süreçte biliyorsunuz İsrail'in Doha'ya, Katar'ın başkent Doha'ya gerçekleştirmiş olduğu saldırının akabinde liderler Arap Ligi ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Doha'da toplanmış, görüşmüşlerdi ve tepkilerini ortaya koymuşlardı. Bunun akabinde ise Başkan Erdoğan üç ülkeyi ziyaret edecek. İlk durak Kuveyt, birçok noktada hem Kuveyt hem de Ay yıldızlı Türk bayrağımızı görmek mümkün. Bugün önemli olacak. Saatler 12'yi gösterdiğinde gündüz, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kuveyt'te olması bekleniyor. Resmi törenle karşılanacak, sonrasında da baş başa görüşmeler yapılacak ve daha sonra heyetler arası görüşmeler ve imza töreni olacak.
İKİ ÜLKE ARASINDA YENİ ANLAŞMALARIN İMZALANMASI BEKLENİYOR
Kuveyt'le Türkiye arasında önemli konular noktasında anlaşmaya varılması ve imzaların atılması bekleniyor. Önemli bir lokasyon ifade ettiğimiz gibi dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi Kuveyt. Dünya petrolünün yüzde 10'u buradan geçiyor. Bu hususta 6. sırada. Parası oldukça değerli. Tabii ki iki ülke arası ticaret hacminin geliştirilmesi, Türkiye'nin Irak'la varmış olduğu Kalkınma Yolu projesi vardı. Basra Körfezi'nde bu anlamda oldukça önemli bir konumda Kuveyt'te. Bunun içerisinde olmak isteyecektir daha doğrusu. Bu gibi konuların ele alınması bekleniyor. Enerji noktasında da zengin bir ülkeden söz ediyoruz. Bu hususta ticaret hacminin artırılması ve enerji alımında da yeni anlaşmaların imzalanması muhtemel.
2. DURAK KATAR OLACAK
Akabinde Katar'a da geçecek Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Yarın akşam saatlerinde Katar'da olacak. Çarşamba günü ise Katar Emiri'yle Tamim bin'le bir araya gelecek. Görüşmeler yapılacak. Katar'da da anlaşmalar gerçekleştirilecek ve son durağı ise Umman olacak. Bu üç ülkede yapılacak görüşmelerde ikili ilişkiler, bölgesel konular da değerlendirilecek. Tabii ki Gazze konusu da değerlendirilecek. Neden Gazze diyorum? Ateşkes sürecinin sonlanmasıyla birlikte aslında Gazze'nin yeniden inşası noktasında bu ülkelerle ortak hareket edilmesi de muhtemel diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.
BAŞKAN ERDOĞAN'IN MAKAMINA YILMAZ VEKALET EDECEK
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 gün sürecek Körfez Turu dolayısıyla Cumhurbaşkanı makamına Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet edecek.
İLETİŞİM BAŞKANLIĞI KÖRFEZ TURU'NA İLİŞKİN DETAYLARI PAYLAŞTI
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Başkan Erdoğan'ın yapacağı Körfez turu ile ilgili bir paylaşım yaptı. Duran, Körfez turunun 21-23 Ekim'de gerçekleşeceğini belirterek "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, mevkidaşlarının davetlerine icabetle, 21-22-23 Ekim 2025 tarihlerinde sırasıyla Kuveyt, Katar ve Umman'a resmi ziyaretlerde bulunacaklardır. Ziyaretler kapsamında anılan ülkelerle ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirilmesi ve mevcut iş birliğinin daha da geliştirilmesi için yapılacak çalışmalar ele alınacaktır. Görüşmelerde ayrıca bölgesel gelişmeler başta olmak üzere uluslararası meseleler hakkında istişarelerde bulunulması öngörülmektedir. Ziyaretler vesilesiyle ikili ilişkilerin ahdi zemininin pekiştirilmesi amacıyla muhtelif anlaşmaların imzalanması da planlanmaktadır." dedi.
