CANLI | Antalya, Muğla ve Aydın'da orman yangını! Alevler evlere sıçradı | A Haber bölgede
Birçok şehirde art arda orman yangını haberleri gelmeye devam ediyor. Antalya'nın Alanya, Aydın'ın Çine ve Muğla'da 7 bölgede orman yangını çıktı. Muğla’daki 7 ayrı orman yangınından 4'ü söndürüldü 3’ü devam ediyor. Alanya'da yerleşim yerlerine sıçrayan yangın nedeniyle 50 villa tahliye edildi. Muğla'daki yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nden açıklama geldi. A Haber ekipleri ise bölgeden son durumu aktarıyor.
Türkiye'nin farklı illerinde orman yangınları peş peşe çıktı. Dün geceden bu yana Antalya, Aydın ve Muğla'da alevlerle canhıraş mücadele sürüyor.
İŞTE DAKİKA DAKİKA BÖLGEDE YAŞANANLAR
A HABER YANGIN BÖLGESİNDE
Alanya'nın Aliefendi Mahallesi Boyalık mevkiinde dün saat 23.00 sıralarında başlayan ve müdahale sonucu etkisini yitiren orman yangını, sabah saatlerinde yeniden büyüyerek diğer mahallelere sıçradı. Detayları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı. Çelik’in açıklamaları şöyle: "Şu an itibarıyla yangının enerjisi düşürüldü. Bizler Ali Efendi köyündeyiz. Yangının tam da çıktığı o noktadayız. İşte yangında zarar gören aracı görüyorsunuz. Bu köyde başlayan yangın nedeniyle evler boşaltılmıştı. Bu araçta zarar gördü. Sadece araçlar değil burası seraları bir olduğu nokta. Seralar da yine zarar gördü."
ALANYA'DAKİ YANGINDA CAN PAZARI! 6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Alanya'nın Aliefendi Mahallesi Boyalık mevkiinde dün saat 23.00 sıralarında başlayan ve müdahale sonucu etkisini yitiren orman yangını, sabah saatlerinde yeniden büyüyerek diğer mahallelere sıçradı. Yangının etkili olduğu Aliefendi, Ispatlı, İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerinde yaşayan Nevzat Ş., Mustafa K., Dilan S., Veli S., İlhan S. ve Hüseyin C.Ç. isimli 6 vatandaş dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince Gazipaşa Devlet Hastanesine getirilen 6 vatandaş, burada tedavi altına alındı.
Yangının bazı bölgelerde enerjisi düşerken, tamamen kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.
ALANYA'DAKİ YANGINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE SÜRÜYOR
Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Kargıcak Mahallesi'ne de sıçrayan yangınına ilişkin, "Aliefendi Mahallemizde dün gece çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle maalesef geniş bir alana yayıldı. Belediyemiz ekipleri, Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ile AFAD personelinin yangına havadan ve karadan müdahalesi sürüyor. Çalışmaları yakından takip ediyor, yangının en kısa sürede kontrol altına alınması için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Yangından etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." dedi.
Öte yandan yangın söndürme çalışmalarına askeri helikopter de destek verdi.
MUĞLA'DAKİ YANGINDA SON DURUM
Muğla Valisi İdris Akbıyık ile Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, Köyceğiz ve Milas ilçelerinde devam eden orman yangınlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Köyceğiz Yangın Yönetim Merkezi'nde basın mensuplarına bilgi veren Vali Akbıyık, gece saatlerinde il genelinde 8 ayrı noktada yangın çıktığını belirterek, "Fethiye Çalıca, Menteşe Dağpınar, Datça Reşadiye, Muğla merkez Ortaköy ve Milas Güllük'teki yangınlara hızlı şekilde müdahale edilerek büyümeden söndürüldü. Ormanın kahramanları, şiddetli rüzgarın etkisiyle devam eden Milas Akkovanlı, Milas Kıyıkışlacık ve Köyceğiz Akköprü yangınlarıyla gece boyunca cansiperane mücadele ettiler" dedi. Vali Akbıyık, yangınlara müdahale çalışmalarına ilişkin, "Milas Akkovanlı yangınına 30 arazöz ve su tankeri, 25 araç, 8 iş makinesi ve 180 personel ile karadan, 4 helikopter ile havadan; Milas Kıyıkışlacık yangınına 19 arazöz, 17 araç, 6 iş makinesi ve 125 personel ile karadan, 2 uçak ve 3 helikopter ile havadan; Köyceğiz Akköprü yangınına 56 arazöz, 83 araç, 6 iş makinesi ve 270 personel ile karadan, 10 uçak ve 12 helikopter olmak üzere 22 hava aracı ile havadan müdahale devam ediyor" diye konuştu.
5 OKULDA EĞİTİME 1 GÜN ARA
Köyceğiz ilçesinde yangın bölgesinde bulunan Akköprü, Sazak ve Pınar mahallelerinde 108 evin boşaltıldığını ve 357 kişinin güvenli bölgeye tahliye edildiğini belirten Vali Akbıyık, "765 küçükbaş ve 260 büyükbaş hayvanın tahliyesi tamamlandı. İlk belirlemelere göre 1 ev ve 2 ahır yangından etkilendi, 10 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangının çıkış sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı. İl Afet Merkezimiz, Türkiye Afet Müdahale Planı çerçevesinde Vali Yardımcımız Murat Sarı başkanlığında göreve başlamış olup, çevre illerden araç ve personel takviyesi yapılmıştır. Ayrıca bugün için Köyceğiz ve Milas'ta 5 okulda eğitime 1 gün ara verilmiştir" dedi.
"RÜZGARIN HAFİFLEYECEĞİNİ ÖNGÖRÜYORUZ"
Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey ise rüzgarın zaman zaman yön değiştirmesinin ekiplerin çalışmasını zorlaştırdığını belirterek, "Sahada bulunan 56 arazözümüze ilave olarak diğer bölge müdürlüklerinden 32 arazöz yönlendirdik. Toplamda 88 arazözümüz sahada. Bunun yanında diğer kamu kuruluşlarına ve belediyelere ait araçlar da yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Arazinin sarp ve engebeli olması kara ekiplerinin hareketini kısıtlıyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren hafifleyeceğini öngörüyoruz, böylece daha etkili bir müdahale yapılabilecek" diye konuştu. Karacabey, Antalya'nın Alanya ilçesinde de yerleşim yerlerini tehdit eden yangına müdahalenin sürdüğünü ifade etti.
A HABER BÖLGEDE!
A Haber muhabiri Ahmet Çelik yangın bölgesinden detayları aktardı.
Vatandaşların ekiplere yardım ettiğini aktaran Çelik, "Alevler artık yerleşim yerinin içine girmiş durumda. Üstte bir villa inşaatı vardı. Orada tahribata neden oldu yangın. Şu anda da altta olan villaların orada bazı vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalışıyor. Bölgede şu an itibariyle çok sayıda ekibin olduğunu söyleyelim. Hemen bakın bir helikopter geliyor. Bölgede 8 helikopter var. İki de uçak var. Çok sayıda iş makinasının da bölgeye geldiğini söylemiş olalım. Alevler sabah itibariyle buraya kadar geldi ve buradan villaların olduğu bu alana girdi. İşte bu alanda etkili olmaya devam ediyor. Helikopterler geliyor sırasıyla ve burada söndürme çalışmalarına yardımcı oluyor. Uçaklar da geliyor. Villaların olduğu bu alanda bazı vatandaşlar villalarını boşalttılar güvenlik önlemi için. Vatandaşlar ekiplere yardımcı olmaya çalışıyor. Buradan sıçraması ihtimaline karşı kovalarla." dedi.
DUMANLAR GÖKYÜZÜNÜ KAPLADI
Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam çıkan ve enerjisi düşen orman yangını, rüzgarın etkisiyle sabah saatlerinde yakın mahalledeki ormanlık ve makilik alana sıçradı. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.
Alanya ilçesi Aliefendi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün akşam çıkan ve yapılan müdahale ile enerjisi düşürülen yangın, sabah saatlerinde yeniden büyüyerek İspatlı, İshaklı, Kargıcak ve Kocaoğlanlı mahallelerine sıçradı. Yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, orman ve itfaiye ekiplerinin havadan ve karadan söndürme çalışmaları sürüyor. Yangına 8 helikopter, 2 uçak, 1 iş makinesi, 30 arazöz ve çok sayıda personelle müdahalenin sürdüğü bildirildi.
50'YE YAKIN VİLLA TAHLİYE EDİLDİ
Antalya'nın Alanya ilçesinde Aliefendi Mahallesi'nde çıkıp, İspatlı, Kocaoğlanlı, İshaklı ve Kargıcak mahallelerine de sıçrayan yangın, yerleşim yerlerinin bulunduğu noktaya kadar dayandı.
Yerleşim yerlerinin tahliyesi için çalışma başlatıldı.
Kargıcak Mahallesi Muhtarı Muammer Asiltürk, "Yangın büyüyor, yerleşim alanlarını risk altına aldı. Bu nedenle Kargıcak'ta 50'ye yakın villayı tahliye ettik. Bir an önce sönmesini umut ediyoruz" dedi.
Diğer yandan yangına müdahale eden söndürme helikopterleri, yakın noktadaki denizden su alarak alevlere döktü. Bu sırada sahilde bulunan tatilciler, yangın söndürme helikopterlerini izledi.
ARAÇ ALEVLERİN ARASINDA KALDI
Muğla’da gece saatlerinde farklı ilçelerde başlayan orman yangınlarında Milas ve Köyceğiz ilçelerindeki yangınların söndürme çalışmaları devam ediyor.
Yangın esnasında Köyceğiz Pınar mahallesinde yola sıçrayan alevler yolda bulunan ve içinde kimsenin bulunmadığı öğrenilen araca sıçradı. Araç bir anda devasa alevler arasında kalırken, itfaiye ekipleri araca müdahale etti.
Rüzgarın da ters esmesi sonrası araç tamamen yanmaktan kurtuldu.
KÖYCEĞİZ'DE ÇIKAN ORMAN YANGININA MÜDAHALE EDİLİYOR
Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Akköprü Mahallesi Bozburun mevkisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangına gece kara ekipleri, sabahın ilk ışıklarıyla da hava ekipleri müdahale başlattı.
170 personel, 28 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, 3 helikopter ve 5 uçak alevlere müdahale ediyor.
Yangının kontrol altına alınması için çevre illerden de destek ekipler geldi.
Bölgedeki şiddetli rüzgar nedeniyle ekipler, alevleri kontrol altına almakta güçlük çekiyor.
TRAKTÖRLERLE MÜDAHALEYE KOŞTULAR
Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kıyıkışlacık Mahallesi'nde yol kenarında başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı çok sayıda arazöz, iş makinesi, orman işçisi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekipler, rüzgarın etkisiyle yayılan alevleri kontrol altına almak için gece boyu çalışma yürüttü.
Bazı gönüllüler ile bölge sakinleri de ekiplere destek verdi. Traktörle bölgeye gelen bir bölge sakini, alevleri kendi çabasıyla söndürmeye çalıştı.
Çevredekilerin alevlere müdahale anı kameralara yansıdı.
YANGIN BÖLGESİ DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Yangının etkili olduğu alan, Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait dronla görüntülendi.
Görüntülerde yangının geniş alana yayılması ve ekiplerin yoğun mücadelesi yer alıyor.
Günün ağarmasıyla hava araçları da alevlere müdahale etmeye başladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait iki yangın söndürme helikopteri ile çok sayıda arazöz, yangın söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
MUĞLA'DA 7 FARKLI BÖLGEDE YANGIN
Muğla’da dün akşam saatlerinden itibaren peş peşe başlayan orman yangınları için adeta seferberlik ilan edildi. Yangınlardan 4’ü söndürülürken Milas’ta 2 ayrı Köyceğiz’de ise bir orman yangını olmak üzere 3 ayrı yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
İlk yangın gece saat 22: 15 sıralarında Milas Akkovanlık ile Aydın’ın Çine ilçesine bağlı Soğukoluk köyü arasında kalan ormanlık alanda çıktı. Bölge genelinde etkili olan rüzgar nedeniyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
İkinci yangın saat 22: 35 sıralarında Fethiye Çalıca bölgesinde meydana geldi. Ekiplerin hızlı şekilde müdahalesi ile bu yangın büyümeden söndürüldü.
Peş peşe yangınların meydana geldiği Muğla’da üçüncü yangın ise Milas Kıyıkışlacık bölgesinde çıktı. Saat 23.37’de e çıkan yangın da rüzgarın da şiddeti ile hızla bölgeye yayıldı. Orman ekiplerinin yanı sıra itfaiye ekipleri ve köylüler ile gönüllülerin de söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın gece boyunca devem etti. Çevre illerden de destek ekiplerinin gönderildiği yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
Muğla’da aynı gece dördüncü yangın ihbarı ise Köyceğiz Akköprü Bozburun mevkiinden geldi. Saat 00.36 da çıkan yangın da yine rüzgarın etkisi ile hızla büyüdü. BU bölgedeki yangını söndürme çalışmaları da devam ediyor.
Beşinci yangın Muğla Merkez Dağpınar köyü yakınlarında çıktı. Saat 00.42 de ziraat alanda çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Bölgede altıncı yangın Datça Reşadiye yakınlarında ziraat alanda çıktı. Saat 02.21 de çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürülürken yedinci yangın Muğla Merkez Ortaköy yakınlarında ziraat alanda çıktı. Saat 03.34 de çıkan yangın da ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Muğla’da gece saatlerinden itibaren peş peşe çıkan 7 yangından 4’ü söndürülürken Milas’taki 2 yangın ile Köyceğiz’deki 1 orman yangını olmak üzere devam eden 3 ayrı orman yangınını söndürme çalışmaları sürdürülüyor.
Hava müdahalesi başladı
Gece havanın karanlık olmasından dolayı hava müdahalesi yapılamayan yangınlara günün aydınlanması ile hava müdahalesi de başladı.
TEDBİR AMAÇLI ELEKTRİKLER KESİLDİ
Yangının yaklaştığı mahallelerde elektrikler tedbir amacıyla kesildi.
Tahliye çalışması başlatıldı. Vatandaşların ve hayvanların güvenli bölgelere ulaşması sağlandı.
Alevlerle mücadele sürüyor.
Yangının elektrik tellerinin birbirine sürtünmesiyle ortaya çıkan kıvılcım nedeniyle başladığı değerlendiriliyor.
ALEVLER EVLERE SIÇRADI
Aliefendi Mahallesi yönünde ilerleyen alevler, bazı evlere sıçradı.
Vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti.
Çok sayıda ekiple söndürme çalışması başlatıldı.
İş makineleri devreye girdi.
Bölgede güvenlik önlemleri de artırıldı.
AYDIN ÇİNE'DE ORMAN YANGINI
Aydın'ın Çine ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı.
Yangın nedeniyle bölgeye ekipler sevk edildi.
Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
