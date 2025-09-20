Köyceğiz’de alevlerle savaş | Rüzgar yangını büyütüyor yüzlerce kişi tahliye edildi

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde önceki gece saatlerinde başlayan orman yangını şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek devam ediyor. Henüz kontrol altına alınamayan yangına 14 helikopter, 10 uçak ve yaklaşık bin personelle havadan ve karadan aralıksız müdahale ediliyor. Tedbir amacıyla 3 mahalledeki 582 vatandaş güvenli bölgelere alındı. Bölgeden son detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun aktardı.

