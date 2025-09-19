19 Eylül 2025, Cuma

Antalya ve Muğla'da orman yangını! Alevler yerleşim yerine sıçradı

Antalya ve Muğla’da orman yangını! Alevler yerleşim yerine sıçradı

Giriş: 19.09.2025 08:51
Antalya'nın Alanya ilçesinde ve Muğla Köyceğiz'de ormanlık alanda çıkan yangınlara ekiplerin müdahalesi sürüyor. Alevler yerleşim yerlerine sıçrarken bölgeden siviller tahliye edildi. Son gelişmeleri A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
