Balıkesir'de 6.1'lik korkutan deprem! Deprem uzmanı Şükrü Ersoy uyardı: Yıkıcı değil ama bir hafta sürebilir
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6.1 büyüklüğünde yaşanan deprem İstanbul başta olmak üzere çevre illerden de hissedilirken sarsıntıyı hisseden vatandaşlar sokaklara döküldü. Konuyu ilişkin İçişler Bakanı Ali Yerlikaya AFAD ve ilgili tüm ekiplerin saha tarama çalışmalarına başladığını duyurdu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise vatandaşlara geçmiş olsun mesajı yayınlayarak, süreci yakından takip ettiklerini açıkladı. A Haber ekipleri depremin hissedildiği bölgelerden son gelişmeleri an be an aktarırken canlı yayına bağlana Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, yaşanan depremin yıkıcı olmadığını ancak bir hafta boyunca sürebileceğine ilişkin bilgi verdi. Deprem uzmanı Prof Dr. Fadime Sertçelik ise yaşanan 6.1'lik depremin ardından yeni bir deprem fırtınası olabileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
BİR DEPREM FIRTINASI OLUR MU?
Deprem uzmanı Prof Dr. Fadime Sertçelik, Balıkesir’de meydana gelen 6.1’lik depremin ardından A Haber canlı yayına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Sertçelik, yeni ve büyük bir depremin mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt vererek muhtemelen bu depreminde bir muhtemel deprem fırtınasına dönme olasılığının olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:
Şimdi yeni büyük bir deprem geliyor demek mümkün değil. Ama halihazırda var olan depremi şimdi analiz etmeye kalktığımda, 10 Ağustos'ta bölgede meydana gelen bir depremimiz vardı. Bu akşamki deprem ona çok benzer bir deprem. Biraz aralarında uzaklık olarak fark var ama aynı fay sistemi üzerinde meydana geldi. Şimdi normalde faylar böyle tek bir parça halinde değildir. Bu akşam meydana gelen ve bölgedeki, o bölgedeki meydana gelen depremler baktığımızda 200 kilometreye yaklaşık uzunluğa sahip Simav fayı'nın batı kısmındaki Sındırgı segmentinde meydana geldi. 10 Ağustos'ta meydana gelen deprem daha batıdaydı ve biz bunun artçılarını daha doğuda görmeye başladık. Batıda gelen fayla sınırlı zaten bu fay ama doğu kısmına baktığımızda devamı var. Yani fayın devamı var ve 10 Ağustos'ta bir kısmı kırılmıştı. Muhtemelen bu akşam doğudaki kırılmayan parçanın kırılması sonucunda 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede meydana gelen bu büyüklükteki deprem, 10 Ağustos'taki depremle kıyaslayarak konuştuğumuzda, 10 Ağustos'tan bugüne kadar 12.420 tane deprem meydana geldi. İrili ufaklı, en büyüğü 4.9 olan. Şimdi bu akşam meydana gelen depremden sonra da artçılar hızlı bir şekilde meydana geliyor ve biz hem AFAD'dan hem de Kandilli'den hem de USGS'ten bilgileri anında alıyoruz.
Şimdi o bölgedeki fayların uzunluğuna baktığımızda zaten yaklaşık bu büyüklükte depremler üretebiliyorlar. Yani bu bölgede 7 büyüklüğünde en azından Sındırgı segmenti üzerinde biz beklemiyoruz ama bir öncekinde 6 büyüklüğünde deprem oldu. Kalan kısmı tekrar bir 6 büyüklüğünde deprem meydana getirdi. Muhtemelen bu da deprem fırtınasına dönecek. Yani deprem fırtınası dediğimizde bölgede çoklu sayıda deprem önümüzdeki saatlerde ve günlerde devam edecek. Geneline baktığımızda Simav'ın tamamı, Simav fay zonunun üzerinde büyük deprem var ama bu akşam meydana gelen ve 10 Ağustos'ta meydana gelen depremlerin olduğu yerdeki faylar 12-15 kilometre yaklaşık uzunluklarda ve bunlar maksimum bu kadar deprem üretebilirler, zaten ürettiler. Yani o bölgedeki depremi oluşturacak enerjinin büyük bir kısmı ana şokla ortaya çıktı zaten. Şimdi artçı şoklarla kalan enerji boşalmaya devam edecek. Ülkemizde de bazı yerlerde ana şok ve arkasından artçı şoklar meydana gelir. Bu bir deprem üretme şeklidir fayların. Bir de faylar bir sürü deprem üreterek deprem fırtınası şeklinde enerjilerini açığa çıkarırlar. Batı Anadolu'nun özellikle bu bölgesinin karakteristik özelliği olarak karşımıza deprem fırtınaları çıkıyor. Yani normal şartlarda bir ana deprem ve artçılar olsaydı, 10 Ağustos depreminden sonra, ana şokundan sonra 12.000 tane artçı sarsıntı meydana gelmezdi. Yani bölgede jeotermal alanlarımız zaten çok fazla. Dolayısıyla fay ve jeotermal alanlar bir araya geldiğinde deprem fırtınaları meydana gelir ve enerji ancak öyle açığa çıkar. Bunun nedeni de nedir? Batı Anadolu levhasının batıya doğru kaçışıdır. O nedenle Batı Anadolu'da çok fazla miktarda fay bulunur. Kabuk daha incedir doğuya göre ve jeotermal alanlar da, yani magmanın kabuğun biraz üst kısımlarına kadar sıcaklığıyla birlikte gelmesine bağlı olarak bölgede jeotermal alanlar da oluşmuştur. Yani aslında depremlerle biz oluşan faylar bize jeotermal alan olarak kendisini gösteriyor zaten. İşte akarsular, sıcak sular, dağlar, ovalar hep bunlar bu levhaların ya da işte biz Anadolu levhası üzerinde yaşadığımız için Batı Anadolu'daki yapıların birçoğunun nedeni zaten bu hareketlerdir. Dolayısıyla evet korkuyoruz deprem olduğunda ama hani diğer taraftan baktığımızda da bu hareketlerle yeryüzü şekilleniyor, bu hareketlerle jeotermal alanlar oluşuyor. Bunlar da depremin bir başka yüzü olarak söyleyebiliriz.
“BİR ÖNCEKİ DEPREMDE 9 BİNDEN FAZLA SARSINTI YAŞANDI”
Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'den son gelişmeleri aktaran AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan şu ifadelere yer verdi:
AFAD bu konuda üst seviyede muazzam bir şekilde çalışma gösteren ve en profesyonel yetkililerle donatılmış ekiplerle bu işi vatandaşlarımız adına, devlet için en iyi şekilde, en etkin şekilde götürüyorlar. Bir önceki depremde de toplamda 9.732 adet deprem gerçekleşmişti ki bunların 4 ve üzeri olan artçı sayısı yaklaşık 40 adetti. Tabii bu süreçlerin hepsinde AFAD yetkililerimiz üç, dört tur aslında bütün Balıkesir'de hem kırsal mahallelerimizi hem kent merkezlerimizde bu yapı stoğunu aslında elden geçirmişti. Yani bugün aslında nelerin daha yıkılmaya meyil olduğunu veya nelerin orta hasara geçebileceği konusunda aslında yetkin bir veri seti de şu an AFAD yetkililerimizin elinde ki onlar da bugün hemen akşam saatlerinde bizimle yaptığımız görüşmelerde sahaya intikal ederek hasar tespit çalışmalarına başladığını biliyoruz. Vatandaşlarımız bu geceyi biraz temkinli geçirmekte fayda var. İletişim kurma konularında profesyonel yönlendirmelere uymalarında fayda var. Bizler de hem Balıkesir milletvekillerimiz hem de kamu kurumlarının ilgili yetkilileriyle beraber inşallah sabaha kadar sahada olacağız. Onların eksiklikleri ve yapılması gereken konuların koordinasyonu ve eksiklerinin giderilmesinde destek sağlamak için gayret edeceğiz inşallah.
Bir önceki depremimizde malumları olduğu üzere hem Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın direkt müdahil olmasıyla beraber İçişleri Bakanımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız, Sağlık Bakanımız ve sonrasında Aile Sosyal Hizmetler Bakanımız bölgeye gelerek burada depremzede, afetzede vatandaşlarımızla beraber oldular. Bütün eksiklikleri en ince ayrıntısına kadar giderildi. Hemen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından konutların inşaatı ve ihalesi başlatılarak inşaatına başlandı. Burada da en ufak bir açık kalmadan, en ufak bir eksik kalmadan tüm kurumlarımızla beraber hemşerilerimizin yanında olacağız. Ne gerekiyorsa bu şekilde gayret göstereceğiz.
3 BİNA YIKILDI
Gazeteci Murat Feyman Balıkesir'deki depremin merkez üssünden son bilgileri aktardı:
Balıkesir'de aldığımız bilgiye göre 3 tane yıkılan bina var. Burası iş yeri olarak kullanılıyordu. Cumhuriyet Meydanı'nda. Diğer binalarımızda Akhisar Caddesi'nde onlar ağır hasar aldığı için boşaltılmıştı. İlk bilgiye göre can kaybı yaşanmadığını biliyoruz. Ancak itfaiye, AFAD, kaymakamlık ve belediye ekipleri saha taramalarını sürdürüyor. Gerekli bilgileri ilerleyen zamanlarda alabiliriz. Ulaştığımız bilgiye göre yıkılan 3 bina ve çok sayıda hasar alan binalar var.
YIKICI DEĞİL AMA BİR HAFTA SÜRECEK
Deprem Uzmanı Şükrü Ersoy, A Haber canlı yayına bağlanarak Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde yaşanan 6.1'lik depreme ilişkin konuştu.
Ersoy, yaşanan depremin yıkıcı olmadığını ancak bir hafta boyunca sürebileceğine ilişkin konuşarak "Bölgede daha büyük bir deprem beklemiyorum" dedi.
"ÇANAKKALE'DE YIKILAN BİNA YOK"
A Haber muhabiri Vedat Sezer Çanakkale'de depremin ardından son gelişmeleri aktardı:
Çanakkale'de oldukça hissedildi, özellikle alüvyon zemin olan noktalarda bir hayli sarsıntı oldu ve bayağı da uzun sürdü diyebiliriz. Çanakkale'de paniğe de yol açtı aslında. Vatandaşlar da yollara çıkmışlardı. Tabii, deprem baktığımızda 22.48'de meydana geldi ve Sındırgı merkezli bu deprem yerin yaklaşık 5,9 kilometre derinliğinde, yani yüzeye çok yakın bir noktada meydana gelince ciddi anlamda da sarstı. Tabii sadece Balıkesir, Çanakkale değil, İstanbul, Tekirdağ, Bursa, Yalova, İzmir, çevre illerden de ciddi anlamda hissedildi. Ve şu anda bizim aldığımız bilgilere göre Balıkesir'de yıkılan evlerin olduğu da söyleyebiliriz. Özellikle Sındırgı merkezde bazı evler yıkılmış bilgisi de bize ulaştı. Tabii ki 10 Ağustos'ta meydana gelen Çanakkale'de yıkılan bina bilgisi yok. Çanakkale'de yıkılan herhangi bir bina yok ya da hasar gören herhangi bir bina yok ama ciddi anlamda sarsıntı hissedildi. Yıkılan ev bilgisi Balıkesir Sındırgı merkezli. 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde özellikle kırsalda çok ciddi hasarlar meydana gelmişti. 729 bağımsız bölümde yıkıntılar meydana gelmişti. Şu anda köylerde mutlaka bir hasar çalışması yapılacaktır. Balıkesir Valisi açıklama yaptı. Can kaybı yok, en azından tesellimiz. Ancak, tabii köylerde birçok yığma bina var, evler var. O evlerde de ciddi anlamda hasar alma olasılığı da yüksek görünüyordu.
DEPREM UZMANI ŞÜKRÜ ERSOY A HABER'DE
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"5 BÜYÜKLÜĞÜNDE BİR DEPREM BEKLEMİYORDUM"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber'e yaptığı açıklamada; Sındırgı ilçesinde ise ben büyük bir deprem beklemiyorum. Diğer depremler gibi ben bunun biraz tektonik bir deprem olduğunu değil de, mağmatik kökenli bir deprem olduğunu düşünüyorum. Yani burada 6 büyüklüğüne kadar çıkması enteresan tabii. Acaba bazı küçük fayları mı tetikliyor? O konuda endişelerim var. Ama Simav fayı üzerine denk gelmiyor. Bu çok gönüllü olarak dağılmış, aylardan beri devam eden ama yüksek depremler olmuyor. 5'e kadar çıkıyordu da ilk defa 6'ya çıkan bir deprem görüyoruz. Çünkü 6 kritik, şöyle kritik: Biliyorsunuz Sındırgı'da ilk deprem 6.2 idi. Ve bir bina yıkılmıştı hatırlarsanız. Ayrıca 20 binada da hasar meydana gelmişti. Dolayısıyla 6'ya çıkan depremlerde ben hep biraz korkarım. Çünkü ilk saatler içerisinde yakın yerlerde bir hasar var mı yok mu bunu öğrenmek gerekir. Tekirdağ'da da hissedilmiş.Yani İstanbul'da hissedilmiş, İzmir'de hissedilmiş. Dolayısıyla geniş bir alanda hissedilmiş. 6.2 büyüklüğündeki deprem elbette zemine bağlı olarak uzak yerlerden de hissedilebiliyor. Az önce tektonik mi, magma kaynaklı mı bilmiyorum dediniz. Şöyle, biz normalde bir fay üzerinde gelişen depremlere alışkınız. Bunlara tektonik depremler diyoruz. Bu sıkça gördüğümüz şey. Ama Batı Anadolu'da gördüğümüz depremler normal tektonik seyirde izlemiyor. Neyi kastediyorum? Mesela 6.2 Sındırgı depremi olduktan sonra diğer artçı depremler, uzun süren artçı depremler bir çizgi üzerine denk gelmiyor. Çok dağılmış vaziyette. Bu dağılmayı ancak mağmatik kökenli bir depremle açıklayabiliriz, depremlerle açıklayabiliriz. Bu da çevrede AFAD'ın da, MTA'nın da ölçümleri var. İşte sıcak su artışları, çatlamalar, yerde deformasyonlar, yani yerde kabarmalar olabilir. Bunların hep ölçülmesi ve ondan sonra kesin kez mağmatik kökenli dememiz gerekir. Ama bu seyir, bu model ona benziyor. Çünkü bu tektonik deprem artçıları mutlaka çizgiye denk gelmesi gerekir, yani fayın uzanımına paralel gelmesi gerekir.
"6.1 BÜYÜKLÜĞÜNDE MEYDANA GELMESİ ŞAŞIRTICI"
6.1'e çıkması benim için biraz şaşırtıcı ve nerede geliştiğini, bir fay üzerinde mi yoksa rastgele bir yerde mi meydana geldi? Bu bakımdan önemli. Bu bakımdan önemli. Sanıyorum ilk saatlerden sonra hasar verip vermediği anlaşılır. Çünkü maalesef yapımızın zafiyetlerinde bu tür büyüklükteki depremlerde hasarlar meydana gelebiliyor. 6.1 büyüklüğündeki deprem 20-30 saniye arasındaki bir zaman aralığında meydana gelmesi normal. Yani bu 20 saniye doğru bir şeydir. 5'te bile biliyorsunuz 5-10 saniye sürebiliyor. Bu 6.1 olduğuna göre 20 saniyenin üzerinde bir zaman aralığında hissedilmiş olabilir. Benim bulunduğum yer zemin olarak İstanbul'un iyi yerlerinden bir tanesi. Fakat yüksek binada oturuyorum. Ama buradakiler de hissetmiş. Daha önceki depremlerin çoğunu hissetmiyorlardı. Özellikle yüksek kattakiler bu depremi hissetmişler. Bu da gösteriyor ki uzaktaki deprem de olsa güçlü bir deprem. Bakın Tekirdağ, İstanbul, İzmir ve yakın illerde zaten hissedilmiş. Bakın, bu bir çap, bir daire çizdiğimizde çapın ne kadar büyük olduğunu buradan ortaya koyabiliriz. Zaten şimdi valilik ve AFAD yetkilileri resmi açıklamaları da yapacaklardır. O bakımdan vatandaşların yanlış haberlere tevessül etmemesi, inanmaması gerekiyor. Çünkü resmi açıklamalar birazdan yapılır. Ayrıca şu anda eminim saha gözlemleri de yapılıyor.
