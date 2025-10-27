Balıkesir'de 6.1'lik korkutan deprem! Deprem uzmanı Şükrü Ersoy uyardı: Yıkıcı değil ama bir hafta sürebilir

01:18 28 Ekim 2025

Deprem uzmanı Prof Dr. Fadime Sertçelik, Balıkesir’de meydana gelen 6.1’lik depremin ardından A Haber canlı yayına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Sertçelik, yeni ve büyük bir depremin mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt vererek muhtemelen bu depreminde bir muhtemel deprem fırtınasına dönme olasılığının olduğunu söyleyerek şöyle konuştu:

Şimdi yeni büyük bir deprem geliyor demek mümkün değil. Ama halihazırda var olan depremi şimdi analiz etmeye kalktığımda, 10 Ağustos'ta bölgede meydana gelen bir depremimiz vardı. Bu akşamki deprem ona çok benzer bir deprem. Biraz aralarında uzaklık olarak fark var ama aynı fay sistemi üzerinde meydana geldi. Şimdi normalde faylar böyle tek bir parça halinde değildir. Bu akşam meydana gelen ve bölgedeki, o bölgedeki meydana gelen depremler baktığımızda 200 kilometreye yaklaşık uzunluğa sahip Simav fayı'nın batı kısmındaki Sındırgı segmentinde meydana geldi. 10 Ağustos'ta meydana gelen deprem daha batıdaydı ve biz bunun artçılarını daha doğuda görmeye başladık. Batıda gelen fayla sınırlı zaten bu fay ama doğu kısmına baktığımızda devamı var. Yani fayın devamı var ve 10 Ağustos'ta bir kısmı kırılmıştı. Muhtemelen bu akşam doğudaki kırılmayan parçanın kırılması sonucunda 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Bölgede meydana gelen bu büyüklükteki deprem, 10 Ağustos'taki depremle kıyaslayarak konuştuğumuzda, 10 Ağustos'tan bugüne kadar 12.420 tane deprem meydana geldi. İrili ufaklı, en büyüğü 4.9 olan. Şimdi bu akşam meydana gelen depremden sonra da artçılar hızlı bir şekilde meydana geliyor ve biz hem AFAD'dan hem de Kandilli'den hem de USGS'ten bilgileri anında alıyoruz.

Şimdi o bölgedeki fayların uzunluğuna baktığımızda zaten yaklaşık bu büyüklükte depremler üretebiliyorlar. Yani bu bölgede 7 büyüklüğünde en azından Sındırgı segmenti üzerinde biz beklemiyoruz ama bir öncekinde 6 büyüklüğünde deprem oldu. Kalan kısmı tekrar bir 6 büyüklüğünde deprem meydana getirdi. Muhtemelen bu da deprem fırtınasına dönecek. Yani deprem fırtınası dediğimizde bölgede çoklu sayıda deprem önümüzdeki saatlerde ve günlerde devam edecek. Geneline baktığımızda Simav'ın tamamı, Simav fay zonunun üzerinde büyük deprem var ama bu akşam meydana gelen ve 10 Ağustos'ta meydana gelen depremlerin olduğu yerdeki faylar 12-15 kilometre yaklaşık uzunluklarda ve bunlar maksimum bu kadar deprem üretebilirler, zaten ürettiler. Yani o bölgedeki depremi oluşturacak enerjinin büyük bir kısmı ana şokla ortaya çıktı zaten. Şimdi artçı şoklarla kalan enerji boşalmaya devam edecek. Ülkemizde de bazı yerlerde ana şok ve arkasından artçı şoklar meydana gelir. Bu bir deprem üretme şeklidir fayların. Bir de faylar bir sürü deprem üreterek deprem fırtınası şeklinde enerjilerini açığa çıkarırlar. Batı Anadolu'nun özellikle bu bölgesinin karakteristik özelliği olarak karşımıza deprem fırtınaları çıkıyor. Yani normal şartlarda bir ana deprem ve artçılar olsaydı, 10 Ağustos depreminden sonra, ana şokundan sonra 12.000 tane artçı sarsıntı meydana gelmezdi. Yani bölgede jeotermal alanlarımız zaten çok fazla. Dolayısıyla fay ve jeotermal alanlar bir araya geldiğinde deprem fırtınaları meydana gelir ve enerji ancak öyle açığa çıkar. Bunun nedeni de nedir? Batı Anadolu levhasının batıya doğru kaçışıdır. O nedenle Batı Anadolu'da çok fazla miktarda fay bulunur. Kabuk daha incedir doğuya göre ve jeotermal alanlar da, yani magmanın kabuğun biraz üst kısımlarına kadar sıcaklığıyla birlikte gelmesine bağlı olarak bölgede jeotermal alanlar da oluşmuştur. Yani aslında depremlerle biz oluşan faylar bize jeotermal alan olarak kendisini gösteriyor zaten. İşte akarsular, sıcak sular, dağlar, ovalar hep bunlar bu levhaların ya da işte biz Anadolu levhası üzerinde yaşadığımız için Batı Anadolu'daki yapıların birçoğunun nedeni zaten bu hareketlerdir. Dolayısıyla evet korkuyoruz deprem olduğunda ama hani diğer taraftan baktığımızda da bu hareketlerle yeryüzü şekilleniyor, bu hareketlerle jeotermal alanlar oluşuyor. Bunlar da depremin bir başka yüzü olarak söyleyebiliriz.