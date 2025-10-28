28 Ekim 2025, Salı

Haberler Gündem Videoları AK Partili Öztaylan’dan Balıkesir’de saha çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri aktardı
AK Partili Öztaylan'dan Balıkesir'de saha çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri aktardı

AK Partili Öztaylan’dan Balıkesir’de saha çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri aktardı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 28.10.2025 00:50
Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'den son gelişmeleri aktaran AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, saha çalışmaları ve yapı stoğuna ilişkin konuştu. Bir önceki depremde 9 binden fazla artçı sarsıntı yaşandığını belirten Öztaylan, geceyi temkinli geçirmekte fayda olduğunu söyledi.
