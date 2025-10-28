28 Ekim 2025, Salı
AK Partili Öztaylan’dan Balıkesir’de saha çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri aktardı
Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'den son gelişmeleri aktaran AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, saha çalışmaları ve yapı stoğuna ilişkin konuştu. Bir önceki depremde 9 binden fazla artçı sarsıntı yaşandığını belirten Öztaylan, geceyi temkinli geçirmekte fayda olduğunu söyledi.