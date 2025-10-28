AK Partili Öztaylan’dan Balıkesir’de saha çalışmalarına ilişkin son gelişmeleri aktardı

Sındırgı'da meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Balıkesir'den son gelişmeleri aktaran AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, saha çalışmaları ve yapı stoğuna ilişkin konuştu. Bir önceki depremde 9 binden fazla artçı sarsıntı yaşandığını belirten Öztaylan, geceyi temkinli geçirmekte fayda olduğunu söyledi.