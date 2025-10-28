28 Ekim 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Deprem uzmanı açıkladı! Balıkesir'de deprem fırtınası olur mu?
Deprem uzmanı açıkladı! Balıkesir’de deprem fırtınası olur mu?

Deprem uzmanı açıkladı! Balıkesir'de deprem fırtınası olur mu?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 28.10.2025 01:46
Güncelleme:28.10.2025 01:46
Deprem uzmanı Prof Dr. Fadime Sertçelik, Balıkesir’de meydana gelen 6.1’lik depremin ardından A Haber canlı yayına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Sertçelik, yeni ve büyük bir depremin mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt vererek muhtemelen bu depreminde bir muhtemel deprem fırtınasına dönme olasılığının olduğunu söyledi.
Deprem uzmanı açıkladı! Balıkesir’de deprem fırtınası olur mu?
Önceki depremde hasar alan 3 bina yıkıldı
"Önceki depremde hasar alan 3 bina yıkıldı"
Deprem uzmanı açıkladı! Balıkesir’de deprem fırtınası olur mu?
Deprem uzmanı açıkladı! Balıkesir'de deprem fırtınası olur mu?
Türk savunma sanayisi güçleniyor
"Türk savunma sanayisi güçleniyor"
AK Partili Öztaylan’dan Balıkesir’de saha çalışmalarına ilişkin konuştu
AK Partili Öztaylan’dan Balıkesir’de saha çalışmalarına ilişkin konuştu
Ege’de denge yeniden kurulacak
"Ege'de denge yeniden kurulacak"
Balıkesir’deki 6.1’lik deprem sonrası son durum ne? Bakan Yerlikaya A Haber’de!
Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası son durum ne? Bakan Yerlikaya A Haber'de!
Balıkesir’de korkutan deprem! Şükrü Ersoy A Haber’e konuştu
Balıkesir'de korkutan deprem! Şükrü Ersoy A Haber'e konuştu
DEPREM 20 SANİYE SÜRDÜ
"DEPREM 20 SANİYE SÜRDÜ"
Balıkesir Sındırgı’da 6.1 büyüklüğünde deprem!
Balıkesir Sındırgı'da 6.1 büyüklüğünde deprem!
İngiltere ve Türkiye arasında Eurofighter için imzalar atıldı
İngiltere ve Türkiye arasında Eurofighter için imzalar atıldı
KKTC’den Rum yönetimine İsrail tepkisi! A Haber’de dikkat çeken yorum
KKTC’den Rum yönetimine İsrail tepkisi! A Haber'de dikkat çeken yorum
İngiltere Başbakanı Ankara’da
İngiltere Başbakanı Ankara'da
Daha Fazla Video Göster