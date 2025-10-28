28 Ekim 2025, Salı
Deprem uzmanı açıkladı! Balıkesir'de deprem fırtınası olur mu?
Deprem uzmanı Prof Dr. Fadime Sertçelik, Balıkesir’de meydana gelen 6.1’lik depremin ardından A Haber canlı yayına bağlanarak önemli açıklamalarda bulundu. Sertçelik, yeni ve büyük bir depremin mümkün olup olmadığı sorusuna yanıt vererek muhtemelen bu depreminde bir muhtemel deprem fırtınasına dönme olasılığının olduğunu söyledi.