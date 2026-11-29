Gürcistan’ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer Sheva maçında Filistin bayrağı açan Türk taraftarlara Gürcü polisinin cop ve gazla saldırması Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Yaşanan skandalın ardından Türk turizm sektörü yılbaşı turlarını iptal edip Batum’u 2027 Karadeniz gezi rotalarından çıkarırken, ticaret odaları da fuar katılımlarını durdurdu.

Gürcistan'ın Batum kentinde Beşiktaşlı taraftarlara yönelik polis müdahalesinin ardından Türkiye'de boykot çağrıları büyüyor. Türk tur şirketleri, yılbaşı programları dahil Batum ve Tiflis turlarını iptal ederken, 2027 Karadeniz gezi rotalarından da Batum'u çıkarmaya başladı. GÜRCİSTAN'DA BEŞİKTAŞ TARAFTARINA ORANTISIZ GÜÇ! Sabah'ın haberine göre İstanbul, Antalya, Isparta ve Sakarya başta olmak üzere birçok ilde seyahat acenteleri Batum seferlerini durdurdu. Rize Ticaret ve Sanayi Odası da Batum'da düzenlenecek ticari fuara katılmama kararı aldı. Sosyal medyada da boykota destek çağrıları yapılırken, tepkiler turizmden ticarete yayıldı.

Normal şartlarda İstanbul'da oynanması gereken UEFA Avrupa Ligi 5'inci hafta mücadelesi, güvenlik değerlendirmeleri sonrası UEFA tarafından tarafsız saha olan Gürcistan'ın Batum kentine alınmıştı. Batumi Dinamo Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada tribünde Filistin'e destek amacıyla bayrak ve pankart açmak isteyen Beşiktaş taraftarlarına Gürcistan güvenlik güçleri biber gazı ve coplarla müdahale etti.