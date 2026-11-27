Beşiktaş'ın Batum'daki zaferi sonrası UEFA'ya sert tepki! "Cezayı kendine kesmeli ve özür dilemeli"

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup ederek puanını 10'a yükseltti. Gürcistan polisinin müdahalesi nedeniyle yaklaşık 30 dakika duran karşılaşmanın ardından Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan ile usta yazarlar Fatih Doğan ve Mustafa Çulcu, yaşananları ve hakem kararlarını değerlendirdi. Çulcu, UEFA'ya tepki göstererek, "Esas cezayı kendine kesmeli, Türkiye'den ve Beşiktaş'tan özür dilemelidir" dedi.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'da karşılaştığı İsrail temsilcisi Hapoel Beer-Sheva'yı 2-1 mağlup etti. Gürcistan polisinin müdahalesi nedeniyle yaklaşık 30 dakika duran karşılaşmada siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 75. dakikada Junior Olaitan, 90. dakikada ise Orkun Kökçü kaydetti. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 10'a yükseltti.

Batum Stadı'nda oynanan mücadelede, tribünlerde açılan "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartı nedeniyle yaşanan gerginlik ve Gürcistan polisinin müdahalesi maçın durmasına neden oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş'ın galibiyeti kadar yaşanan olaylar ve hakem kararları da gündeme geldi. Sabah Spor Müdürü Murat Özbostan ile spor yazarları Fatih Doğan ve Mustafa Çulcu, Batum'daki mücadeleyi değerlendirdi. Yazarlar, yaşanan olaylar nedeniyle UEFA'ya tepki gösterdi.

MURAT ÖZBOSTAN: FUTBOLUN VE İNSANLIĞIN VİCDANIYDI Murat Özbostan, Beşiktaş'ın Batum'da yalnızca bir futbol maçı kazanmadığını, saha içinde ve dışında zorlu bir sınavdan geçtiğini belirtti. Beşiktaş taraftarının takımlarını desteklemek için Batum'a gittiğini hatırlatan Özbostan, maç öncesinde yaşanan yumruklu olaylara, polis müdahalesine ve biber gazı kullanımına tepki gösterdi. Özbostan, "Bu nasıl güvenlik anlayışı? Taraftarı korumakla görevli olanlar, neden taraftarın karşısına dikilir?" ifadelerini kullandı.

Filistin'e destek pankartları nedeniyle yaşanan gerginliğe de değinen Özbostan, insanların vicdanlarını ilgilendiren bir konuda seslerini yükseltmesinin suç olmadığını, şiddetin ise hiçbir koşulda kabul edilemeyeceğini vurguladı. İsrail'in UEFA'ya şikayet sürecinin ardından Batum'da yaşananların soru işaretleri doğurduğunu belirten Özbostan, olayların koordineli bir organizasyon olduğuna ilişkin ellerinde kanıt bulunmadığını da özellikle ifade etti. Beşiktaş'ın tüm yaşananlara rağmen sahaya çıkıp mücadelesini sürdürdüğünü kaydeden Özbostan, galibiyetin anlamının üç puandan çok daha büyük olduğunu dile getirdi. Özbostan, siyah-beyazlıların Batum'da onuruyla, karakteriyle ve mücadelesiyle ayakta kaldığını belirtti.