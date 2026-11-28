Hapoel Beer-Sheva Başkanı Alona Barkat, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. (AA)

GÜRCİSTAN POLİSİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Gürcistan polisinin Beşiktaşlı taraftarlara yönelik müdahalesi Türkiye'de tepkilere neden olurken Barkat, İsrailli taraftarların güvenliğini sağlayan Gürcistan makamlarına ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Barkat, taraftarların stadyumdan ayrılışları ve otellerine ulaşmaları sırasında güvenlik önlemleri alındığını belirtti.

"ÖMRÜMDE BÖYLE BİR NEFRET GÖRMEDİM"

Tribünlerdeki protestolardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Barkat, geçmişte Türkler ve İsrailliler arasındaki ilişkilerin daha iyi olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği noktadan üzüntü duyduğunu söyledi. Barkat "Sahaya çıktığımızda Beşiktaşlılar bize 'Sizinle tokalaşmayacağız' dediler ve gerçekten de tokalaşmadılar bile. Yaşanan olayların bizimle ilgisi yok. Ömrümde böyle bir nefret görmedim" dedi.