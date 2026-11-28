Beşiktaş'ın Filistin'e desteği İsrail'i rahatsız etti: "Ömrümde böyle nefret görmedim"
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde Hapoel Beer-Sheva ile karşılaşan Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesindeki seremonide İsrailli oyuncularla tokalaşmadı. İsrail'in Walla Sport internet sitesine konuşan Hapoel Beer-Sheva Başkanı Alona Barkat "Sahaya çıktığımızda Beşiktaşlılar bize 'Sizinle tokalaşmayacağız' dediler ve gerçekten de tokalaşmadılar bile. Yaşanan olayların bizimle ilgisi yok. Ömrümde böyle bir nefret görmedim" dedi.
UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmada Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesindeki seremoni sırasında İsrail ekibinin oyuncularıyla tokalaşmadı.
Beşiktaş kaptanı Orkun Kökçü de top ve kale seçimi sırasında rakip takımın kaptanıyla tokalaşmadı.
İSRAİL EKİBİNİN BAŞKANI KONUŞTU
İsrail'in Walla Sport internet sitesine konuşan Hapoel Beer-Sheva Başkanı Alona Barkat, karşılaşma öncesinde Beşiktaşlı yetkililerle birkaç gün boyunca iletişim halinde olduklarını belirtti. Barkat, siyah-beyazlı yetkililerin sahada karşılaştıklarında tokalaşmamalarını önceden talep ettiğini öne sürdü.
GÜRCİSTAN POLİSİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Gürcistan polisinin Beşiktaşlı taraftarlara yönelik müdahalesi Türkiye'de tepkilere neden olurken Barkat, İsrailli taraftarların güvenliğini sağlayan Gürcistan makamlarına ve güvenlik güçlerine teşekkür etti.
Barkat, taraftarların stadyumdan ayrılışları ve otellerine ulaşmaları sırasında güvenlik önlemleri alındığını belirtti.
"ÖMRÜMDE BÖYLE BİR NEFRET GÖRMEDİM"
Tribünlerdeki protestolardan duyduğu rahatsızlığı dile getiren Barkat, geçmişte Türkler ve İsrailliler arasındaki ilişkilerin daha iyi olduğunu belirterek iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği noktadan üzüntü duyduğunu söyledi. Barkat "Sahaya çıktığımızda Beşiktaşlılar bize 'Sizinle tokalaşmayacağız' dediler ve gerçekten de tokalaşmadılar bile. Yaşanan olayların bizimle ilgisi yok. Ömrümde böyle bir nefret görmedim" dedi.
BEŞİKTAŞ'TAN FİLİSTİN'E DESTEK
Karşılaşmanın ardından 2-1'lik galibiyeti kutlayan Beşiktaşlı futbolcular, taraftarların açtığı "İşgale isyan, Filistin'e özgürlük" pankartının önünde poz verdi.
Siyah-beyazlı futbolcu Kassoum Ouattara ise tribünden aldığı Filistin bayrağını saha kenarındaki UEFA yazısının üzerine astı.
UEFA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Beşiktaş ve Türkiye Futbol Federasyonu, Gürcistan polisinin Türk taraftarlara yönelik müdahalesine tepki gösterirken UEFA, 27 Kasım'da karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.