Gürcistan'da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer Sheva maçında Filistin bayrağı açan siyah-beyazlı taraftarlara yönelik polis müdahalesi tepkilere neden oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TALİMATIYL DİPLOMATİK GİRİŞİMLER SONUÇ VERDİ

UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan Beşiktaş - Hapoel Beer-Sheva maçında yaşanan tribün olaylarının ardından gözaltına alınan 16 siyah-beyazlı taraftar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda yürütülen diplomatik ve hukuki girişimler sonucunda serbest bırakıldı.

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Taraftarların tamamen meşru bir değeri gündeme getirdiğini belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bir şey yaptığı yok orada Beşiktaş taraftarının, sadece dünyanın her tarafında kullanılan son derece meşru bir ifadeyi, son derece meşru bir değeri gündeme getiriyor. Bu anormallik değil; kasıtlı, siyonizmle aynı dalga boyunda hareket eden bir zihniyet var orada. Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Beşiktaş Başkanı'nı aradı ve buradaki dayanışmasını ifade etmiş oldu. Trabzonspor güzel bir açıklama yaptı, Fenerbahçe yaptı, Galatasaray yaptı. Sürekli olarak UEFA'nın bu tip maçları kendi ülkemizde, kendi taraftarımız önünde oynanmasını engellemesi de bir çifte standart. Saldırılan kişiler Beşiktaş taraftarı değildir sadece, bu saldırının milletimizin tamamına yapılmış kabul ediyoruz bunu ve en net ifadelerle kınıyoruz ve reddediyoruz." sözleriyle aktardı.