Beşiktaş zaferini hazmedemediler! Batum Havalimanı'nda provokatif hareket
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Batum Havalimanı'nda iki takımın taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal edilmesi üzerine Türkiye'ye dönemeyen Türk yolcuların yoğun olduğu bölgede, Hapoel Beer Sheva taraftarının takım atkısını açarak havaya kaldırması tansiyonu yükseltti.
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında perşembe akşamı Batum'da oynanan karşılaşmada İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın ardından Batum'da etkili olan olumsuz hava koşulları nedeniyle çok sayıda uçuş iptal edildi. Mücadeleyi takip etmek üzere Batum'a giden çok sayıda Türk taraftar da seferlerin iptal edilmesi nedeniyle Türkiye'ye dönemedi.
TÜRK YOLCULARIN ARASINDA TAKIMININ ATKISINI AÇTI
Bugün gerçekleştirilmesi planlanan uçuşlar öncesinde Batum Havalimanı'nda bekleyiş sürerken gergin anlar yaşandı. Hapoel Beer Sheva taraftarı, Türk yolcuların yoğun olarak bulunduğu bölgede takımının atkısını açarak havaya kaldırdı.
GÜRCİSTAN POLİSİ ARAYA GİRDİ
Hapoel Beer Sheva taraftarının hareketine Türk yolcuların tepki göstermesi üzerine havalimanında gerginlik çıktı. Olaylara müdahale eden Gürcistan polisi, taraftarlar arasındaki gerilimin büyümesini önlemek amacıyla Hapoel Beer Sheva taraftarını havalimanının farklı bir bölümüne aldı.