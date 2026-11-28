Beşiktaş zaferini hazmedemediler! Batum Havalimanı'nda provokatif hareket

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'nde İsrail temsilcisi Hapoel Beer Sheva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Batum Havalimanı'nda iki takımın taraftarları arasında gerginlik yaşandı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuşların iptal edilmesi üzerine Türkiye'ye dönemeyen Türk yolcuların yoğun olduğu bölgede, Hapoel Beer Sheva taraftarının takım atkısını açarak havaya kaldırması tansiyonu yükseltti.