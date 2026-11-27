UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ile İsrail ekibi Hapoel Beer-Sheva arasında oynanan karşılaşmanın ardından Gürcistan polisi, siyah-beyazlı taraftarlara müdahale etmişti. Yaşanan olayın ardından Gürcistan Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

UEFA Avrupa Ligi kapsamında Batum'da oynanan Beşiktaş-Hapoel Beer-Sheva karşılaşması öncesinde ve sırasında tribünlerde ve stat çevresinde istenmeyen görüntüler yaşandı.

Gürcistan polisinin özellikle Beşiktaş taraftarlarına yönelik müdahalesi ve kabul edilemez saldırısı kamuoyunda büyük tepki topladı. Yaşanan olaylar yalnızca Türkiye'de değil, dünya basınında da geniş yer buldu.

ANKARA'DAN PEŞ PEŞE TEPKİLER: BAŞKAN ERDOĞAN VE BAKAN ÇİFTÇİ DEVREDE Batum'daki olayların ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yaşanan gelişmeler üzerine Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'yı bizzat telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Batum'daki karşılaşmada yaşanan olaylara ilişkin Gürcü mevkidaşıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Olaylara yönelik tepkiler, AK Parti kurmaylarından da gelmeye devam etti.

GÜRCİSTAN BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİNE ÇAĞRILDI: TÜM KANITLAR PAYLAŞILDI

Diplomatik kanattan da kritik bir adım atıldı. Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi, Beşiktaş'ın Batum'da oynadığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında yaşanan olayların ardından Dışişleri Bakanlığına çağrıldı. Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede, yaşanan müdahaleye ilişkin ortaya çıkan tüm görüntüler, kanıtlar ve dokümanlar büyükelçiyle paylaşılarak Türkiye'nin talepleri doğrudan iletildi.