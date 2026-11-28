Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından 5 F-16 savaş uçağı ve 109 personelin, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği Blok-73 görevini devraldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığından 5 F-16 savaş uçağı ve 109 personelin, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği (Enhanced Air Policing-eAP) Blok-73 görevi kapsamında 26 Kasım tarihinde Romanya'nın Feteşti kentindeki Borcea 86'ncı Hava Üssüne ulaştığı belirtildi.

"7/24 ALARM REAKSİYON NÖBETİ TUTACAK"

Birliğin, 27 Kasım'da yapılan devir teslim töreninin ardından görevi devraldığı bilgisi verilen açıklamada, "1 Nisan 2027 tarihine kadar 7/24 alarm reaksiyon nöbeti tutacak, NATO ve Romanya Hava Kuvvetleri ile müşterek görevler icra edecek. Gökyüzünün kahramanlarına görevlerinde başarılar diliyoruz." ifadesi kullanıldı.