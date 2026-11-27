Maz, İstanbul'dan direkt Batum'a indiklerini, maça kadar bir olumsuzluk yaşamadıklarını dile getirerek "Havaalanında bize sorular sordular ama herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Maça gelirken yanımıza da Filistin'in bayrağını, özgür bir devletin bayrağını almıştık. Filistin'i desteklemek için statta açmayı planladık. İçeri girerken herhangi bir sorun yaşamadık, bayrağı cebimize koyduk." diye konuştu.

"Girdiğimizde direkt Hapoel, İsrail taraftarlarının olduğu tribünü gördük zaten. Onların da tribününde İsrail bayrakları asılıydı. Biz de Filistin'i desteklediğimiz için Filistin bayrağını açtık. Onların olduğu bölüme yakındık zaten. Biz bayrağı açtık, 5-10 dakika bayrak durdu öyle bizde. Ondan sonra biz stada girdiğimizde fark etmedik, stadın içinde çok fazla sivil polis vardı, dört-beş çeşit farklı görevli vardı statta. Gelenlerin polis olduğunu da anlamadık. Biz bayrağı tutarken alt taraftan 15-20 polis bize doğru yürüdü. Bize hiçbir açıklama yapmadan elimizdeki bayrağı direkt çekip aldılar. Biz de bayrağı tutmaya çalıştık. O sırada hepsi beraber bize yumruk atmaya başladı. Önce arkadaşıma vurmaya başladılar. Arkadaşımı oradan çektim, aldım, sonra diğer arkadaşlar bize desteğe geldi. Onu aldıktan sonra bu sefer beni çekmeye çalıştılar. Biz oradan kendimizi kurtardık, farklı tarafa geçtik. Tabii bayrağı bizim elimizden aldılar, bize vermediler. Bizi hem darbettiler, üstüne bir de gözaltına almaya çalıştılar. Polislerin gözlerinde sanki biz düşmanmışız gibi bir hırs vardı. Tek yaptığımız özgür olan bir Filistin devletinin bayrağını açmak. Yani bu kadar hırs, bu kadar kin niye? Biz Türk halkı olarak Batum'u, Gürcistan'ı seviyoruz, buraya bir sürü insan, turist geliyor, buranın ekonomisi Türkler sayesinde dönüyor. Ama bize böyle düşmanca tutum sergilenmesine anlam veremedik."

Filistin bayrağı açtılar, polis müdahalesine maruz kaldılar! Beşiktaş taraftarları konuştu | Fotoğraf: AA

Selçuk Maz, maçtan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını aktararak "Çok şükür maçı kazandık ama bütün keyfimiz bozuldu. Oyuncularımız yüzümüzü yere eğmedi, maçı kazanarak bizi buradan çıkardılar. Biz çok iyiyiz. Bizim olaydan sonra diğer tribüne de polis maç oynanırken bir anda biber gazıyla girdi. Oradan sonra olaylar oldu, onlar bizden biraz daha uzaktı. Birkaç arkadaşımız orada yaralandı. Polis maç oynanırken biber gazı sıktı. Ben 30 yıldır maçlara gidiyorum, maç oynanırken biber gazı sıkıldığını ilk defa gördüm. Yani bütün olayları polis bu hale getirdi. Bayrak açmakla tahrik olacak bir şey yok. Nasıl sen kendi devletinin bayrağını açıyorsan, biz de desteklediğimiz devletin bayrağını açıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"BİR ANDA ÜSTÜMÜZE ÇULLANDILAR"

Mudanya Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Emre Atak da gün boyu kentte dolaştıklarını, Filistin bayrağı açtıklarını ve bir sorunla karşılaşmadıklarını ancak tribünde üzücü olaylar yaşandığını aktardı.

İsrail tribünündeki taraftarların olayları tetiklediğini belirten Atak, şunları kaydetti: