Gazze'den anlamlı teşekkür! Beşiktaşlı futbolcunun portresini enkazların arasına çizdiler

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer Şeva'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Filistin bayrağı açan Kassoum Ouattara'ya Gazze'den anlamlı bir teşekkür geldi. Filistinli sanatçılar, siyah-beyazlı futbolcunun portresini Türk ve Filistin bayrakları ile Beşiktaş logosunun da yer aldığı bir duvar resmine taşıdı.