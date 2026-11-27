Gazze'den anlamlı teşekkür! Beşiktaşlı futbolcunun portresini enkazların arasına çizdiler
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer Şeva'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Filistin bayrağı açan Kassoum Ouattara'ya Gazze'den anlamlı bir teşekkür geldi. Filistinli sanatçılar, siyah-beyazlı futbolcunun portresini Türk ve Filistin bayrakları ile Beşiktaş logosunun da yer aldığı bir duvar resmine taşıdı.
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş'ın İsrail ekibi Hapoel Beer Şeva'yı 2-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Filistin bayrağı açan Kassoum Ouattara'ya Gazze'den anlamlı bir teşekkür geldi. Filistinli sanatçılar, siyah-beyazlı futbolcunun portresini enkazların arasındaki bir duvara çizdi.
GAZZE'DE ANLAMLI TEŞEKKÜR
Filistinli sanatçılar, Beşiktaşlı futbolcu Kassoum Ouattara'nın Filistin halkıyla dayanışmasına teşekkür etmek amacıyla Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde duvar resmi yaptı.
TÜRK VE FİLİSTİN BAYRAKLARI YER ALDI
Enkazların arasındaki bir duvara yapılan çizimde, Filistin bayrağı açan ve elini başına götürerek yaptığı sembolik hareketle İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dikkat çeken Ouattara'nın portresinin yanı sıra Türk ve Filistin bayrakları ile Beşiktaş logosuna yer verildi.
FİLİSTİN BAYRAĞINI REKLAM PANOSUNA ASMIŞTI
Ouattara, Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan karşılaşmanın bitiş düdüğünün ardından bir taraftardan aldığı Filistin bayrağını saha kenarındaki reklam panosuna asmıştı.
TÜRKİYE'YE ŞÜKRANLARINI İLETTİ
Çalışmanın gerçekleştirilmesine katkı sağlayan Muhammed Yunus, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ın Filistin halkıyla dayanışma mesajına teşekkür etmek amacıyla duvar resmini hazırladıklarını söyledi. Filistin bayrağını açan futbolcuya ve dayanışmaya katkı sunan herkese teşekkür eden Yunus, Türkiye halkına ve yöneticilerine Gazze'ye verdikleri destek dolayısıyla şükranlarını iletti.