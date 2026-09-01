KKTC'de batan geminin 3 ay önceki görüntüleri şoke etti! Mürettebattan pişkin savunma: Su alması normal

PERSONELİN "NORMAL" DEDİĞİ İHMAL ZİNCİRİ

Görüntülerin ardından durumu yetkililere bildirdiklerini belirten Sercan Ulutaş, "Oradaki personele durumu izah ettik. Herhangi bir gelen giden veya durumu kontrol eden birisi olmadı. Sadece bize öne geçmemiz söylendi. Geminin arka tarafında olan yolcular su aldığını fark etmemiş. Biz ön tarafta olduğumuz için su aldığını biz gördük, biz yaşadık. Ama bize bu durumun normal olduğu söylendi." dedi.

Alperen Çakır ise personelin kayıtsızlığına dikkat çekerek, "Durumu kontrol etmesi gerekiyormuş ama öyle bir şey yaşanmadı" ifadelerini kullandı.