KKTC'de batan geminin 3 ay önceki görüntüleri şoke etti! Mürettebattan pişkin savunma: Su alması normal
Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin batması sonucu 241 kişinin kurtarıldığı, 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin kaybolduğu faciaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. KKTC’de eğitim gören iki üniversite öğrencisi, yaklaşık 3 ay önce batan katamaranda yaptıkları yolculuk sırasında geminin su aldığını belirterek o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Gençler, durumu mürettebata bildirmelerine rağmen “Su gelmesi normal, ön tarafa oturun” yanıtını aldıklarını ve yetkililerin umursamaz davrandığını ileri sürdü. O anları kaydeden öğrenciler, yaşadıklarını ATV Haber’e anlattı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden Mersin Taşucu seferini gerçekleştiren Filo Denizcilik'e ait yolcu gemisinin alabora olmasıyla facianın ardındaki ihmaller zinciri ortaya çıkmaya devam ediyor.
KKTC'de eğitim gören 2 üniversite öğrencisi, yaşanan felaketten 3 ay önce aynı gemide yolculuk ettiğini ve geminin su aldığını anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 2 genç o anları ATV Haber'den Özlem Aktay'a anlattı.
GEMİNİN SU ALDIĞINI SÖYLEMELERİNE RAĞMEN İLGİLENEN OLMADI
16 Mayıs 2026 tarihinde Girne'den kalkışlı Taşucu seferine binen Alperen Çakır ve Sercan Ulutaş, seyahatleri sırasında geminin arka kısmının su aldığını görmeleri üzerine mürettebata durumu bildirdi. 2 gencin iddiasına göre yetkililer geminin üstten su aldığını öne sürerek yolcuları ön tarafa oturmasını istediğini belirtti.
"AYAKLARIMIZIN HİZASINA KADAR SU GELDİ"
Geminin su aldığı anları saniye saniye kaydeden Alperen Çakır, "Limandan ayrıldıktan sonra seyir hızının da yükselmesiyle beraber koltuk kısımlarından, alt taraftan ayaklarımızın hizasına doğru su geldiğini fark ettik" sözleriyle yaşadıkları korku dolu anları aktardı.