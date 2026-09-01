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KKTC'de batan geminin 3 ay önceki görüntüleri şoke etti! Mürettebattan pişkin savunma: Su alması normal

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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KKTC'de batan geminin 3 ay önceki görüntüleri şoke etti! Mürettebattan pişkin savunma: Su alması normal

Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin batması sonucu 241 kişinin kurtarıldığı, 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin kaybolduğu faciaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıkmaya devam ediyor. KKTC’de eğitim gören iki üniversite öğrencisi, yaklaşık 3 ay önce batan katamaranda yaptıkları yolculuk sırasında geminin su aldığını belirterek o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Gençler, durumu mürettebata bildirmelerine rağmen “Su gelmesi normal, ön tarafa oturun” yanıtını aldıklarını ve yetkililerin umursamaz davrandığını ileri sürdü. O anları kaydeden öğrenciler, yaşadıklarını ATV Haber’e anlattı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kentinden Mersin Taşucu seferini gerçekleştiren Filo Denizcilik'e ait yolcu gemisinin alabora olmasıyla facianın ardındaki ihmaller zinciri ortaya çıkmaya devam ediyor.

BATAN GEMİNİN 3 AY ÖNCE SU ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI! O ANLARI ÇEKEN GENÇLER ATV HABER'E KONUŞTU

KKTC'de eğitim gören 2 üniversite öğrencisi, yaşanan felaketten 3 ay önce aynı gemide yolculuk ettiğini ve geminin su aldığını anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. 2 genç o anları ATV Haber'den Özlem Aktay'a anlattı.

KKTC'de batan geminin 3 ay önceki görüntüleri şoke etti! Mürettebattan pişkin savunma: Su alması normal - 1
GEMİNİN SU ALDIĞINI SÖYLEMELERİNE RAĞMEN İLGİLENEN OLMADI

16 Mayıs 2026 tarihinde Girne'den kalkışlı Taşucu seferine binen Alperen Çakır ve Sercan Ulutaş, seyahatleri sırasında geminin arka kısmının su aldığını görmeleri üzerine mürettebata durumu bildirdi. 2 gencin iddiasına göre yetkililer geminin üstten su aldığını öne sürerek yolcuları ön tarafa oturmasını istediğini belirtti.

KKTC'de batan geminin 3 ay önceki görüntüleri şoke etti! Mürettebattan pişkin savunma: Su alması normal - 2

"AYAKLARIMIZIN HİZASINA KADAR SU GELDİ"

Geminin su aldığı anları saniye saniye kaydeden Alperen Çakır, "Limandan ayrıldıktan sonra seyir hızının da yükselmesiyle beraber koltuk kısımlarından, alt taraftan ayaklarımızın hizasına doğru su geldiğini fark ettik" sözleriyle yaşadıkları korku dolu anları aktardı.

KKTC'de batan geminin 3 ay önceki görüntüleri şoke etti! Mürettebattan pişkin savunma: Su alması normal - 3

PERSONELİN "NORMAL" DEDİĞİ İHMAL ZİNCİRİ

Görüntülerin ardından durumu yetkililere bildirdiklerini belirten Sercan Ulutaş, "Oradaki personele durumu izah ettik. Herhangi bir gelen giden veya durumu kontrol eden birisi olmadı. Sadece bize öne geçmemiz söylendi. Geminin arka tarafında olan yolcular su aldığını fark etmemiş. Biz ön tarafta olduğumuz için su aldığını biz gördük, biz yaşadık. Ama bize bu durumun normal olduğu söylendi." dedi.

Alperen Çakır ise personelin kayıtsızlığına dikkat çekerek, "Durumu kontrol etmesi gerekiyormuş ama öyle bir şey yaşanmadı" ifadelerini kullandı.

KKTC'de batan geminin 3 ay önceki görüntüleri şoke etti! Mürettebattan pişkin savunma: Su alması normal - 4
GENÇLER POLİSE İFADE VERDİ

Gemi faciası göz göre göre mi geldiği sorusu bir kez daha gündeme gelirken, ATV Haber'den Özlem Aktay'a konuşan gençler yaşanan felaketin ardından çektikleri görüntüleri emniyet güçlerine ileterek, 1 saat ifade verdiklerini belirtti.

KKTC'de batan geminin 3 ay önceki görüntüleri şoke etti! Mürettebattan pişkin savunma: Su alması normal - 5

"KEŞKE BU VİDEO SADECE BİR ANI KALSAYDI"

Batan geminin su aldığı görüntüleri çeken Alperen Çakır ve Sercan Ulutaş, "Bizim kime bilgi verdiğimizi, hangi mürettebatla iletişime geçtiğimizi sordular. Biz isterdik ki sadece bir anı olarak bizde kalsın bu video. Keşke böyle bir durum hiç yaşanmasaydı" ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

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