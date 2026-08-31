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Girne'deki gemi faciasında "yok artık" dedirten ihmaller zinciri! Kan donduran iddialar

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Girne'deki gemi faciasında "yok artık" dedirten ihmaller zinciri! Kan donduran iddialar

Girne açıklarında yaşanan feribot faciasında 18 kayıp için arama kurtarma çalışmaları sürerken, kazaya ilişkin ihmal iddiaları gündemdeki yerini koruyor. A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Kaptan Ercan Güneştutar, kaptanın başkasına ait ehliyetle görev yaptığı yönünde iddialar bulunduğunu söyledi. Öte yandan gemiye 36 aydır bakım yapılmadığı ve yaptığı kazalar nedeniyle tamir edildiği de iddialar arasında.

Ülkeyi yasa boğan büyük feribot faciasında bilanço ağırlaşıyor. 18 kayıp can için arama kurtarma çalışmaları sürerken, felaketin perde arkasındaki skandallar bir bir gün yüzüne çıkıyor.

GİRNE GEMİ FACİASI: UZMAN KAPTAN DEĞERLENDİRDİ

A Haber ekranlarında masaya yatırılan olayda, geminin su almasına rağmen seyrine devam ettiği ve personelin yolculardan önce gemiyi terk ettiği iddiaları infial yarattı.

Uzmanların "ihmaller zinciri" olarak nitelendirdiği kazada, teknik zafiyetlerden ehliyet iddialarına kadar pek çok çarpıcı detay deşifre edildi.

Girne'deki gemi faciasında "yok artık" dedirten ihmaller zinciri! Kan donduran iddialar - 1

İHMALLER ZİNCİRİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI

A Haber Spikeri Merve Özkan Takvim Gazetesi'ndeki habere atıfta bulunarak, "Fırtına uyarısına rağmen sefer gecikmeli de olsa yapılmış. İkincisi, gemi su almasına rağmen seyrine devam etmiş. Hatta vatandaşlar gemi su alıyor dediğinde kaptan ve mürettebat 'bir şey olmaz' yanıtını vermiş. Gövde ve baş bölümünde önceden hasar olduğu, geminin 36 aydır bakımının yapılmadığı ve acil tahliyede büyük bir zafiyet olduğu görülüyor. Bazı iddialara göre mürettebat yolculardan önce gemiyi terk etmiş," ifadelerini kullandı.

Girne'deki gemi faciasında "yok artık" dedirten ihmaller zinciri! Kan donduran iddialar - 2

SABIKALI ÇIKTI: UZUN SÜRE LİMANDA BEKLEMİŞ

Ercan Güneştutar, geminin geçmişine dikkat çekerek, "Bu geminin geçmişine baktığımızda bir sürü sabıkası var; kaza geçirmiş, tamir olmuş, haciz edilmiş ve uzun süre limanda beklemiş. Geminin fotoğraflarına baktığımızda bu farklı bir katamaran türü. İki tüp üzerine oturtulmuş bir gövde var. Büyük ihtimalle iskele tarafındaki tüpte bir yırtılma meydana geldi ve su girişi oldu. Eğer yolcular uyardığı an geri dönülseydi, belki limana ulaşılabilirdi." dedi.

CAN SALLARININ HEPSİ PATLAMAMIŞ

Merve Özkan, geminin saniyeler içinde nasıl bir can pazarına dönüştüğünü sorgularken; Ercan Güneştutar, "Denizde gemideki bütün can salları dediğimiz 'life raft'ların patlamamış olduğunu gördüm. Gemi personeli normalde bunları hemen devreye almalı ve tahliye prosedürünü başlatmalıydı. Gemi personeli gemide kalabilir ama yolcuyu öncelikle tahliye etmesi gerekirdi." şeklinde konuştu.

Girne'deki gemi faciasında "yok artık" dedirten ihmaller zinciri! Kan donduran iddialar - 3

TEKNİK ARIZA MI, SÜRTME Mİ?

Faruk Erdem'in geminin kayalıklara sürterek hasar alıp almadığı sorusu üzerine Ercan Güneştutar, "Zannetmiyorum, çünkü öyle bir sürtme olsa yolcular bir sarsıntı hissederdi. Yolcuların ifadelerinde böyle bir sarsıntıdan bahsedilmiyor. Burada gemi batmadan önce balon sistemleri konulsaydı gemi kurtarılabilirdi. Karaya alındıktan sonra bu kazanın nasıl olduğu bilirkişi marifetiyle tespit edilecektir" sözlerini kaydetti.

SORUMLULUK AĞI GENİŞLİYOR

Ercan Güneştutar, sorumluluk ağının genişliğine vurgu yaparak, "Burada sigorta şirketi, gemiyi survey edenler, liman işletmeleri ve uluslararası klas kuruluşları mutlaka soruşturulmalı. 36 aydır tamir görmediği ifadesi doğruysa bu büyük bir skandaldır." ifadelerini kullandı.

Girne'deki gemi faciasında "yok artık" dedirten ihmaller zinciri! Kan donduran iddialar - 4

İZİN OLMADAN KALKAMAZLAR

Merve Özkan'ın fırtına uyarısına rağmen geminin nasıl kalktığına dair sorusuna Ercan Güneştutar, "Liman idaresinin izni olmadan hiçbir gemi 'ben kalkıyorum' diyemez. Hele yolcu taşıyan bir gemi kaptanı inisiyatif alarak izin almadan gidemez. Mutlaka 'Yola Elverişlilik Belgesi' olması gerekir. Katamaranlar hızlı gider ama batma riskinde gövde tipi fark etmez, burada taşıyıcı yüzdürücü kısım gövdeden ayrılmış görünüyor," dedi.

BAŞKASININ EHLİYETİYLE Mİ KAPTANLIK YAPIYORDU?

Ercan Güneştutar şok bir iddiayı dile getirerek, "Kaptan gözaltına alınmış ve tutuklanmış durumda. Hatta kaptanın başkasının ehliyetiyle kaptanlık yaptığı, tekneyi başkasının kullandığı ama kaptanı yolcu gibi gösterdiklerine dair iddialar var. Bu ihmallerin sonucunda bu kayıpların olması acı verici." şeklinde konuştu.

Girne'deki gemi faciasında "yok artık" dedirten ihmaller zinciri! Kan donduran iddialar - 5

BELGELERİ NASIL ALDILAR?

Ercan Güneştutar, kurtarma prosedürlerini eleştirerek, "Gemi su alıyor denilen gemiyi 'bir şey olmaz, biz alışığız' diyerek yürütmeye çalışmak abesle iştigaldir. En büyük hatamız bir şey olduktan sonra tedbir almak. Can yelekleri, can salları ve personelin STCW belgeleri, aldıkları eğitimler tek tek incelenmelidir. Eğer bu kursları görmeden bu belgeleri bir şekilde aldılarsa bu da soruşturulmalıdır." dedi.

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