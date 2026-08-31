Girne'deki gemi faciasında "yok artık" dedirten ihmaller zinciri! Kan donduran iddialar

TEKNİK ARIZA MI, SÜRTME Mİ?

Faruk Erdem'in geminin kayalıklara sürterek hasar alıp almadığı sorusu üzerine Ercan Güneştutar, "Zannetmiyorum, çünkü öyle bir sürtme olsa yolcular bir sarsıntı hissederdi. Yolcuların ifadelerinde böyle bir sarsıntıdan bahsedilmiyor. Burada gemi batmadan önce balon sistemleri konulsaydı gemi kurtarılabilirdi. Karaya alındıktan sonra bu kazanın nasıl olduğu bilirkişi marifetiyle tespit edilecektir" sözlerini kaydetti.

SORUMLULUK AĞI GENİŞLİYOR

Ercan Güneştutar, sorumluluk ağının genişliğine vurgu yaparak, "Burada sigorta şirketi, gemiyi survey edenler, liman işletmeleri ve uluslararası klas kuruluşları mutlaka soruşturulmalı. 36 aydır tamir görmediği ifadesi doğruysa bu büyük bir skandaldır." ifadelerini kullandı.