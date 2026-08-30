-°C
CANLI YAYIN

Girne açıklarında yolcu gemisi battı: Bilanço ağırlaşıyor! Kaptan tutuklandı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Girne açıklarında yolcu gemisi battı: Bilanço ağırlaşıyor! Kaptan tutuklandı

KKTC’de Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisi, Girne açıklarında alabora oldu. Gemide bulunan 259 yolcu ve 8 mürettebat için Sahil Güvenlik ekipleri ve helikopterler seferber edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 237 kişinin kurtarıldığını, 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Öte yandan 8 kişi gözaltına alınırken kaptan tutuklandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan gemiyle ilgili Başbakan Ünal Üstel başkanlığında "Kriz Masası"nın toplandığı belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

AHaber CANLI YAYIN

CANLI ANLATIM

01:02

GEMİNİN KAPTANI TUTUKLANDI

Girne'de meydana gelen kazada kaptan tutuklandı. 

22:15

ERHÜRMAN: "ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA SÜRECEK"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından gerçekleştirilen kriz masası toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.

Erhürman, Başbakan, Bakanlar, Kolordu Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı ile kriz masasında yoğun bir çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarının tüm imkanlar kullanılarak sürdürüldüğünü kaydeden Erhürman, “Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan imkan ve kabiliyetler de çalışmalara dahil edildi” diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına 4 gemi, 2 gece görüş kabiliyetli helikopter, İHA’lar ve uçakların katıldığını söyleyerek, “Çalışmalar gece boyunca ve yarın sabahtan itibaren kesintisiz şekilde devam edecek. Şu ana kadar 249 kişiye ulaşıldı, bu kişilerden 8’i hayatını kaybetti, 18 kişiye ise henüz ulaşılamadı. Hayatını kaybedenlerden 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürüyor. Kayıplara ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri tüm kuvvetlerle devam edecek. Sonuna kadar, insanların tamamına ulaşana kadar arama kurtarma çalışmaları sürecek” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nden daha derine nüfuz edebilecek kabiliyetlerin de yola çıktığını vurgulayan Erhürman, söz konusu imkanların 1 Eylül’de çalışmalara dahil edileceğini aktardı. Erhürman, ailelerin yaşadığı acı ve sıkıntının farkında olduklarını dikkat çekerek, “Devlet tüm kademeleriyle sahada. Hayatını kaybedenler ve kayıp kişilerle ilgili çalışmalar devam ediyor. İsimlerin ailelerine ulaşılmadan basına açıklanmasını doğru bulmuyoruz. Üzgünüz, hepimizin başı sağ olsun. Gemide yaşanan facianın nedenlerinin ortaya çıkarılması amacıyla polis soruşturması başlatıldı. Kaptan dahil 8 kişi gözaltına alındı. Polis Genel Müdürlüğü soruşturmayı yürütüyor. Delillerin toplanması ve olayla ilgili tüm ihtimallerin değerlendirilmesi çalışmaları sürüyor. Her türlü ihtimal polis tarafından değerlendirilecek. Zamanı geldiğinde gerekli açıklamalar yapılacak” değerlendirmesinde bulundu.

21:17

KKTC'DE 3 GÜNLÜK YAS

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketi sonucu 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verildi. Kazaya ilişkin son verilere göre, 267 yolcunun bulunduğu gemide şu ana kadar 249 yolcuya ulaşıldı, 8 yolcu hayatını kaybetti.

Kayıp 18 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye’den 3 uçak, 4 insansız hava aracı (İHA), 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisi katıldı.

KKTC’den ise çalışmalarda 4 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücumbot ve 1 karakol gemisinin yanı sıra sivil savunma ve polis ekipleri görev aldı.

Özel gece görüş imkanına sahip 4 gemi ve 2 helikopter, kayıp 19 kişiye ulaşmak amacıyla gece boyunca bölgede aramalarına devam edecek. Türkiye’den görevlendirilen İHA’lar da 24 saat arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.

20:57

ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI TELEFONU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile telefonda görüşerek, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sebebiyle hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ve KKTC Başbakanı Üstel ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olması sonucu hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyen Erdoğan, Türkiye'nin arama kurtarma çalışmalarına tüm desteği verdiğini bildirdi.

 

19:16

"GEREKEN TÜM SORUŞTURMA YAPILMALI"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Girne açıklarında meydana gelen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan feribot faciasının ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Gemi kaptanı dahil 8 mürettebatın gözaltına alındığı olayla ilgili A Haber’e özel açıklamalarda bulunan Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, arama kurtarma çalışmalarının Türkiye’nin de desteğiyle sürdüğünü belirterek, yaşanan ihmallerin ve hataların peşini bırakmayacaklarını vurguladı.

GİRNE'DEKİ FACİA SONRASI ERSİN TATAR A HABER'E KONUŞTU

"BU TECRÜBEYLE BÖYLE BİR HADİSE OLMAMALIYDI"

Yaşanan faciadan duyduğu derin üzüntüyü dile getiren Eski KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 104. yılı kutlamaları çerçevesinde törenler sürerken böyle bir hadise yaşandı. Burası bir deniz adası, yıllar itibarıyla bir kapasite ve tecrübe oluşmuştu. Bu tecrübeyle böyle bir hadisenin olmaması gerektiğini düşünmek istiyorum. Hatalar yapılabilir ancak bu anlamda çok üzgünüm" sözlerini kullandı.

"GEREKLİ SORUŞTURMA YAPILMALI"

Deniz ulaşımının KKTC için stratejik önemine değinen Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Mavi Vatan, Doğu Akdeniz; özellikle hava ulaşımından sonra deniz seferlerinin de güçlenmesiyle buraya öğrenci, turist ve ticaret erbabı geliyor. Denizcilik bizim için çok önemli bir alternatif ulaşım kanalıdır. Bu yüzden hataların nerede olduğunun saptanması gerekiyor. Bedeli büyük de olsa, şu anda 8 can gitmiştir, gerekli soruşturma yapılmalıdır" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE TÜM İMKANLARIYLA SEFERBER OLDU

Kurtarma çalışmalarında Türkiye’nin desteğinin altını çizen Ersin Tatar, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan başlamak suretiyle Meclis Başkanı, bakanlar ve sözcüler taziyelerini ilettiler. Türkiye’nin İHA’ları, SİHA’ları, gemileri, helikopterleri ve uçakları şu anda Girne açıklarında o 17 kişinin akıbetini arama kurtarma kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Türkiye hiçbir zaman Kıbrıs Türk’ünü yalnız bırakmamıştır" ifadeleriyle Türkiye’ye teşekkürlerini iletti.

"1974’TEN SONRA YAŞANAN EN BÜYÜK DENİZ FACİASI"

Facianın Kıbrıs tarihindeki yerine dikkat çeken Ersin Tatar, "30 Ağustos 2026, KKTC tarihinde ayrı bir gün olarak hatırlanacaktır. Çünkü 1974 Barış Harekâtı’ndan 52 yıl sonra böyle bir elim deniz faciasını yaşamamız yüreğimizi parçalamıştır. Kıbrıs Türk halkı büyük bir üzüntü içindedir. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabırlar diliyorum" diyerek konuşmasını noktaladı.

18:45

8 GÖZALTI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasına ilişkin başlatılan soruşturmada, kaptan ve 7 görevlinin gözaltına alındığını bildirdi.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada, geminin alabora olması sonucunda kaybolan kişilerin bulunması için imkanları seferber ettiklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlk müdahalede 4 Sahil Güvenlik botu, 2 helikopter, Türk Barış Kuvvetlerine ait 1 karakol gemisi, 1 hücumbot ile Sivil Savunma ve Polis Teşkilatımıza bağlı dalgıç ekipleri ve beraberindeki 4 arama kurtarma botu çalışmalara katılmıştır. Arama kurtarma kapasitesi süreç içerisinde daha da güçlendirilmiştir. Halen bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından görevlendirilen 2 uçak, 4 helikopter, 4 İHA ve 4 Sahil Güvenlik botu arama kurtarma çalışmalarına aktif olarak katılmaktadır."

Kayıplara ulaşılana kadar arama ve kurtarma çalışmalarının aralıksız süreceğinin altını çizen Üstel, olayla ilgili derhal başlatılan soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

KKTC Başbakanı Üstel, Kıbrıs'ın yaşadığı en büyük deniz felaketiyle karşı karşıya olduklarını belirterek, "Alabora olan gemiyle ilgili soruşturmada gemi kaptanı ve 7 görevli gözaltına alınmıştır. Buradan çok net söylüyorum: Bu olayın her yönü araştırılacak. En küçük bir ihmal dahi varsa ortaya çıkarılacak. Kusuru ve sorumluluğu bulunan kim olursa olsun gözünün yaşına bakılmayacaktır." ifadelerini kullandı.

KKTC ve Türkiye'nin arama-kurtarma çalışmaları için tüm imkanlarını seferber ettiğini kaydeden Üstel, olayda hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi.

18:25

ÖLÜ SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarındaki gemi kazasında hayatını kaybedenlerin sayısının 8'e yükseldiğini, 17 kişinin kayıp olduğunu bildirdi.

17:58

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Girne’de batan gemide hayatını kaybedenler için taziye mesajı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Girne’den Mersin Taşucu’na seyir halindeyken alabora olan yolcu gemisi dolayısıyla milletimize ve Kıbrıs Türk halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Kazanın hemen ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamlarıyla iş birliği içinde geniş çaplı arama kurtarma çalışmaları başlattık. Bu çalışmalar neticesinde 237 yolcu ve mürettebat sağ salim kurtarılırken maalesef 7 kardeşimiz hayatını kaybetti. Kayıplara ulaşmaya yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalardan olumlu haberler almayı ümit ediyoruz. Devletimizin tüm imkânlarını seferber ettiğimiz bu süreci biz de yakından takip ediyoruz. Kazada hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah’tan rahmet, sağ olarak kurtarılan vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum."

17:00

KKTC CUMHURBAŞKANI ERHÜRMAN SON DURUMU A HABER’DE AÇIKLADI

Girne açıklarında meydana gelen ve tüm bölgeyi yasa boğan gemi kazasının ardından arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor. İçerisinde yüzlerce yolcunun bulunduğu gemide yaşanan kazaya ilişkin son gelişmeleri A Haber canlı yayınında aktaran KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 237 kişinin sağ kurtarıldığını açıkladı. Erhürman, kazada 7 kişinin hayatını kaybettiğini ve kayıp 23 kişiyi bulmak için zamana karşı mücadele edildiğini belirtti.

KKTC CUMHURBAŞKANI TUFAN ERHÜRMAN'DAN GİRNE'DEKİ GEMİ FACİASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

YOLCU VE MÜRETTEBAT SAYISI BELLİ OLDU

Gemi kazasının yaşandığı ilk andan itibaren devletin tüm birimlerinin teyakkuza geçtiğini belirten KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Gemide toplam 267 kişi vardı. Bunların 259’u yolcu, 8’i ise mürettebattı" ifadelerini kullandı. Olayın gerçekleştiği andan itibaren Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 4 bot ve 2 helikopterle süratle müdahaleye başladığını kaydeden Erhürman, kurtarma operasyonunun geniş bir koordinasyonla yürütüldüğünü aktardı.

TÜRKİYE TÜM İMKANLARINI SEFERBER ETTİ

Arama kurtarma faaliyetlerinde Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğinin kritik bir rol oynadığını vurgulayan Erhürman, "Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi tüm imkan ve kabiliyetlerini seferber etti; Deniz Kuvvetleri’nden iki gemi, Hava Kuvvetleri’nden bir helikopter, Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan iki helikopter, iki İHA, dört sahil güvenlik botu ve bir CASA keşif uçağı hemen olay yerine intikal etti" sözleriyle Türkiye’nin dev operasyona verdiği desteği aktardı.

CAN KAYBI VE YARALILARDA SON DURUM

Kurtarılan kişilerin sağlık durumuna ilişkin de bilgi veren Erhürman, "Şu ana kadar 237 kişiye Allah’a şükür sağ olarak ulaşmış durumdayız ve hastanelerimizde tedavi altındalar. Ağır durumda olan bir hastaya ilişkin bilgi gelmedi ancak iki çocuğumuz tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyor" dedi. Acı tabloyu da paylaşan Erhürman, "Ulaştığımız kişilerden 7’si maalesef kaybettiğimiz kişiler. Şu anda aramaya devam ettiğimiz ise 23 insanımız var" şeklinde konuştu.

DENİZİN 500 METRE ALTINDA ZAMANA KARŞI YARIŞ

Geminin tamamen battığını ve bölgedeki coğrafi koşulların operasyonu zorlaştırdığını dile getiren Erhürman, "Olayın gerçekleştiği yerde deniz derinliği 500 metrenin üzerinde ve gemi tamamen batmış durumda. Takdir edersiniz ki bu derinlikte geminin bulunduğu yere ulaşmak çok kolay değil" ifadelerini kullandı. Türkiye’nin bu konuda da her türlü imkanı sağladığını belirten Erhürman, "Umudumuz şu anda henüz ulaşamadığımız 23 insanımıza da bir an önce sağ ve salim olarak ulaşabilmek" diye konuştu.

16:51

“GEMİYE BİR CİSMİN ÇARPMA İDDİASI VAR”

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisiyle ilgili son durumu A Haber canlı yayınında paylaştı.

KKTC ULAŞTIRMA BAKANI ERHAN ARIKLI AÇIKLADI: 161 KİŞİ HASTANEDE, 76 KİŞİ AİLELERİYLE BULUŞTURULDU

Arıklı, feribotta bulunan 267 kişiden 237’sine sağ olarak ulaşıldığını, 76 kişinin ise aileleriyle buluştuğunu söyledi.

Arıklı, ayrıca gemiye bir cismin çarptığı yönünde bir iddianın da bulunduğunu dile getirdi.

16:31

KKTC'DE KRİZ MASASI TOPLANDI

KKTC Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasının ardından oluşturulan "Kriz Masası"nın, Başbakan Üstel başkanlığında toplandığı ve Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın da olay yerine giderek kriz masasından bilgi aldığı belirtildi. Açıklamada, Kriz Masası toplantısına, Ulaştırma, Sağlık, İçişleri, Maliye ve Tarım bakanları ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı, Polis Genel Müdürü ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı'nın da katıldığı aktarıldı.

Toplantıda, arama-kurtarma faaliyetlerinin tüm imkanlar seferber edilerek kesintisiz sürdürülmesi, yaralıların tedavi süreçlerinin yakından takip edilmesi ve devletin tüm kurumlarının tam koordinasyon içerisinde hareket etmeye devam etmesine karar verildiği vurgulandı.

"ŞU ANDA TEK ÖNCELİĞİMİZ İNSAN HAYATIDIR"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başbakan Ünal Üstel de "Kriz Masası" toplantısıyla ilgili şunları kaydetti:

"Şu anda tek önceliğimiz, insan hayatıdır. Devletimizin bütün kurumları, güvenlik güçlerimiz, sağlık ekiplerimiz ve arama-kurtarma unsurlarımız tam bir koordinasyon içerisinde sahadadır. İhtiyaç duyulan tüm imkanlar seferber edilmiştir. Süreci, Kriz Masamızla birlikte anbean takip ediyoruz."

16:23

GEMİ 514 METRE DERİNLİĞE BATTI

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında alabora olan geminin tamamen battığını ve denizin 514 metre derinliğine indiğini açıkladı. Kazanın nedenine ilişkin incelemelerin sürdüğünü belirten Arıklı, geminin batış sebebinin kara kutunun bulunmasının ardından netlik kazanacağını söyledi. Arıklı, “Gemi tamamen battı ve 514 metre derinliğe indi. Geminin batış sebebini kara kutuyu bulduktan sonra öğreneceğiz” ifadelerini kullandı.

15:59

CAN KAYBI 7'YE YÜKSELDİ

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Şu ana kadar gemidekilerden 237'sine sağ ulaşıldı. 7 kişi hayatını kaybetti. Henüz 23 kişiye ulaşmış değiliz. Arama kurtarma ekiplerimiz çalışıyor. Kriz masasındayız" dedi.

15:24

"6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 172 kişinin kurtarıldığını, 6 kişinin hayatını kaybettiğini, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

15:09

"BÖLGEYE GEMİLER VE 2 HELİKOPTER SEVK EDİLDİ"

İçişleri Bakanlığı, Girne-Taşucu seferini yapan ve içerisinde 267 kişinin bulunduğu "FİLOJET" isimli yolcu gemisinin su alması üzerine bölgede geniş çaplı arama kurtarma çalışması başlatıldığını bildirdi. Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"30 Ağustos 2026 tarihinde, Girne Limanı’ndan Taşucu Limanı’na seyir halinde bulunan, 259 yolcu ve 8 mürettebatın bulunduğu FİLOJET isimli yolcu gemisinin Girne Limanı’nın 4 mil açığında su almaya başladığı ve batma tehlikesi geçirdiği bilgisi alınmıştır. İhbarın alınmasının ardından bölgede arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Arama kurtarma faaliyetleri kapsamında; K.K.T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 4 yüzer unsur ile AKGÜNLER 3 isimli yolcu gemisi bölgede görevlendirilmiş, Sahil Güvenlik Komutanlığımız tarafından ise 5 yüzer unsur ve 2 Sahil Güvenlik helikopteri bölgeye sevk edilmiştir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından bölgede yürütülen çalışmalara destek sağlamak üzere 6 deniz unsuru görevlendirilmiştir. Arama kurtarma çalışmaları ilgili birimler arasında koordinasyon içerisinde titizlikle sürdürülmektedir."

15:01

KKTC SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında, kıyıdan yaklaşık 2,5 kilometre açıkta batan gemideki 267 kişiyi kurtarma çalışmaları, 2 helikopter, Sahil Güvenlik ekipleri ve çok sayıda teknenin katılımıyla sürüyor. Yerel kaynaklar, bölgeye sevk edilen çok sayıda ambulanstan 15'inin limandan ayrıldığını bildirdi. Ambulansların yolcu veya mürettebattan herhangi bir kişiyi taşıyıp taşımadığı henüz bilinmiyor.

"DEVLET VE ÖZEL HASTANELERDE HER TÜRLÜ TEDBİR ALINMIŞTIR"

KKTC Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Girne açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olması nedeniyle yaşanan olayın ardından, ilk müdahale ve sağlık hizmetlerinin en hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla gerekli tüm hazırlıklar yapılmıştır. Sağlık Bakanlığı olarak, hem limanda hem de devlet ve özel hastanelerde her türlü tedbir alınmıştır. İhtiyaçlara hızlı şekilde müdahale edilebilmesi amacıyla maksimum düzeyde insan kaynağı harekete geçirilmiş; limanda ve hastanelerde görev yapacak sağlık ekipleri için tüm hazırlıklar tamamlanmıştır" denildi.

14:50

"60-70 KİŞİYE HENÜZ ULAŞAMADIK"

Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin son durumu A Haber canlı yayınında açıkladı.

ALABORA OLAN GEMİDE SON DURUM: GİRNE BELEDİYE BAŞKANI AÇIKLADI

CAN KAYBI VE YARALILAR VAR

Kurtarma ekiplerinin yoğun bir çaba sarf ettiğini belirten Şenkul, "Kıyıya ulaştırılan vatandaşlarımız arasında durumu iyi olanlar olduğu gibi maalesef hayatını kaybedenler de var. Ciddi bir trajediyle karşı karşıyayız. Umudumuz tüm vatandaşlarımızın sağ salim gelmesi ama denizdeki dalgalar nedeniyle ulaşım süreci oldukça güç ilerliyor" ifadelerini kullandı.

60-70 KİŞİYE HENÜZ ULAŞILAMADI

Güncel sayılara ilişkin de bilgi veren Murat Şenkul, "Şu ana kadar 200'e yakın vatandaşımıza ulaşıldı ancak gemideki toplam kapasitenin 270 civarında olduğunu düşünürsek henüz ulaşamadığımız 60-70 civarında insanımız var" şeklinde konuştu.

Şenkul, ulaşılamayan kişilerin kayıp olduğunu söylemek için erken olduğunu belirterek, "Bu vatandaşlarımız henüz kıyıya getirilmedi. Kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor" dedi.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Hastanelerdeki son durumu ve alınan önlemleri aktaran Murat Şenkul, yaralıların Girne Akçiçek Hastanesi ve Lefkoşa Devlet Hastanesi'ne sevk edildiğini, özellikle hipotermi geçiren ve şokta olan vatandaşlar için her türlü tıbbi müdahalenin yapıldığını belirtti.

14:49

KKTC BAŞBAKANI ÜSTEL'DEN AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, gemi kazasının ardından geldiği Girne Limanı'nda yaptığı açıklamada, "Çok üzgünüz can kayıplarımız ve yaralılarımız var. Tüm imkanlarımızla sahadayız" dedi. Kazanın ardından Girne Limanı’na gelen KKTC Başbakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada, Sivil Savunma, Sahil Güvenlik ve diğer tüm imkanların seferber edilerek kurtarma çalışmalarının eksiksiz yürütüldüğünü belirtirken, "Çok üzgünüz can kayıplarımız ve yaralılarımız var. Tüm imkanlarımızla sahadayız. Detaylı bilgilendirmeyi anbean kamuoyu ile paylaşacağız" dedi.

 

14:39

"TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise yaptığı açıklamada "Girne açıklarında alabora olan feribottaki yolcuların hiç kimse zarar görmeden kurtarılmasını diliyoruz. Tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Kurtarma çalışmaları en güçlü şekilde devam ediyor. Dualarımız onlarla…" ifadelerini kullandı.

 

Ahaber
14:33

"KAYIPLARIMIZ VAR"

KKTC Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, A Haber'e özel yaptığı açıklamada Gemide toplam 259 yolcu, 8 tane mürettebat vardı. Bu yolculardan 4’ü Alman, 3’ü İran uyruklu. Şu anda kurtarılanların sayısını vermemiz mümkün değil. Çünkü halen gemiden kıyıya intikal devam ediyor. Oradan ambulanslarla hastanelere sevk ediliyor. Ağır yaralılar ve normal durumda olan yolcular var. Kayıpların olduğunu biliyoruz ama sayısı hakkında herhangi bir bilgi vermemiz mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Ahaber
14:29

TÜRKİYE'DEN İLK AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yaptığı paylaşımda "Hepimizi derinden üzen bir haber almış durumdayız. Girne açıklarında katamaran tipi bir yolcu gemisi su alarak batmıştır. KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik unsurları ile ilgili kurumlar tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir. Şu an itibarıyla temel önceliğimiz, yolcuların ve mürettebatın kurtarılmasıdır. Yaşanan müessif hadiseyi yakından takip ediyor, arama kurtarma çalışmalarına her türlü desteği sağlıyoruz. Gemide bulunan yolcularımıza, mürettebata ve milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

GİRNE'DE ALABORA OLAN GEMİYE İLİŞKİN ARAMA KURTARMA DEĞERLENDİRMESİ

 

Ahaber
14:28

YOLCULAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarında alabora olan gemiden kurtarılanların, Girne Limanı'na getirildiğini ve yolcuların buradan sonra KKTC'deki hastanelere kaldırılacağını bildirdi.

Arıklı, Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinden kurtarılanların son durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Alabora olan gemiden kurtarılan yaralıların sahil güvenlik ve kurtarma ekiplerince Girne Limanı'na getirildiğini belirten Arıklı, yaralıların durumlarına göre KKTC'deki çeşitli hastanelere kaldırılacağını söyledi.

Erhan Arıklı, kurtarma çalışmalarının büyük bir ekiple yürütüldüğünü vurgulayarak, geminin alabora olmasına sebep olan faktörleri araştırdıklarını kaydetti.

 

14:11

GEMİ NASIL ALABORA OLDU?

Kaptan Cahit İstikbal, "Çok talihsiz bir kaza, dilerim 259 yolcu sağ salim kurtulur. Kaptanın beyanına göre gemi su almış. Su, gemi içerisinde bir tarafta ağırlık oluşturarak dengeyi bozmuş, ağırlık merkezini değiştirmiş ve denizci tabiriyle alabora olmasına yol açmış. Bu durumun çok kısa bir sürede gerçekleştiği anlaşılıyor." ifadelerini kullandı.

YOLCU GEMİSİ GİRNE AÇIKLARINDA NEDEN ALABORA OLDU?

KORKUTAN BENZERLİK: COSTA CONCORDIA VE SEWOL HATIRLATMASI

Olayın vahametini geçmişteki büyük kazalarla kıyaslayan Dr. Kaptan Cahit İstikbal, "Giglio Adası'nda devrilen Costa Concordia gemisi hadisesi vardı, ona benzer bir alabora durumu görüyorum. Yolcular içeride sıkışmış olabilir. Geminin neden su aldığı kilit soru; bir cisme çarpmış olabilirler. Güney Kore'deki Sewol kazasında da gemi dönüş manevrası esnasında alabora olmuştu. Acil geri dönelim diye alabandayla dümen basıldıysa, bu manevradan dolayı da gemi yatmış olabilir" sözleriyle facianın teknik boyutuna dikkat çekti.

"İÇERİDE KALANLAR OLABİLİR"

İstikbal, "Kötünün iyisi diyelim, en azından hepsinin içeride sıkışıp kalmadığı anlaşılıyor. Can yeleklerinin su almaya başladığı esnada giydirildiği görülüyor. Deniz kuvvetlerimize bağlı dalgıçların bir an önce helikopterlerle bölgeye ulaştırılması lazım. Geminin içerisinde, hava boşluklarında kalanlar olabilir, onları kurtarmak için özel bir ekibin içeri girmesi şart" açıklamasında bulundu.

Dr. Kaptan Cahit İstikbal ise, "Kaptan inşallah bütün mürettebatla birlikte kurtulmuştur, onlardan daha net bilgi alabileceğiz. Şu anki tahminler bu yönde" diyerek sözlerini noktaladı.

Ahaber
13:59

MÜRETTEBATLA BİRLİKTE 267 KİŞİ BULUNUYOR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Girne açıklarındaki feribotun su aldığını, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini duyurdu.

GİRNE AÇIKLARINDA ALABORA OLAN YOLCU GEMİSİNDEKİ KURTARMA ÇALIŞMALARI KAMERADA

Saat 12.30 sıralarında Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na hareket eden özel firmaya ait yolcu gemisi, limandan ayrıldıktan hemen sonra henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.

Feribotun su almasının ardından kaptanın yardım çağrıları üzerine sahil güvenlik ve liman yönetimince bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Bakan Arıklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, feribotun su aldığını belirterek, kurtarma çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Feribotta 259'u yolcu ve 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu bilgisini veren Arıklı, geminin neden su aldığına ilişkin henüz bir bulguya ulaşılamadığını dile getirdi.

​​​​​​​Görgü tanıkları, geminin su almasının ardından yolculardan bazılarının denize atladıklarını belirtti. Bölgedeki balıkçı teknelerinin de kurtarma çalışmalarına katıldıkları bildirildi.