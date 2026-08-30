Girne açıklarında yolcu gemisi battı: Bilanço ağırlaşıyor! Kaptan tutuklandı
KKTC’de Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisi, Girne açıklarında alabora oldu. Gemide bulunan 259 yolcu ve 8 mürettebat için Sahil Güvenlik ekipleri ve helikopterler seferber edildi. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, alabora olan ve 267 kişiyi taşıyan feribottaki 237 kişinin kurtarıldığını, 8 kişinin hayatını kaybettiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Öte yandan 8 kişi gözaltına alınırken kaptan tutuklandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında alabora olan gemiyle ilgili Başbakan Ünal Üstel başkanlığında "Kriz Masası"nın toplandığı belirtildi. Bölgede arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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GEMİNİN KAPTANI TUTUKLANDI
Girne'de meydana gelen kazada kaptan tutuklandı.
ERHÜRMAN: "ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNCA SÜRECEK"
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından gerçekleştirilen kriz masası toplantısı sonrasında basına açıklamalarda bulundu.
Erhürman, Başbakan, Bakanlar, Kolordu Komutanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı ile kriz masasında yoğun bir çalışma yürütüldüğünü bildirdi. Arama kurtarma çalışmalarının tüm imkanlar kullanılarak sürdürüldüğünü kaydeden Erhürman, “Türkiye Cumhuriyeti tarafından sağlanan imkan ve kabiliyetler de çalışmalara dahil edildi” diye konuştu.
KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, arama kurtarma çalışmalarına 4 gemi, 2 gece görüş kabiliyetli helikopter, İHA’lar ve uçakların katıldığını söyleyerek, “Çalışmalar gece boyunca ve yarın sabahtan itibaren kesintisiz şekilde devam edecek. Şu ana kadar 249 kişiye ulaşıldı, bu kişilerden 8’i hayatını kaybetti, 18 kişiye ise henüz ulaşılamadı. Hayatını kaybedenlerden 4 kişinin kimlik tespit çalışmalarının sürüyor. Kayıplara ulaşmak için arama kurtarma faaliyetleri tüm kuvvetlerle devam edecek. Sonuna kadar, insanların tamamına ulaşana kadar arama kurtarma çalışmaları sürecek” ifadelerini kullandı.
Türkiye Cumhuriyeti’nden daha derine nüfuz edebilecek kabiliyetlerin de yola çıktığını vurgulayan Erhürman, söz konusu imkanların 1 Eylül’de çalışmalara dahil edileceğini aktardı. Erhürman, ailelerin yaşadığı acı ve sıkıntının farkında olduklarını dikkat çekerek, “Devlet tüm kademeleriyle sahada. Hayatını kaybedenler ve kayıp kişilerle ilgili çalışmalar devam ediyor. İsimlerin ailelerine ulaşılmadan basına açıklanmasını doğru bulmuyoruz. Üzgünüz, hepimizin başı sağ olsun. Gemide yaşanan facianın nedenlerinin ortaya çıkarılması amacıyla polis soruşturması başlatıldı. Kaptan dahil 8 kişi gözaltına alındı. Polis Genel Müdürlüğü soruşturmayı yürütüyor. Delillerin toplanması ve olayla ilgili tüm ihtimallerin değerlendirilmesi çalışmaları sürüyor. Her türlü ihtimal polis tarafından değerlendirilecek. Zamanı geldiğinde gerekli açıklamalar yapılacak” değerlendirmesinde bulundu.
KKTC'DE 3 GÜNLÜK YAS
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında meydana gelen deniz felaketi sonucu 3 günlük ulusal yas ilan edilmesine karar verildi. Kazaya ilişkin son verilere göre, 267 yolcunun bulunduğu gemide şu ana kadar 249 yolcuya ulaşıldı, 8 yolcu hayatını kaybetti.
Kayıp 18 kişiye ulaşılması için arama kurtarma çalışmaları ise aralıksız devam ediyor. Arama kurtarma çalışmalarına Türkiye’den 3 uçak, 4 insansız hava aracı (İHA), 6 helikopter, 4 sahil güvenlik botu, 1 hücumbot, 1 fırkateyn ve 1 karakol gemisi katıldı.
KKTC’den ise çalışmalarda 4 sahil güvenlik botu, 2 helikopter, 1 hücumbot ve 1 karakol gemisinin yanı sıra sivil savunma ve polis ekipleri görev aldı.
Özel gece görüş imkanına sahip 4 gemi ve 2 helikopter, kayıp 19 kişiye ulaşmak amacıyla gece boyunca bölgede aramalarına devam edecek. Türkiye’den görevlendirilen İHA’lar da 24 saat arama kurtarma çalışmalarına destek verecek.