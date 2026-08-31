Girne'deki gemi faciasında acı dolu anlar: Anne ne olur elimi bırakma!
Girne-Taşucu seferini yapan "Filo Jet" isimli deniz otobüsü, Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra su alarak alabora oldu. Kayıplar arasında 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ile 9 yaşındaki kardeşi Mehmet Asaf Biçer de bulunurken anne Ayten Biçer facia sırasında yaşananları anlattı. Biçer çocuklarının ellerinden kayıp gittiğini söylerken "Kızım 'Anne ne olur elimi bırakma' diye bağırıyordu. Elimden yağ gibi kayıp gitti" dedi.
KKTC'deki Girne Limanı ile Taşucu Limanı arasında sefer yapan 'Filo Jet' isimli yüksek hızlı yolcu deniz otobüsü, dün öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa bir süre sonra ön kısmından su almaya başladı.
18 KİŞİ ARANIYOR
Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu. 259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
ARALARINDA KAYIP İKİ KARDEŞ DE VAR
Kayıp yolcular arasında Hataylı Biçer ailesinin çocukları 12 yaşındaki Saliha Miray Biçer ile 9 yaşındaki Mehmet Asaf Biçer de bulunuyor.
"YAVRUM ELİMDEN KAYIP GİTTİ"
Girne'ye tatil için gelen Hayri ve Ayten Biçer çifti, dönüş yolunda büyük faciayı yaşadı. Çocuklarından haber alamayan anne Ayten Biçer, geminin alabora olduğu sırada büyük bir panik yaşandıklarını belirterek çocuklarının son anlarını gözyaşları içinde anlattı.
9 YAŞINDAKİ MEHMET ASAF BİÇER
Kendisinin ve eşinin çevrede bulunanların yardımıyla kurtulduğunu belirten acılı anne, "Oğlum babasının yakasından tutmuş, kızım ise benim elimi tutuyordu. Her tarafta mazot vardı ve kaygandı. Bu sırada üzerimize valiz düştü. Kızım anne ne olur elimi bırakma diye bağırıyordu. Kızım elimden yağ gibi kayıp gitti. Çocuklarım geminin içinde sıkışmış olabilir" dedi.
"ÇOCUKLARIMA CAN YELEĞİ VERMEDİLER"
Kaza sonrası mürettebat tarafından çocuklarına can yeleği verilmediğini belirten anne Ayten Biçer; "Yetkililere su kaçağı olduğunu söyledik. Bize "Ayağınız hiç mi suya değmedi. Kalkın başka bir tarafa oturun" dediler. Bize fırtınanın kısa sürede geçeceğini söylediler. Biz dönmelerini istedik ama bizi dinlemediler. Ortalık ana baba günüydü. Evlatlarım can yeleksiz gitti" diye konuştu.
'KALKIN BAŞKA BİR TARAFA OTURUN' DEDİLER
Bize "Ayağınız hiç mi suya değmedi. Kalkın başka bir tarafa oturun" dediler. Bize fırtınanın kısa sürede geçeceğini söylediler. Biz dönmelerini istedik ama bizi dinlemediler. Ortalık ana baba günüydü. Evlatlarım can yeleksiz gitti" diye konuştu.