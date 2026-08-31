Girne'deki gemi faciasında acı dolu anlar: Anne ne olur elimi bırakma!

Gemi, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora oldu. 259'u yolcu, 8'i mürettebat olmak üzere 267 kişinin bulunduğu gemideki 241 kişi kurtarılırken, 8 kişi hayatını kaybetti. 18 kişiye yönelik arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Girne'ye tatil için gelen Hayri ve Ayten Biçer çifti, dönüş yolunda büyük faciayı yaşadı. Çocuklarından haber alamayan anne Ayten Biçer, geminin alabora olduğu sırada büyük bir panik yaşandıklarını belirterek çocuklarının son anlarını gözyaşları içinde anlattı.

Hayri ve Ayten Biçer çifti (Reuters)

9 YAŞINDAKİ MEHMET ASAF BİÇER

Kendisinin ve eşinin çevrede bulunanların yardımıyla kurtulduğunu belirten acılı anne, "Oğlum babasının yakasından tutmuş, kızım ise benim elimi tutuyordu. Her tarafta mazot vardı ve kaygandı. Bu sırada üzerimize valiz düştü. Kızım anne ne olur elimi bırakma diye bağırıyordu. Kızım elimden yağ gibi kayıp gitti. Çocuklarım geminin içinde sıkışmış olabilir" dedi.