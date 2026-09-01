Başkan Erdoğan'dan İsmet Zeynep Çiftçi'nin vefatı nedeniyle taziye mesajı
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi İsmet Zeynep Çiftçi’nin vefatı dolasıyla başsağlığı mesajı iletti. Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyemiz, kıymetli yol ve dava arkadaşım İsmet Zeynep Çiftçi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadeleri yer aldı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyesi İsmet Zeynep Çiftçi'nin vefatı dolasıyla taziye mesajı iletti.
Başkan Erdoğan'ın sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada "Vefatını üzüntüyle öğrendiğim AK Parti Kadın Kolları MKYK Üyemiz, kıymetli yol ve dava arkadaşım İsmet Zeynep Çiftçi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına ve AK Parti teşkilatımıza başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.