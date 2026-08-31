Girne’de can pazarı! Mavi Vatan’ın genç kahramanları A Haber'de: "120 kişiyi kurtardık"
KKTC’de Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde yaşanan facianın perde arkasından kahramanlık hikâyeleri çıkmaya devam ediyor. Onlarca kişinin denizin ortasında can havliyle hayata tutunmaya çalıştığı o anlarda, yat işletmecisi Fırat Gencer ve "Mavi Vatan’ın Genç Kahramanları" ekibi ölüme meydan okuyarak 120 kişiyi sağ salim karaya çıkardı. A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz, mucize kurtuluşun mimarlarıyla o günü konuştu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan feribot faciasında, yolcuları kurtarmak için seferber olan Yat İşletmecisi Fırat Gencer ile Genç Kurtarma Ekibi yaşadıklarını anlattı.
A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz'ün sorularını yanıtlayan Gencer, feribotun batmakta olduğunu fark etmesinin ardından Sahil Güvenlik ile iletişime geçtiğini ve bölgedeki ticari tekneleri yardıma çağırdıklarını söyledi.
Kendi teknesiyle 60-70 kişiyi kıyıya ulaştırdığını belirten Gencer, diğer su sporları ekipleriyle birlikte yaklaşık 100-120 kişiyi sudan çıkardıklarına inandıklarını ifade etti.
"FIRAT BEY GEMİNİN BATMA ANINI GÖRDÜ"
A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz, kurtarma operasyonuna ilişkin canlı yayında şu ifadeleri kullandı:
"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok büyük bir facia yaşandı dün ve Fırat Bey geminin batma anını gördü ve bütün ekipmanlarıyla birlikte herkesi denizden çıkardı ve büyük ölçüde aslında felaketi önleyen kahramanlardan bir tanesiydi. Kendisine mikrofon uzatacağız şimdi ve neler yaşandığı hakkında biraz daha net bilgi alacağız. Fırat Bey, nasıl oldu olaylar? Nasıl gördünüz? Neler söylediniz? Neler yaşadınız düne ilişkin?"
"TURUNCU CAN SALLARININ ŞİŞTİĞİNİ GÖRDÜM"
Yat İşletmecisi Fırat Gencer, feribotun limandan ayrılmasının ardından yaşananları şöyle anlattı:
"Dün saat 12 civarıydı, üst tarafta oturuyorduk biz arkadaşımla. Deniz, Filo Express çıkmaya çalıştığı anda zaten havanın çok kötü olduğunu ve bu havada yani nasıl bir seyir yapacaklarını düşünürken; yaklaşık bir 15 dakika sonra içeride turuncu can salların şiştiğini gördüm ve arka arkaya patladığını gördüm."
"KOMUTANIM, BEN GÖRÜYORUM; TEKNE BATIYOR"
Gencer, feribotun batmakta olduğunu fark etmesinin ardından Sahil Güvenlik ile kurduğu iletişimi şu sözlerle aktardı:
"Bu esnada Sahil Güvenlik'i arayıp komutana sordum ki 'Komutanım bir ihbar var mı?' 'Şu anda,' dedi, 'Bize gelen bir ihbar olmadı, bir çağrı olmadı.' Ama bir dakika sonra bana geri dönüp 'Evet, yardım çağrısı aldıklarını ama tam net bilgi ulaşmamış ellerine, ne olduğu çağrısı olduğunu öğrenemediler.' dediler. Ben de 'Komutanım, ben görüyorum şu anda tekne batıyor, acil yardım çağrısı yapalım.' dedim."
BÖLGEDEKİ TİCARİ TEKNELERE ÇAĞRI
Gencer, Sahil Güvenlik ile ağabeyi Yat İşletmecileri Birliği Başkanı Faik Gencer'in bölgedeki teknelere çağrı yaptığını söyledi:
"Bu sırada hem Sahil Güvenlik hem abim olan Faik Gencer, Yat İşletmecileri Birliği Başkanı kendisi, turizm limanında olan bütün ticari teknelere de çağrı yaparak herkesi yardıma çağırdık."
"DENİZİN ORTASI BİR CAN PAZARIYDI"
Bölgeye ilk ulaşan isimlerden biri olduğunu belirten Gencer, denizde karşılaştığı manzarayı şu sözlerle anlattı:
"İlk giden kişi bendim Lord Palace Water Sports'tan ve gerçekten denizin ortası bir can pazarıydı ve hava çok kötüydü. Çok uzak bir mesafe olmamasına rağmen gitmemiz 20 dakikayı buldu oraya yaklaşık. Ve herkes mazotlu bir suyun içinde can havliyle yardım istiyordu."
ÖNCELİK ÇOCUKLU AİLELERE VERİLDİ
Gencer, kurtarma çalışmaları sırasında önceliği çocuklu ailelere ve yaralılara verdiklerini belirtti:
"Öncelik olan çocuklu aileleri almaya çalıştık sudan, onları aldık. Sonra suda olan diğer insanlara yardım ettik, çıkarttık. Suda kimse kalmadıktan sonra da can simitlerinin içinde bulunan küçük çocukları almaya başladık, yaralıları almaya başladık ulaştırmak için kıyıya."