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Girne’de can pazarı! Mavi Vatan’ın genç kahramanları A Haber'de: "120 kişiyi kurtardık"

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Girne’de can pazarı! Mavi Vatan’ın genç kahramanları A Haber'de: "120 kişiyi kurtardık"

KKTC’de Girne açıklarında alabora olan yolcu gemisinde yaşanan facianın perde arkasından kahramanlık hikâyeleri çıkmaya devam ediyor. Onlarca kişinin denizin ortasında can havliyle hayata tutunmaya çalıştığı o anlarda, yat işletmecisi Fırat Gencer ve "Mavi Vatan’ın Genç Kahramanları" ekibi ölüme meydan okuyarak 120 kişiyi sağ salim karaya çıkardı. A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz, mucize kurtuluşun mimarlarıyla o günü konuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan feribot faciasında, yolcuları kurtarmak için seferber olan Yat İşletmecisi Fırat Gencer ile Genç Kurtarma Ekibi yaşadıklarını anlattı.

A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz'ün sorularını yanıtlayan Gencer, feribotun batmakta olduğunu fark etmesinin ardından Sahil Güvenlik ile iletişime geçtiğini ve bölgedeki ticari tekneleri yardıma çağırdıklarını söyledi.

Kendi teknesiyle 60-70 kişiyi kıyıya ulaştırdığını belirten Gencer, diğer su sporları ekipleriyle birlikte yaklaşık 100-120 kişiyi sudan çıkardıklarına inandıklarını ifade etti.

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"FIRAT BEY GEMİNİN BATMA ANINI GÖRDÜ"

A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz, kurtarma operasyonuna ilişkin canlı yayında şu ifadeleri kullandı:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde çok büyük bir facia yaşandı dün ve Fırat Bey geminin batma anını gördü ve bütün ekipmanlarıyla birlikte herkesi denizden çıkardı ve büyük ölçüde aslında felaketi önleyen kahramanlardan bir tanesiydi. Kendisine mikrofon uzatacağız şimdi ve neler yaşandığı hakkında biraz daha net bilgi alacağız. Fırat Bey, nasıl oldu olaylar? Nasıl gördünüz? Neler söylediniz? Neler yaşadınız düne ilişkin?"

"TURUNCU CAN SALLARININ ŞİŞTİĞİNİ GÖRDÜM"

Yat İşletmecisi Fırat Gencer, feribotun limandan ayrılmasının ardından yaşananları şöyle anlattı:

"Dün saat 12 civarıydı, üst tarafta oturuyorduk biz arkadaşımla. Deniz, Filo Express çıkmaya çalıştığı anda zaten havanın çok kötü olduğunu ve bu havada yani nasıl bir seyir yapacaklarını düşünürken; yaklaşık bir 15 dakika sonra içeride turuncu can salların şiştiğini gördüm ve arka arkaya patladığını gördüm."

Girne’de can pazarı! Mavi Vatan’ın genç kahramanları A Haber'de: "120 kişiyi kurtardık" - 1

"KOMUTANIM, BEN GÖRÜYORUM; TEKNE BATIYOR"

Gencer, feribotun batmakta olduğunu fark etmesinin ardından Sahil Güvenlik ile kurduğu iletişimi şu sözlerle aktardı:

"Bu esnada Sahil Güvenlik'i arayıp komutana sordum ki 'Komutanım bir ihbar var mı?' 'Şu anda,' dedi, 'Bize gelen bir ihbar olmadı, bir çağrı olmadı.' Ama bir dakika sonra bana geri dönüp 'Evet, yardım çağrısı aldıklarını ama tam net bilgi ulaşmamış ellerine, ne olduğu çağrısı olduğunu öğrenemediler.' dediler. Ben de 'Komutanım, ben görüyorum şu anda tekne batıyor, acil yardım çağrısı yapalım.' dedim."

BÖLGEDEKİ TİCARİ TEKNELERE ÇAĞRI

Gencer, Sahil Güvenlik ile ağabeyi Yat İşletmecileri Birliği Başkanı Faik Gencer'in bölgedeki teknelere çağrı yaptığını söyledi:

"Bu sırada hem Sahil Güvenlik hem abim olan Faik Gencer, Yat İşletmecileri Birliği Başkanı kendisi, turizm limanında olan bütün ticari teknelere de çağrı yaparak herkesi yardıma çağırdık."

Girne’de can pazarı! Mavi Vatan’ın genç kahramanları A Haber'de: "120 kişiyi kurtardık" - 2

"DENİZİN ORTASI BİR CAN PAZARIYDI"

Bölgeye ilk ulaşan isimlerden biri olduğunu belirten Gencer, denizde karşılaştığı manzarayı şu sözlerle anlattı:

"İlk giden kişi bendim Lord Palace Water Sports'tan ve gerçekten denizin ortası bir can pazarıydı ve hava çok kötüydü. Çok uzak bir mesafe olmamasına rağmen gitmemiz 20 dakikayı buldu oraya yaklaşık. Ve herkes mazotlu bir suyun içinde can havliyle yardım istiyordu."

ÖNCELİK ÇOCUKLU AİLELERE VERİLDİ

Gencer, kurtarma çalışmaları sırasında önceliği çocuklu ailelere ve yaralılara verdiklerini belirtti:

"Öncelik olan çocuklu aileleri almaya çalıştık sudan, onları aldık. Sonra suda olan diğer insanlara yardım ettik, çıkarttık. Suda kimse kalmadıktan sonra da can simitlerinin içinde bulunan küçük çocukları almaya başladık, yaralıları almaya başladık ulaştırmak için kıyıya."

Girne’de can pazarı! Mavi Vatan’ın genç kahramanları A Haber'de: "120 kişiyi kurtardık" - 3

LİMANA 45 AMBULANS VE SAĞLIK EKİBİ YÖNLENDİRİLDİ

Fırat Gencer, yanında bulunan Mehmet Şahoğulları'nın Başbakan ve Sağlık Bakanı ile iletişime geçtiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu esnada benim yanımda oturan Mehmet Şahoğulları arkadaşım vardı; sağ olsun Başbakanımıza, Sağlık Bakanımıza hemen bilgi geçerek çok hızlı bir şekilde, gerçekten tebrik ederim, o kadar bir hızlı organizasyon oldular ki limana yaklaşık 45 adet ambulans, sağlık ekibi, AFAD, sivil savunma olarak herkesi bir anda yığdılar ve biz yaklaşık bir saat sonra geri döndüğümüzde bütün ekipler bizi hazır şekilde bekliyordu, yaralılara müdahale ediyorlardı."

"BÜYÜK BİR ÇAPTA HERKESİ KURTARMAYA ÇALIŞTIK"

Gencer, diğer teknelerin de yaralıları limana getirdiğini anlattı:

"Herkes, biz geldikten sonra diğer arkadaşlarımız da yaralıları getirmeye başladı, ardı arda herkes geldi. Büyük bir çapta herkesi kurtarmaya çalıştık."

Girne’de can pazarı! Mavi Vatan’ın genç kahramanları A Haber'de: "120 kişiyi kurtardık" - 4

"10 DAKİKA DAHA İLERİDE BATSAYDI KİMSE GÖRMEYECEKTİ"

Feribotun görüş alanlarında batmasının erken müdahaleyi mümkün kıldığını vurgulayan Gencer, şunları söyledi:

"En büyük şansımız da gözümüzün önünde olduğu için ve gördüğümüz için erken müdahale ettiğimiz için daha büyük bir felaketi önledik. Yani bu tekne bir 10 dakika daha gidip ileride batsaydı kimse bunu görmeyecekti, yardım çağrısı belki de ulaşmayacaktı. Ulaşsa bile kimse anlamayacaktı nerede olduğunu, mevkisini de bulamayacaktı ve çok daha can kaybımız olacaktı."

"GÖRDÜĞÜMÜZ HERKESİ KURTARDIK"

Fırat Gencer, Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte olay yerine ilk ulaşanlar arasında bulunduğunu söyledi:

"Allah'tan gördük, herkese bilgi geçtik. Zaten ilk ulaşanlardan biri ben ve Sahil Güvenlik ekipleriydi. Hani herkes elinden geleni yaptı. Elimizden geldiği kadar suyun üstünde gördüğümüz herkesi, teknenin üstünde, batıkların üstünde gördüğümüz herkesi kurtardık."

"ENKAZ 520 METREYE BATTI"

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Gencer, feribot enkazına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Evet, can kayıpları var ama şu anda kimse bilgi vermiyor. Enkazımız da 520 metreye battığı için ulaşılamıyor ama arama kurtarma çalışmaları hiç aralıksız devam etti. Türkiye'den tekne geliyor bu enkazı çıkarmak için ve içinde kalan yolcuların cesetlerini çıkartmak için bekliyoruz. Yani diyecek başka bir şeyim yok, yani büyük bir felaketti ama çıkılmaması, bence çıkılmaması gereken bir havaydı."

"YAKLAŞIK 60-70 KİŞİYİ KIYIYA ULAŞTIRDIĞINIZ SÖYLENİYOR"

A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz, "Yaklaşık 60-70 kişiyi kıyıya ulaştırdığınız söyleniyor?" sorusunu yöneltti.

Fırat Gencer, kendi teknesiyle taşınan yolcu sayısına ve diğer ekiplerin çalışmalarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sadece benim teknemde. Diğer su sporlarından beraber yaklaşık bir 100-120 kişiyi çıkarttığımıza inanıyoruz. Evet. İki tekne, üç tekne diğer su sporları arkadaşlarımla birlikte. Artı limandan gene Hamit abimiz var, o zodiacla geldi, o da bayağı insan aldı. Tur teknemiz vardı, o da geldi bütün şeyin, enkazın üstündeki insanları o aldı."

Girne’de can pazarı! Mavi Vatan’ın genç kahramanları A Haber'de: "120 kişiyi kurtardık" - 5

"HERKES CANLA BAŞLA KURTARMAYA ÇALIŞTI"

Gencer, bölgedeki bütün ekiplerin kurtarma çalışmalarına katıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani herkes canla başla herkesi kurtarmaya çalıştı. Yani hayatta olan herkesi aldık ama başka kimse yoktu yani. Aldıklarımızdan başka kimseyi görmedik."

"FELAKETİN BÜYÜMEMESİNE EN BÜYÜK ETKİYİ SİZ YAPTINIZ"

A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz, Gencer'e teşekkür ederek şu ifadeleri kullandı:

"Peki çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Felaketin belki de büyümemesine en büyük etkiyi siz yaptınız."

"MEHMET ŞAHOĞULLARI'NIN ÇOK BÜYÜK KATKISI OLDU"

Fırat Gencer, kurtarma operasyonundaki hızlı organizasyonda Mehmet Şahoğulları'nın büyük katkısının bulunduğunu belirtti:

"Doğrudur ama gerçekten de burada dediğim gibi Mehmet Şahoğulları arkadaşıma çok teşekkür ederim. Onun da çok büyük katkısı oldu. Çünkü bu kadar hızlı organizasyon başka türlü olmazdı yani."

Girne’de can pazarı! Mavi Vatan’ın genç kahramanları A Haber'de: "120 kişiyi kurtardık" - 6

"KALP MASAJIYLA HAYATA DÖNDÜRÜLENLER VAR"

Gencer, sağlık ekiplerinin hızlı şekilde limana ulaşmasının daha fazla can kaybını önlediğini söyledi:

"Sağlık ekiplerini buraya, aramasa sayın Başbakanımızı, Sağlık Bakanımızı belki de bu kadar hızlı toplanamazdı ve daha çok can kaybı verebilirdik. Çünkü çoğu gelen, çoğu insanlara burada kalp masajı yapılıp tekrar hayata döndürülenler de var."

GENÇ KURTARMA EKİBİ YAŞADIKLARINI ANLATTI

A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz, kurtarma operasyonuna katılan Genç Kurtarma Ekibi'ni canlı yayına davet ederek şöyle konuştu:

"Evet. Sizin ekibiniz de şu anda burada. O kahramanları da böyle alalım. Çocuklar canla başla çalıştılar efendim, çok önemli bir iş başardı aslında bu gençler. Bu bölgede çalışan gençlerimiz bunlar. Birinizi konuşalım, kim konuşmak isterse? Seni alalım, gel bakalım. Neler yaşadın o anda? Neler hissettin?"

"NEFESİ BİTMİŞ İNSANLAR VARDI"

Genç Kurtarma Ekibi'nin ilk üyesi, yaşananların çok hızlı geliştiğini belirterek şunları söyledi:

"Yani gerçekten tamamen Fırat abinin anlattığı gibi oldu her şey. Hani bir anda oldu ve gerçekten çok erken, yani bu içine doğduğu için bu kadar hızlı müdahale edebildik. Hani gerçekten biraz daha geç kalsaydık biz gittiğimizde, hani bunu şey olsun diye söylemiyorum ama hani ucu ucuna, hani nefesi bitmiş insanlar vardı bizim tekneye aldıklarımız arasında ve çocuk çok vardı. Hani suyun içinde yani, filikanın içinde değil suyun içinde."

Girne’de can pazarı! Mavi Vatan’ın genç kahramanları A Haber'de: "120 kişiyi kurtardık" - 7

"ÇOCUKLARIN ÜSTÜNDE YELEK YOKTU"

A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz, "Yelek var mıydı çocukların üstünde?" sorusunu yöneltti.

Genç Kurtarma Ekibi üyesi, çocukların durumunu şu sözlerle anlattı:

"Çocukların, bizim aldıklarımızda yoktu ama insanların üstünde vardı. Çocuklar bildiğiniz böyle bir tane plastik, hani tekneden kopmuş bir parçanın içinde oturuyordu çocuklar. Çok kötü durumdaydı. Hani gerçekten hani bu tarif edilemez bir duygu."

"ÇOK ACI, ÇOK KÖTÜYDÜ"

Rıza Açıkgöz, ikinci ekip üyesine söz verirken şu ifadeleri kullandı:

"Çok acı, çok kötüydü gerçekten. Gel bakalım şöyle, sen neler söyleyeceksin?"

"HER YER CAN PAZARIYDI"

Genç Kurtarma Ekibi'nin ikinci üyesi, facia anında yaşananları şöyle anlattı:

"Abi söyleyecek çok bir şey yok çünkü o an çok kötü bir andı. Her yer can pazarı; insanlar kurtulmaya çalışıyor, yaşlılar, çocuklar, ufak ufak bebekler... Allah'tan erken müdahale vardı biraz. Allah'a şükür çok bir şey olmadan halletmeye çalıştık."

"YAŞLARI KÜÇÜK AMA YÜREKLERİ ÇOK BÜYÜK"

Açıkgöz, kurtarma çalışmalarına katılan gençlere şu sözlerle teşekkür etti:

"Yürekleri küçük, yaşları küçük, düzeltiyorum ama yürekleri çok büyük. Maşallah hepinize. Konuşmak isteyen başka biri var mı çocuklar? Evet, sen de gel. Sen en küçüklerisin herhalde? Kaç yaşındasın?"

Genç Kurtarma Ekibi'nin üçüncü üyesi, "Ben 17 yaşındayım." dedi.

17 YAŞINDA KURTARMA OPERASYONUNA KATILDI

Rıza Açıkgöz, 17 yaşındaki ekip üyesine şu sözlerle seslendi:

"17 yaşındasın, maşallah. Ama birçok çocuğu, birçok gencimizi, amcalarınızı, teyzeleri kurtarmak için sen de seferber oldun."

Genç ekip üyesi ise "Evet. Yani kurtardık, elimizden geleni yaptık. O şekilde." ifadelerini kullandı.

Girne’de can pazarı! Mavi Vatan’ın genç kahramanları A Haber'de: "120 kişiyi kurtardık" - 8

"KOCAMAN YÜREKLERİ VAR"

A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz, canlı yayının sonunda Genç Kurtarma Ekibi'ne teşekkür ederek şunları söyledi:

"Evet. Yaşları çok küçük, yaşları çok küçük ama kocaman yürekleri var. Hepinizi tebrik ediyorum. Keşke hiç can kaybı yaşanmamış olsaydı. Çok vefat eden vatandaşımız var, çok üzgünüz. O yüzden çok teşekkür ederiz hepinizden, Allah razı olsun."

KAYIP 18 KİŞİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Açıkgöz, kayıp vatandaşlara ilişkin son durumu da şu sözlerle aktardı:

"Efendim, bu insanlar sayesinde çok büyük bir felaketin eşiğinden dönüldü ama hala daha kayıp 18 vatandaşımız var. Onlar belki de denizin altındalar. Saatler geçtikçe artık olay biraz da mucizelere kaldı diyoruz, ümitlerimiz iyice tükenmeye başladı. Havadan ve denizden kurtarma çalışmaları devam ediyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Lakin bu büyük yüreklere huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyoruz."

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