"Herkes, biz geldikten sonra diğer arkadaşlarımız da yaralıları getirmeye başladı, ardı arda herkes geldi. Büyük bir çapta herkesi kurtarmaya çalıştık."

"Bu esnada benim yanımda oturan Mehmet Şahoğulları arkadaşım vardı; sağ olsun Başbakanımıza, Sağlık Bakanımıza hemen bilgi geçerek çok hızlı bir şekilde, gerçekten tebrik ederim, o kadar bir hızlı organizasyon oldular ki limana yaklaşık 45 adet ambulans, sağlık ekibi, AFAD, sivil savunma olarak herkesi bir anda yığdılar ve biz yaklaşık bir saat sonra geri döndüğümüzde bütün ekipler bizi hazır şekilde bekliyordu, yaralılara müdahale ediyorlardı."

"10 DAKİKA DAHA İLERİDE BATSAYDI KİMSE GÖRMEYECEKTİ"

Feribotun görüş alanlarında batmasının erken müdahaleyi mümkün kıldığını vurgulayan Gencer, şunları söyledi:

"En büyük şansımız da gözümüzün önünde olduğu için ve gördüğümüz için erken müdahale ettiğimiz için daha büyük bir felaketi önledik. Yani bu tekne bir 10 dakika daha gidip ileride batsaydı kimse bunu görmeyecekti, yardım çağrısı belki de ulaşmayacaktı. Ulaşsa bile kimse anlamayacaktı nerede olduğunu, mevkisini de bulamayacaktı ve çok daha can kaybımız olacaktı."

"GÖRDÜĞÜMÜZ HERKESİ KURTARDIK"

Fırat Gencer, Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte olay yerine ilk ulaşanlar arasında bulunduğunu söyledi:

"Allah'tan gördük, herkese bilgi geçtik. Zaten ilk ulaşanlardan biri ben ve Sahil Güvenlik ekipleriydi. Hani herkes elinden geleni yaptı. Elimizden geldiği kadar suyun üstünde gördüğümüz herkesi, teknenin üstünde, batıkların üstünde gördüğümüz herkesi kurtardık."

"ENKAZ 520 METREYE BATTI"

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirten Gencer, feribot enkazına ilişkin şu bilgileri verdi:

"Evet, can kayıpları var ama şu anda kimse bilgi vermiyor. Enkazımız da 520 metreye battığı için ulaşılamıyor ama arama kurtarma çalışmaları hiç aralıksız devam etti. Türkiye'den tekne geliyor bu enkazı çıkarmak için ve içinde kalan yolcuların cesetlerini çıkartmak için bekliyoruz. Yani diyecek başka bir şeyim yok, yani büyük bir felaketti ama çıkılmaması, bence çıkılmaması gereken bir havaydı."

"YAKLAŞIK 60-70 KİŞİYİ KIYIYA ULAŞTIRDIĞINIZ SÖYLENİYOR"

A Haber Muhabiri Rıza Açıkgöz, "Yaklaşık 60-70 kişiyi kıyıya ulaştırdığınız söyleniyor?" sorusunu yöneltti.

Fırat Gencer, kendi teknesiyle taşınan yolcu sayısına ve diğer ekiplerin çalışmalarına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

"Sadece benim teknemde. Diğer su sporlarından beraber yaklaşık bir 100-120 kişiyi çıkarttığımıza inanıyoruz. Evet. İki tekne, üç tekne diğer su sporları arkadaşlarımla birlikte. Artı limandan gene Hamit abimiz var, o zodiacla geldi, o da bayağı insan aldı. Tur teknemiz vardı, o da geldi bütün şeyin, enkazın üstündeki insanları o aldı."