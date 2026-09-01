KKTC'de batan geminin 3 ay önce su aldığı ortaya çıktı! O anları çeken gençler ATV Haber'e konuştu

Girne-Taşucu seferini yapan yolcu gemisinin batmasıyla 241 kişinin kurtarıldığı, 8 kişinin hayatını kaybettiği ve 20 kişinin kaybolduğu faciayla ilgili dikkat çeken yeni görüntüler ortaya çıktı. KKTC’de eğitim gören iki üniversite öğrencisinin, yaklaşık 3 ay önce aynı katamaranla yaptıkları yolculuk sırasında geminin su aldığı anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Gençler, durumu mürettebata bildirmelerine rağmen “Su alması normal, ön tarafa oturun” yanıtını aldıklarını ifade ederken, yaşadıkları o anı ATV Haber’e anlattı.