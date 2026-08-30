Girne'deki gemi faciasının tanıkları o anları A Haber'e anlattı: Hepimizden önce görevliler atladı

Dehşet dolu anlara tanıklık eden yolcular, A Haber'e konuştu. Facianın tanıkları, gemi mürettebatının yolculardan önce gemiyi terk ettiğini öne sürerken, gemide can yeleklerinin dahi bulunmadığını belirterek yaşadıkları korku dolu anları anlattı.

MÜRETTEBAT BİZDEN ÖNCE KAÇTI Facianın ilk tanığı, "Gemi su almaya başladı. Biz dedik ki 'fırtına var geri dönelim'. 'Kurtarın, arayın' dedik cankurtaranı. Kimse aramadı. Hepimizden önce atladı tüm görevliler. Hepimiz suyun içinde boğuşuyoruz, kimileri geminin altında kaldı" sözleriyle dehşet anlarını aktardı. Yanındaki diğer bir kazazede ise, "Can yelekleri yoktu, biz kendimiz aradık bulduk. Alttan aldık can yeleklerini. Camlar patladı, 'kurtarın bizi' dedik ama bizden önce atladılar bütün görevliler" ifadelerini kullandı.

BİZİ ÖLÜME TERK ETTİLER

Olay anında yaşadıkları çaresizliği dile getiren bir başka tanık, "Aşağıdan 'beni kurtar oğlum' diyorum, bana diyor ki 'seni kurtaramam önce çocukları alacağım'. Ben can değil miyim? Hiç kimse bizimle ilgilenmedi, bizi resmen ölüme terk ettiler. O dalgaların içinde yuvarlandık, dibe battık, geri çıktık. Öleceğimi hissettim o an" şeklinde konuştu.

Vücudundaki yaraları gösteren kazazede, "Kendi çabalarımızla tırmalandık, her tarafımız paramparça oldu" sözleriyle yaşadıkları fiziksel acıyı dile getirdi.