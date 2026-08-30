Girne'deki gemi faciasının tanıkları o anları A Haber'e anlattı: Hepimizden önce görevliler atladı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne kenti açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olması sonucu meydana gelen feribot faciasında 7 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi ise kayboldu. Faciadan kurtulan vatandaşlar A Haber’e yaptıkları açıklamalarda gemi mürettebatının yolculardan önce gemiyi terk ettiğini söylerken "Bizi ölüme terk ettiler" ifadelerini kullandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne kenti açıklarında 267 kişiyi taşıyan yolcu gemisinin alabora olması faciaya dönüştü.
Dehşet dolu anlara tanıklık eden yolcular, A Haber'e konuştu. Facianın tanıkları, gemi mürettebatının yolculardan önce gemiyi terk ettiğini öne sürerken, gemide can yeleklerinin dahi bulunmadığını belirterek yaşadıkları korku dolu anları anlattı.
MÜRETTEBAT BİZDEN ÖNCE KAÇTI
Facianın ilk tanığı, "Gemi su almaya başladı. Biz dedik ki 'fırtına var geri dönelim'. 'Kurtarın, arayın' dedik cankurtaranı. Kimse aramadı. Hepimizden önce atladı tüm görevliler. Hepimiz suyun içinde boğuşuyoruz, kimileri geminin altında kaldı" sözleriyle dehşet anlarını aktardı. Yanındaki diğer bir kazazede ise, "Can yelekleri yoktu, biz kendimiz aradık bulduk. Alttan aldık can yeleklerini. Camlar patladı, 'kurtarın bizi' dedik ama bizden önce atladılar bütün görevliler" ifadelerini kullandı.
BİZİ ÖLÜME TERK ETTİLER
Olay anında yaşadıkları çaresizliği dile getiren bir başka tanık, "Aşağıdan 'beni kurtar oğlum' diyorum, bana diyor ki 'seni kurtaramam önce çocukları alacağım'. Ben can değil miyim? Hiç kimse bizimle ilgilenmedi, bizi resmen ölüme terk ettiler. O dalgaların içinde yuvarlandık, dibe battık, geri çıktık. Öleceğimi hissettim o an" şeklinde konuştu.
Vücudundaki yaraları gösteren kazazede, "Kendi çabalarımızla tırmalandık, her tarafımız paramparça oldu" sözleriyle yaşadıkları fiziksel acıyı dile getirdi.
KARDEŞİM SUYUN İÇİNDE KALDI
Kardeşinin durumu sorulan mağdur, "Kardeşim de suyun içindeydi, o da 'kurtar beni' dedi ama kimse gelmedi. Onun can yeleği de yoktu. Hepsi suçlu, hepsi cinayetten yargılanacak" ifadelerini kullanarak yetkililere tepki gösterdi.
"KURTAR BEBEĞİMİ DİYE BİRİSİ BAĞIRDI AMA..."
Geminin batış süreciyle ilgili çarpıcı bir iddiada bulunan görgü tanığı, "Gemi manevra yaptı. İnsanlar bağırmaya başladı, gemi manevra yapınca ters döndü. Hepimiz suların içinde kendimizi bulduk. İkinci kaptana 'Çok rüzgar var, geri dönmemiz lazım' dedim. Bana 'Su çarpıyor, panik yapmayın' dedi. Sular belimize gelmeye başlayınca panik başladı. 'Kurtar bebeğimi' diyorlar, nasıl kurtarayım? Cam patlamasaydı biz dışarı çıkamazdık, herkes ölmüş olurdu" sözleriyle ihmaller zincirini anlattı.