Girne’deki gemi faciasında kahreden detay! Kızını kurtarmak için kendi can yeleğini vermiş

KKTC'nin Girne Limanı açıklarında alabora olduktan sonra 514 metre derinliğe batan gemide kaybolan 20 kişiyi arama çalışmaları sürerken, faciada ortaya çıkan yeni bir detay yürek sızlattı. Acı olayda hayatını kaybeden Gülcan Gürel'in üzerindeki can yeleğini çıkarıp kızına giydirdiği belirlendi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Girne açıklarında batan yolcu gemisi, geride yürek yakan hikâyeler bıraktı. Girne Limanı'ndan Mersin'in Taşucu Limanı'na gitmek üzere denize açılan deniz otobüsünün alabora olarak batmasının ardından başlatılan arama-kurtarma çalışmalarında, Malatyalı Gülcan Gürel'in cansız bedenine ulaşıldı.

KIZINI KURTARMAK İÇİN CAN YELEĞİNİ VERMİŞ

Malatya'nın Doğanşehir ilçesine bağlı Erkenek Mahallesi doğumlu olan Gülcan Gürel'in Mersin İl Sağlık Müdürlüğü Ambulans Servisi Başhekimliği'nde çalıştığı öğrenildi. Gülcan Gürel'in, geminin batması sırasında büyük bir fedakârlık yaparak üzerindeki can yeleğini çıkarıp kızına giydirdiği ortaya çıktı. Kızının hayatta kalması için kendi yaşamını hiçe sayan anne, ardından denizde kayboldu. Sabah Gazetesi'nin haberine göre Gürel'in kızı kurtarılırken anneden uzun süre haber alınamadı.

ACI HABER ARAMA ÇALIŞMALARINDA GELDİ

Kazanın hemen ardından deniz ve hava unsurlarının katılımıyla bölgede geniş kapsamlı arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Ekipler, gemide bulunan yolculara ulaşabilmek için yoğun çaba gösterdi. Çalışmaların ardından Gülcan Gürel'in cansız bedenine ulaşıldı. Acı haber ailesine bildirilirken, Gürel'in ölümü Mersin'de yaşayan yakınları ile memleketi Erkenek'te büyük üzüntüye neden oldu. Acı haberin ardından Malatya'daki yakınları cenaze işlemleri için Mersin'e gitti. Gülcan Gürel'in cenazesinin Mersin'de toprağa verileceği belirtildi.