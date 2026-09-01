Yamalı gemiyle ölüm seferi! İşte Girne’deki gemi faciasındaki ihmaller zinciri

KKTC'nin Girne kentinden Mersin Taşucu'na sefer yaparken batan yolcu gemisindeki facianın ardındaki ihmaller zinciri gün yüzüne çıktı. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 241 kişinin kurtarıldığı ve 20 kişinin hala kayıp olduğu olayla ilgili başlatılan soruşturmada, geminin daha önce karaya oturduğu, yamayla yüzdürüldüğü ve şiddetli fırtına uyarısına rağmen limandan çıkışına izin verildiği belirlendi. Facia sırasında acil çıkış kapılarının kilitli olduğu ve yolcular can pazarı yaşarken gemiyi ilk olarak kaptanın terk ettiği öğrenildi.

KKTC'nin Girne kentinden Mersin'in Taşucu Limanı'na 267 yolcusuyla hareket eden Filo Denizlik'e ait katamaran cinsi yolcu ve yük gemisinin alabora olarak batmasıyla ilgili soruşturma sürerken, geminin geçmişi ve geçirdiği onarımlara ilişkin dikkat çeken ayrıntılar ortaya çıktı.

241 kişi kurtarıldığı 8 yolcu hayatını kaybettiği 20 kişinin de kaybolduğu kazaya ilişkin Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, geminin geçmişi ve onarım sürecine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. GİRNE AÇIKLARINDAKİ GEMİNİN BATMADAN ÖNCEKİ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

DAHA ÖNCE KARAYA OTURMUŞ

Gemiyi işleten şirketin çalışanlarına ve diğer alacaklılarına borçlarını ödemediği gerekçesiyle eski adıyla Iris Jet'e haciz konulduğu ve Taşucu Limanı'na bağlanarak yaklaşık 7 yıl atıl durumla beklediği öğrenildi.

Daha önce Antalya'da turizm amaçlı kullanılan geminin, yıllar sonra yeniden hizmete alınmadan önce de karaya oturduğu ve darbe aldığı bölgeye yama yapılarak onarıldığı ileri sürüldü.