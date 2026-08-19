Durdu ayrıca kız çocuklarının istismar ve sömürüye maruz kaldığını, kentte erkek egemen bir zihniyetin hakim olduğunu, dinin ve kız çocuklarının sömürüldüğünü öne sürdü.

Videoda Şanlıurfa'da bir kız çocuğunun dünyaya gelmesini "köle olarak dünyaya gelmek " şeklinde nitelendiren Durdu, erkek çocuklarına ayrıcalıklı davranıldığını, kadınların ise hizmet etmek üzere yetiştirildiğini ileri sürdü.

Durdu, paylaşımında, " Urfa peygamberler şehri değil, lanetli bir şehir" derken, Şanlıurfalı anne ve erkeklere yönelik "anneler lanetli anneler, erkekler lanetli erkekler" ifadelerini kullandı.

19 Ağustos 2026 tarihinde sosyal medya platformlarında yayımlanan videoda Durdu'nun, Şanlıurfa'da yetiştiğini ve bölgedeki toplumsal yapıyı bildiğini belirterek Şanlıurfalı erkekler ve aile yapısına ilişkin çeşitli iddialarda bulunduğu belirtildi.

Sosyal medyada yayımlanan bir videoda Şanlıurfa ve Şanlıurfalılara yönelik ağır ifadeler kullanan sosyal medya içerik üreticisi Feride Durdu hakkında Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

"BU ŞEHRİ KOMPLE YAKMAK İSTİYORUM"

Durdu'nun videoda Şanlıurfa'dan ve kentteki akrabalarından nefret ettiğini söylediği, Şanlıurfa'nın "Peygamberler Şehri" olarak nitelendirilemeyeceğini savunduğu belirtildi.

Durdu'nun videodaki "Bu şehri komple yakmak istiyorum" ifadesi de dikkat çekti.

BAŞSAVCILIK HAREKETE GEÇTİ

Paylaşımın ardından Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Durdu hakkında Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 216. maddesi kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında videonun tamamının temin edilerek dosyaya alınması ve videodaki sözlerin ayrıntılı çözümleme tutanağına bağlanması talimatı verildi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Durdu'nun açıklamalarına sosyal medya kullanıcılarından da tepki geldi. Paylaşımın ardından yapılan yorumlarda, Şanlıurfa ve kentte yaşayan insanların genellenerek hedef alınması eleştirildi.

Bazı kullanıcılar, Durdu'nun ifadelerini "genelleme" olarak değerlendirirken, bazıları da Şanlıurfa'daki kadın ve çocuklara ilişkin sözlerin gerçeği yansıtmadığını savundu.

Sosyal medya kullanıcılarından biri, "koskoca şehrin hakkına girmiş" ifadeleriyle tepki gösterirken, bir başka kullanıcı da Şanlıurfa'da kadınların eğitim ve meslek hayatına ilişkin genellemelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek paylaşımı eleştirdi.

SOSYAL MEDYA HESAPLARI İNCELEME ALTINDA

Savcılık ayrıca paylaşımın yapıldığı sosyal medya hesaplarının kullanıcı ve profil bilgilerinin, paylaşım tarih ve saatlerinin ve ulaşılabilen açık kaynak verilerinin tespit edilmesini istedi.

Videonun görüntülenme, yeniden paylaşılma, beğeni ve yorum sayıları gibi etkileşim bilgilerinin de araştırılması talimatı verildi.

Videonun ilk kez hangi hesapta ve hangi tarihte yayımlandığının belirlenmesi, sonradan kesilip kesilmediğinin veya montajlanıp montajlanmadığının araştırılması ve mümkün olması halinde videonun ilk ve tam halinin temin edilmesi istendi.

YOUTUBE'DAN KALDIRILDIĞI TESPİT EDİLDİ

Yapılan açık kaynak araştırmasında soruşturmaya konu videonun, Durdu'nun kullanımında olduğu değerlendirilen YouTube kanalında daha önce yayımlandığı ancak daha sonra kanaldan kaldırıldığı tespit edildi.

Videonun ilk yayın tarihi, erişim ve etkileşim bilgileri ile kaldırılmadan önceki içeriğine ilişkin verilerin belirlenmesi için çalışmaların sürdürülmesi yönünde talimat verildi.

Durdu'nun benzer nitelikte başka herkese açık paylaşımlarının bulunup bulunmadığının da araştırılacağı belirtildi.

16 HAZİRAN'DA YURT DIŞINA ÇIKTI

Soruşturma kapsamında yapılan araştırmalarda Feride Durdu'nun yurt dışında bulunduğuna ilişkin tespitlere ulaşıldı.

Yurda giriş-çıkış kayıtlarının incelenmesi sonucu Durdu'nun 16 Haziran 2026 tarihinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Tiflis/Gürcistan'a çıkış yaptığı tespit edildi.

Durdu'nun daha sonra Kamboçya'ya geçtiği değerlendirilirken, halen bu ülkede bulunup bulunmadığının ve güncel ikametinin kesin olarak belirlenmesine yönelik araştırma ve teyit işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

YENİDEN YAYIMLANIRSA ERİŞİM ENGELİ İŞLEMİ

Soruşturmaya konu içeriğin yeniden yayımlandığının belirlenmesi halinde paylaşımın adresi ile yayımlandığı hesap ve platform bilgilerinin tespit edilmesi talimatı da verildi.

İçeriğin yeniden yayımlanması durumunda 5651 sayılı Kanun kapsamında içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesine yönelik gerekli adli işlemlerin başlatılması istendi.

Araştırma ve tespit işlemlerinin tamamlanmasının ardından elde edilen bilgi, belge ve dijital verilerin soruşturma dosyasına gönderileceği bildirildi.

Soruşturmanın titizlikle sürdüğü belirtildi.