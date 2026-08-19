Başkan Erdoğan Japonya Başbakanı Takaiçi ile telefonda görüştü

Başkan Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye-Japonya ikili ilişkileri ile bölgesel ve küresel konular ele alındı. Başkan Erdoğan, İran ile ABD arasındaki çatışmaların çözümünün tek yolunun müzakereler olduğunu, Türkiye'nin barış için diplomatik çabalara destek verdiğini ifade etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Sanae Takaiçi ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye-Japonya ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi.

İKİLİ İLİŞKİLER MASADA

Başkan Erdoğan, Türkiye ile Japonya arasındaki ilişkilerin özellikle savunma sanayii, yatırım ve ticaret alanları başta olmak üzere her alanda daha ileri taşınması için çalışmaların sürdürüleceğini ifade etti.

ABD-İRAN GERİLİMİNDE TEK YOL MÜZAKERE

İran ile ABD arasındaki çatışmalara da değinen Erdoğan, Türkiye'nin anlaşmazlıkların çözümünde tek yolun müzakere olduğu yönündeki tutumunu vurguladı. Erdoğan, bölgede kalıcı barış ve istikrarın sağlanması amacıyla yürütülen diplomatik girişimlere Türkiye'nin desteğinin devam ettiğini belirtti.

TAZİYE MESAJI

Başkan Erdoğan ayrıca, geçtiğimiz ay Kumamoto'da meydana gelen depremde yaşamını yitirenler dolayısıyla Japonya Başbakanı Takaiçi'ye taziyelerini bir kez daha iletti.