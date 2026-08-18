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ByLock benzeri "Glooper" deşifre oldu! İşte Kurişçilerin gizli iletişim platformu: Sadece özel davetiye ile girilen karanlık ağ

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ByLock benzeri "Glooper" deşifre oldu! İşte Kurişçilerin gizli iletişim platformu: Sadece özel davetiye ile girilen karanlık ağ

Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturmada gizli haberleşme ağı deşifre edildi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, örgüt yöneticilerinin FETÖ’nün ByLock sistemine benzer şekilde “Glooper” adlı kapalı yazılımı kullandığını aktardı. Programın üç aşamalı doğrulamayla çalıştığı, mali ve idari kayıtların da burada tutulduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Alihan Kuriş'in tutuklanmasıyla derinleşen soruşturmada, örgütün üst düzey yöneticilerinin "Glooper" adı verilen gizli bir yazılım üzerinden haberleştiği ortaya çıktı. Geçmişteki ByLock sistemine benzerliğiyle dikkat çeken bu özel ağın, sadece yetkilendirilmiş isimler tarafından kullanıldığı ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunduğu belirlendi.

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, örgütün karanlık yazışma trafiğine dair kritik detayları ve sistemin işleyişini A Haber ekranlarında paylaştı.

KURİŞÇİLERİN GİZLİ HABERLEŞME AĞI: GLOOPER

KURİŞÇİLERİN GİZLİ DÜNYASI: GLOOPER UYGULAMASI

Soruşturmanın odağındaki gizli yazılıma dair ilk bilgileri paylaşan Ramazan Almaçayır, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda, üst düzey yöneticilerin kendi aralarında gizli bir haberleşme ağı olduğu, bu ağın da Glooper ismiyle kullanıldığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.

Bu sistemin sıradan bir mesajlaşma uygulaması olmadığını vurgulayan Almaçayır, "Sistemin yukarıda aslında Glooper isimli gizli bir yazılım üzerinden yönetildiği belirleniyor. Ne uygulama mağazalarından bu yazılıma bir erişim var ne de dışarıdan normal bir kayıt mümkün. Sistem tamamen referans ve özel davetiye üzerinden ilerliyor" sözleriyle şifreli ağın kapalı devre yapısına dikkat çekti.

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GÜVENLİK DUVARI: ÜÇ KADEMELİ DOĞRULAMA

Örgüt üyelerinin sisteme sızılmasını engellemek için üst düzey güvenlik önlemleri aldığını belirten Ramazan Almaçayır, "Anladığımız kadarıyla bu gizli haberleşme aracının uygulama safhasında belli kademeler var. Sayın Bakan'ın açıklamalarından da anladığımız üzere, sisteme üç aşamalı bir doğrulamadan geçtikten sonra ulaşılabiliyor" dedi.

foto: ahaber.com.trfoto: ahaber.com.tr

Güvenlik katmanlarını tek tek sıralayan Almaçayır, "Önce bir şifre giriliyor, akabinde parmak izi veya yüz tanıma gibi kişiye özgü biyometrik veriler isteniyor. Bunlar da yetmiyor, son aşamada harici bir onay mekanizması devreye giriyor. Yani normal bir telefondan indirilemeyen, dış dünyaya tamamen kapalı bir sistemden bahsediyoruz" şeklinde konuştu.

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MALİ KAYITLAR VE ŞİFRELİ E-POSTALAR BU SİSTEMDE

Gizli yazılımın örgüt yönetimi için bir ana karargâh görevi gördüğünü ifade eden Ramazan Almaçayır, "Glooper içerisinde yurt işlemleri, personel hareketleri, idari ve mali işlerle ilgili hesapların tutulduğu belirlendi. Yani örgütün tüm datası ve dosyalama sistemi bu gizli ağ içerisinde saklanıyor" bilgisini aktardı.

Alihan Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme platformu ʺGlooperʺa ilişkin dikkat çeken detaylar - foto: ahaber.com.trAlihan Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme platformu ʺGlooperʺa ilişkin dikkat çeken detaylar - foto: ahaber.com.tr

Yazışma trafiğinin işleyişine de değinen Almaçayır, "İletişimin bir telefon aramasından ziyade şifreli e-postalar üzerinden sağlandığı tespit edilmiş durumda. Siber ekipler şimdi bu yazılımın içindeki şifreli dosyaları ve suç unsuru olabilecek yazışmaları tek tek inceliyor" ifadelerini kullandı.

Alihan Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme platformu ʺGlooperʺa ilişkin dikkat çeken detaylar - foto: ahaber.com.trAlihan Kuriş suç örgütünün gizli haberleşme platformu ʺGlooperʺa ilişkin dikkat çeken detaylar - foto: ahaber.com.tr

OPERASYONUN HEDEFİ: ÇIKAR AMAÇLI SUÇ YAPILANMASI

Yürütülen soruşturmanın mahiyetine dair net mesajlar veren Ramazan Almaçayır, "Hem Adalet Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı tarafından şunun altı çiziliyor; bu operasyon herhangi bir dini değer veya muhafazakâr kesime yönelik değil, doğrudan mali ayağı olan bir suç örgütüne yöneliktir" dedi.

MASAK raporlarındaki bulgulara değinen Almaçayır, "1 milyarın üzerinde işlem hacmi olan şirketlerin ticari faaliyetlerinin neredeyse hiç olmadığı, yurt dışına devasa paraların çıkarıldığı görülüyor. Son aramalarda bir firmanın kasasından çıkan 200 kilo külçe altın ve imha edilmeye çalışılan 20 poşet dolusu evrak, örgütün mali yapısının ne kadar derin olduğunu gösteriyor" sözleriyle operasyonun büyüklüğünü ortaya koydu.

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ByLock benzeri "Glooper" deşifre oldu! İşte Kurişçilerin gizli iletişim platformu: Sadece özel davetiye ile girilen karanlık ağ - 1

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