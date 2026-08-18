ByLock benzeri "Glooper" deşifre oldu! İşte Kurişçilerin gizli iletişim platformu: Sadece özel davetiye ile girilen karanlık ağ
Alihan Kuriş liderliğindeki suç örgütüne yönelik soruşturmada gizli haberleşme ağı deşifre edildi. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, örgüt yöneticilerinin FETÖ’nün ByLock sistemine benzer şekilde “Glooper” adlı kapalı yazılımı kullandığını aktardı. Programın üç aşamalı doğrulamayla çalıştığı, mali ve idari kayıtların da burada tutulduğu belirlendi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Alihan Kuriş'in tutuklanmasıyla derinleşen soruşturmada, örgütün üst düzey yöneticilerinin "Glooper" adı verilen gizli bir yazılım üzerinden haberleştiği ortaya çıktı. Geçmişteki ByLock sistemine benzerliğiyle dikkat çeken bu özel ağın, sadece yetkilendirilmiş isimler tarafından kullanıldığı ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunduğu belirlendi.
A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, örgütün karanlık yazışma trafiğine dair kritik detayları ve sistemin işleyişini A Haber ekranlarında paylaştı.
KURİŞÇİLERİN GİZLİ DÜNYASI: GLOOPER UYGULAMASI
Soruşturmanın odağındaki gizli yazılıma dair ilk bilgileri paylaşan Ramazan Almaçayır, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda, üst düzey yöneticilerin kendi aralarında gizli bir haberleşme ağı olduğu, bu ağın da Glooper ismiyle kullanıldığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.
Bu sistemin sıradan bir mesajlaşma uygulaması olmadığını vurgulayan Almaçayır, "Sistemin yukarıda aslında Glooper isimli gizli bir yazılım üzerinden yönetildiği belirleniyor. Ne uygulama mağazalarından bu yazılıma bir erişim var ne de dışarıdan normal bir kayıt mümkün. Sistem tamamen referans ve özel davetiye üzerinden ilerliyor" sözleriyle şifreli ağın kapalı devre yapısına dikkat çekti.
GÜVENLİK DUVARI: ÜÇ KADEMELİ DOĞRULAMA
Örgüt üyelerinin sisteme sızılmasını engellemek için üst düzey güvenlik önlemleri aldığını belirten Ramazan Almaçayır, "Anladığımız kadarıyla bu gizli haberleşme aracının uygulama safhasında belli kademeler var. Sayın Bakan'ın açıklamalarından da anladığımız üzere, sisteme üç aşamalı bir doğrulamadan geçtikten sonra ulaşılabiliyor" dedi.
Güvenlik katmanlarını tek tek sıralayan Almaçayır, "Önce bir şifre giriliyor, akabinde parmak izi veya yüz tanıma gibi kişiye özgü biyometrik veriler isteniyor. Bunlar da yetmiyor, son aşamada harici bir onay mekanizması devreye giriyor. Yani normal bir telefondan indirilemeyen, dış dünyaya tamamen kapalı bir sistemden bahsediyoruz" şeklinde konuştu.