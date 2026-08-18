ByLock benzeri "Glooper" deşifre oldu! İşte Kurişçilerin gizli iletişim platformu: Sadece özel davetiye ile girilen karanlık ağ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Alihan Kuriş'in tutuklanmasıyla derinleşen soruşturmada, örgütün üst düzey yöneticilerinin "Glooper" adı verilen gizli bir yazılım üzerinden haberleştiği ortaya çıktı. Geçmişteki ByLock sistemine benzerliğiyle dikkat çeken bu özel ağın, sadece yetkilendirilmiş isimler tarafından kullanıldığı ve sıkı güvenlik önlemleriyle korunduğu belirlendi.

A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, örgütün karanlık yazışma trafiğine dair kritik detayları ve sistemin işleyişini A Haber ekranlarında paylaştı.

KURİŞÇİLERİN GİZLİ DÜNYASI: GLOOPER UYGULAMASI

Soruşturmanın odağındaki gizli yazılıma dair ilk bilgileri paylaşan Ramazan Almaçayır, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik operasyonda, üst düzey yöneticilerin kendi aralarında gizli bir haberleşme ağı olduğu, bu ağın da Glooper ismiyle kullanıldığı tespit edildi" ifadelerini kullandı.