Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten A Haber’e özel açıklama: “Hiçbir yapı adalet karşısında dokunulmaz değildir”

Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit eden yapılara karşı yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.

SUÇ ÖRGÜTLERİYLE AMANSIZ MÜCADELE

Konuya ilişkin A Haber'e özel değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak suç örgütleri ve çetelerle mücadelemiz, kim olduklarına ve hangi kisve altında faaliyet yürüttüklerine bakılmaksızın her alanda amansız ve kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.

"İNANÇ İSTİSMARINA ASLA İZİN VERİLMEYECEK"

Mücadelenin sadece sokaktaki suçlularla sınırlı kalmadığını, inanç sömürüsü yapan odakların da hedefte olduğunu belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Özellikle de insanların inançlarını ve dinî duygularını istismar ederek işleyen, bu değerler üzerinden haksız kazanç ve finans sağlayan yapılara asla geçit verilmeyecektir." sözleriyle devletin kararlı duruşunu aktardı.