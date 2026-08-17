Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten A Haber’e özel açıklama: “Hiçbir yapı adalet karşısında dokunulmaz değildir”
Türkiye’nin suç ve suçluyla mücadelesi kararlılıkla sürerken, Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten kritik bir açıklama geldi. A Haber’e özel açıklamalarda bulunan Akın Gürlek, dini değerleri kalkan yaparak haksız kazanç sağlayan yapılara karşı yürütülen operasyonların şifrelerini verdi. Özellikle Alihan Kuriş suç örgütü üzerinden net mesajlar veren Gürlek, devletin ve adaletin karşısında hiçbir yapının dokunulmaz olmadığını ve mücadelenin tavizsiz şekilde devam edeceğini vurguladı.
Türkiye'nin huzur ve güvenliğini tehdit eden yapılara karşı yürütülen operasyonlar tüm hızıyla devam ediyor.
SUÇ ÖRGÜTLERİYLE AMANSIZ MÜCADELE
Konuya ilişkin A Haber'e özel değerlendirmelerde bulunan Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak suç örgütleri ve çetelerle mücadelemiz, kim olduklarına ve hangi kisve altında faaliyet yürüttüklerine bakılmaksızın her alanda amansız ve kararlı bir şekilde devam edecektir." ifadelerini kullandı.
"İNANÇ İSTİSMARINA ASLA İZİN VERİLMEYECEK"
Mücadelenin sadece sokaktaki suçlularla sınırlı kalmadığını, inanç sömürüsü yapan odakların da hedefte olduğunu belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, "Özellikle de insanların inançlarını ve dinî duygularını istismar ederek işleyen, bu değerler üzerinden haksız kazanç ve finans sağlayan yapılara asla geçit verilmeyecektir." sözleriyle devletin kararlı duruşunu aktardı.
ALİHAN KURİŞ SUÇ ÖRGÜTÜ ÖRNEĞİ
Yargı süreçlerinin hassasiyetle takip edildiğini belirten Adalet Bakanı Akın Gürlek, somut dosyalara dikkat çekerek, "Alihan Kuriş suç örgütü de bu kapsamda yürütülen mücadelenin örneklerinden biridir." dedi.
Adaletin her şeyin üzerinde olduğunu vurgulayan Gürlek, "Dinî değerleri suç faaliyetlerine kalkan yapan, insanların inançlarını istismar ederek menfaat sağlayan hiçbir yapı, devletin ve adaletin karşısında dokunulmaz değildir. Bu yapılarla mücadelemiz tavizsiz ve kararlılıkla sürecektir." ifadelerini kullandı.