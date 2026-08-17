Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten A Haber’e özel açıklama: “Hiçbir yapı adalet karşısında dokunulmaz değildir”

Türkiye’nin suç ve suçluyla mücadelesi kararlılıkla sürerken, Adalet Bakanı Akın Gürlek’ten kritik bir açıklama geldi. A Haber’e özel açıklamalarda bulunan Akın Gürlek, dini değerleri kalkan yaparak haksız kazanç sağlayan yapılara karşı yürütülen operasyonların şifrelerini verdi. Özellikle Alihan Kuriş suç örgütü üzerinden net mesajlar veren Gürlek, devletin ve adaletin karşısında hiçbir yapının dokunulmaz olmadığını ve mücadelenin tavizsiz şekilde devam edeceğini vurguladı.