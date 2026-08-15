Kırmızı bültenli suçlular tek tek getiriliyor! 1,5 ayda 12 ülkeden 51 iade
Türkiye’nin uluslararası alanda suç ve suçluyla mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Adalet, İçişleri ve Dışişleri Bakanlıklarının koordineli çalışmaları sonucunda, aralarında organize suç örgütü liderlerinin de bulunduğu çok sayıda firari Türkiye’ye iade edildi. 1 Temmuz - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında 12 farklı ülkeden toplam 51 suçlu Türkiye'ye getirilerek adalete teslim edildi.
Türkiye'nin yürüttüğü başarılı "iade diplomasisi" kapsamında son günlerde art arda kritik teslimatlar gerçekleştirildi. Arjantin ve Gürcistan başta olmak üzere birçok ülkede yakalanan ve haklarında kırmızı bülten bulunan şahıslar, özel operasyonlarla Türkiye'ye getirildi.
"REDKİTLER" ÇETESİ LİDERİ VE İKİ AZILI SUÇLU GÜRCİSTAN'DAN TESLİM ALINDI
Gürcistan makamlarıyla yürütülen sıkı iş birliği neticesinde 13 Ağustos 2026 tarihinde üç önemli ismin iadesi gerçekleşti. "Kasten Öldürme" ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından kırmızı bültenle aranan "Redkitler" suç örgütü lideri Ferhat Delen, 19 Mayıs'ta Gürcistan'da tutuklanmasının ardından yürütülen adli sürecin tamamlanmasıyla Artvin-Sarp Sınır Kapısı'ndan Türk yetkililere teslim edildi.
Aynı gün Gürcistan'dan iade edilen bir diğer isim ise "Kule Emre" organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan oldu. Silahla tehdit, hakaret, yaralama, kamu malına zarar verme ve cezaevinden kaçma gibi onlarca farklı dosyadan hakkında toplamda 14 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tekkalan, Sarp Sınır Kapısından ülkeye sokuldu.
Ayrıca "Silahlı Yağma", "Göçmen Kaçakçılığı" ve "Hırsızlık" suçlarından toplamda 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan Erdoğan Aykut da yine 13 Ağustos'ta Gürcistan makamlarınca Türkiye'ye iade edilenler arasında yer aldı.
SERKAN KURTULUŞ'UN 6 YILLIK İADE SÜRECİ ARJANTİN'DE TAMAMLANDI
Türkiye'nin uluslararası seviyede kırmızı bültenle aradığı bir diğer isim olan Serkan Kurtuluş'un iade süreci de başarıyla sonuçlandı. 11 Haziran 2020 tarihinde Arjantin'de yakalanan Kurtuluş, iade edilmemek için Arjantin Mülteciler Ulusal Komisyonu'na (CONARE) sığınma talebinde bulunmuş ve uzun tutukluluk itirazlarıyla süreci uzatmaya çalışmıştı.
Tüm hukuki ve idari itiraz yollarının tükenmesi ve Arjantin Yüksek Mahkemesi'nin iade kararını onamasının ardından, Brezilya makamlarıyla da transit geçiş mutabakatı sağlandı. Kurtuluş, 13 Ağustos 2026'da Arjantin'de teslim alınarak 14 Ağustos gecesi İstanbul'a getirildi.