Kırmızı bültenli suçlular tek tek getiriliyor! 1,5 ayda 12 ülkeden 51 iade

"REDKİTLER" ÇETESİ LİDERİ VE İKİ AZILI SUÇLU GÜRCİSTAN'DAN TESLİM ALINDI Gürcistan makamlarıyla yürütülen sıkı iş birliği neticesinde 13 Ağustos 2026 tarihinde üç önemli ismin iadesi gerçekleşti. "Kasten Öldürme" ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından kırmızı bültenle aranan "Redkitler" suç örgütü lideri Ferhat Delen, 19 Mayıs'ta Gürcistan'da tutuklanmasının ardından yürütülen adli sürecin tamamlanmasıyla Artvin-Sarp Sınır Kapısı'ndan Türk yetkililere teslim edildi.

Türkiye'nin yürüttüğü başarılı "iade diplomasisi" kapsamında son günlerde art arda kritik teslimatlar gerçekleştirildi. Arjantin ve Gürcistan başta olmak üzere birçok ülkede yakalanan ve haklarında kırmızı bülten bulunan şahıslar, özel operasyonlarla Türkiye'ye getirildi.

Aynı gün Gürcistan'dan iade edilen bir diğer isim ise "Kule Emre" organize suç örgütü üyesi Bayram Tekkalan oldu. Silahla tehdit, hakaret, yaralama, kamu malına zarar verme ve cezaevinden kaçma gibi onlarca farklı dosyadan hakkında toplamda 14 yılı aşkın kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tekkalan, Sarp Sınır Kapısından ülkeye sokuldu.

Ayrıca "Silahlı Yağma", "Göçmen Kaçakçılığı" ve "Hırsızlık" suçlarından toplamda 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve kırmızı bültenle aranan Erdoğan Aykut da yine 13 Ağustos'ta Gürcistan makamlarınca Türkiye'ye iade edilenler arasında yer aldı.