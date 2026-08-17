Donald Trump’tan Mekke Anlaşması hamlesine tebrik mesajı: “Cesur ve önemli bir adım”
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması’na ABD Başkanı Donald Trump’tan destek mesajı geldi. Trump, üç ülkenin liderlerini tebrik ederek anlaşmayı “cesur ve önemli bir adım” olarak nitelendirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in gerçekleştirdiği zirvede, üç ülke arasında ortak savunma anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.
MEKKE ANLAŞMASI İLE KOLEKTİF CAYDIRICILIK DÖNEMİ
Mekke'de atılan imzalarla birlikte Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki iş birliği stratejik bir savunma çerçevesine taşındı.
Mekke Anlaşması'nın; üç ülkenin ortak güvenliğini ve kolektif caydırıcılık kapasitesini artırması, savunma sanayisi iş birliği ile askeri birlikte çalışabilirliği geliştirmesi, başta terör örgütleri olmak üzere ortak güvenliği tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelede iş birliği ve eş güdümü güçlendirmesi ve bölgedeki barış, huzur ve istikrarın korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.
Anlaşmanın temel çerçevesine ilişkin açıklamada, düzenlemenin tamamen savunma niteliği taşıdığı, herhangi bir ülkeyi hedef almadığı ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini amaçladığı vurgulandı.
TÜRKİYE'NİN STRATEJİK HAREKAT ALANI VE ANAYASAL ÇERÇEVE
Türkiye açısından hayati öneme sahip başlıkların paylaşıldığı bilgi notunda, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın bölge açısından tarihi bir nitelik taşıdığı ve bölgesel güvenlik mimarisinin yeniden şekillenmesinde önemli bir rol üstleneceği belirtilmişti.
Resmi açıklamada, Türkiye'nin başka çatışmaların tarafı haline gelmeyeceği, ancak değişen uluslararası güvenlik ortamında iş birliği seçeneklerini çeşitlendireceği ifade edilmişti.
Öte yandan bilgi notunda, anlaşmaya katılımın Türk Silahlı Kuvvetlerinin her bölgesel krize müdahil olacağı anlamına gelmediği vurgulanmıştı. Kuvvet kullanımı ve askeri operasyonlara ilişkin kararların ise anayasal çerçeve ve ulusal karar mekanizmaları doğrultusunda alınacağı aktarılmıştı.
ANADOLU, HİCAZ VE İSLAMABAD HATTINDA KARDEŞLİK KÖPRÜSÜ
İmzalanan metinde ayrıca Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki ilişkilerin ortak tarih, inanç, kardeşlik ve dayanışma bağları üzerine kurulu olduğu ifade edilmişti. Buna göre Anadolu, Hicaz ve İslamabad arasında kurulan iş birliği hattının, tarihi sorumlulukların günümüzdeki stratejik bir yansıması olduğu değerlendirmesine yer verilmişti.
TRUMP'TAN TARİHİ ADIMA TEBRİK MESAJI
Dünyanın gözünü çevirdiği bu önemli ittifaka okyanus ötesinden de ilk mesaj geldi. ABD Başkanı Donald Trump, anlaşmanın bölgesel güvenlik açısından önemli bir adım olduğunu belirterek üç ülkenin liderlerini tebrik etti.
Trump, yaptığı resmi açıklamada, "Üç ulusun büyük liderlerini tebrik ederim. Mekke Savunma Anlaşması cesur ve önemli bir adım." ifadelerini kullanarak Ankara, Riyad ve İslamabad arasındaki bu stratejik hamlenin önemine dikkat çekti.