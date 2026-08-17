Donald Trump’tan Mekke Anlaşması hamlesine tebrik mesajı: “Cesur ve önemli bir adım”

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in gerçekleştirdiği zirvede, üç ülke arasında ortak savunma anlaşması imzalandığı duyurulmuştu.

MEKKE ANLAŞMASI İLE KOLEKTİF CAYDIRICILIK DÖNEMİ

Mekke'de atılan imzalarla birlikte Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasındaki iş birliği stratejik bir savunma çerçevesine taşındı.

Mekke Anlaşması'nın; üç ülkenin ortak güvenliğini ve kolektif caydırıcılık kapasitesini artırması, savunma sanayisi iş birliği ile askeri birlikte çalışabilirliği geliştirmesi, başta terör örgütleri olmak üzere ortak güvenliği tehdit eden tüm unsurlara karşı mücadelede iş birliği ve eş güdümü güçlendirmesi ve bölgedeki barış, huzur ve istikrarın korunmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Anlaşmanın temel çerçevesine ilişkin açıklamada, düzenlemenin tamamen savunma niteliği taşıdığı, herhangi bir ülkeyi hedef almadığı ve bölgesel güvenliğin güçlendirilmesini amaçladığı vurgulandı.