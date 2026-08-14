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AK Parti’de 25. yıl coşkusu! Yeni katılanlara rozetleri Başkan Erdoğan’dan

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ahaber.com.tr Haber Merkezi
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AK Parti’de 25. yıl coşkusu! Yeni katılanlara rozetleri Başkan Erdoğan’dan

AK Parti, 25'inci kuruluş yıl dönümünü Ankara'daki Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen büyük programla kutladı. Programa AK Parti'ye katılan yeni milletvekilleri ve belediye başkanları da damga vururken, rozetlerini bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK Parti, 25'inci kuruluş yıl dönümünü Ankara'daki Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen büyük programla kutluyor. Programa AK Parti'ye katılan yeni milletvekilleri ve belediye başkanları da damga vururken, rozetlerini bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.

ROZETLER BAŞKAN ERDOĞAN'DAN

Ankara'nın Gölbaşı Belediye Başkanı Yakup Odabaşı ve Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Tekirdağ'ın Hayrabolu Belediye Başkanı Tuncer Başoğlu, Şırnak'ın İdil Belediye Başkanı Türkan Kayır, Kütahya'nın Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin ve Domaniç Belediye Başkanı Engin Uysal, Çanakkale'nin Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli AK Parti'ye katıldı.

İYİ Parti'den istifa eden Aydın Milletvekili Ömer Karakaş ve Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban ile Gelecek Partisi'nden istifa eden İzmir Milletvekili Mustafa Bilici AK Parti'ye katıldı.

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