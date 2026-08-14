AK Parti ile 25 yılda neler yapıldı? Kabine üyeleri A Haber'de: "Hiç kimseyi geride bırakmayan bir Türkiye inşa ettik"

AK Parti’nin kuruluşunun 25. yıl dönümü Ankara’da büyük bir coşkuyla kutlanırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber ekranlarında eğitimde kat edilen mesafeyi çarpıcı örneklerle gözler önüne serdi.

2001 YILININ ACI TABLOSU: "FARELERİN CİRİT ATMADIĞI OKUL HAYALİ"

25 yılda katedilen mesafeyi anlatabilmek için geçmişin iyi analiz edilmesi gerektiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Evet. Şimdi tabii 25 yılda neler yapıldığını en somut şekilde gösterebilmek için 25 yıl önceki Türkiye ile ilgili konuşmak gerekiyor. Sayın Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde, 2001 yılında başlatılan 'Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektuplar' projesi kapsamında yazılan mektuplar, 2023 yılında bizlere ulaştı. Bir öğretmenimiz mektubunda, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabilirim.' diyor. Bu, o dönem sınıfların 70-80 kişilik olduğu anlamına geliyor. Bugün ise derslik başına düşen öğrenci sayımız liselerde 16-17, ilkokullarda ise 22-24 bandına geriledi." ifadelerini kullandı.

Geçmişin zorlu şartlarına ilişkin sarsıcı örnekler vermeyi sürdüren Tekin, "Başka bir öğretmenimiz, 'İnşallah koridorlarında farelerin cirit atmadığı bir okulda öğretmenlik yapabilirim.' derken bir diğeri, 'İnşallah çocuklar tuvalet ihtiyaçları için okul dışına çıkmak zorunda kalmazlar.' diyordu. Bugün yaptığımız 600 bine yakın yeni derslik ve okullarımızın tamamı bu standartların çok ötesinde, modern ve hijyenik koşullara sahip." sözleriyle durumu aktardı.

TEKNOLOJİDE ÇAĞ ATLAYAN TÜRKİYE: BİLGİSAYAR HAYALİNDEN AKILLI TAHTAYA

Eğitimdeki teknolojik dönüşümü rakamlarla ortaya koyan Bakan Tekin, "Bir başka öğretmenimiz 2001 yılında, 'Cumhuriyetimizin 100. yılında inşallah okulumuzda bir tane bilgisayar olur.' diye mektup yazmış. Murat Bey, şu anda 665 bin sınıfımızda internet erişimi altyapısı olan akıllı tahtalarımız var. Öğretmenimiz dünyanın herhangi bir ülkesindeki içeriğe internet üzerinden erişerek çocuklara izlettirebiliyor, Bakanlığımızın EBA platformu üzerinden her türlü içeriği öğrencilere sunabiliyor." dedi.

Derslik sayısındaki büyük artışa dikkat çeken Tekin, "2002 yılında 350 bin civarında olan derslik sayımızı, ekonomik ömrünü tamamlayanları yıkıp yeniden yaparak toplamda 750 bine ulaştırdık. Bu, AK Parti iktidarları döneminde 600 bin civarında yeni derslik yapıldığı anlamına geliyor." bilgisini paylaştı.

TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ: MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERLE GÜÇLENEN NESİL

Yeni dönemde en büyük hedeflerinin "milli bir kuşak" yetiştirmek olduğunu vurgulayan Yusuf Tekin, "Dünyada çocuklarımıza sosyal medya ve internet üzerinden bir 'dünya vatandaşlığı' sunuluyor. Bu kavram, bizim bizi biz yapan millî ve manevi değerlerimizin törpülendiği bir zemine sahip. Biz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımızın pedagojik olarak dünyadaki muadilleriyle aynı seviyeye erişmesini sağlarken bir taraftan da millî birliği ve beraberliği güçlendirecek adımlar atıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921 Maarif Kongresi'nde ifade ettiği gibi, millî kültürü ve seciyesi güçlenmiş, birbirine kenetlenmiş bir millet yetiştirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.

Hiçbir çocuğun kimliğinden dolayı ötekileştirilmediği bir eğitim sistemi inşa ettiklerini belirten Tekin, "Önümüzdeki 25 yılda eğitim-öğretim sistemimize sokulan bütün ayrıştırıcı ve nifak tohumlarını ortadan kaldırarak böyle bir kuşak yetiştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

DİJİTAL BAĞIMLILIKLA TOPYEKÛN MÜCADELE

Yeni müfredatta dijital okuryazarlığa özel bir yer ayırdıklarını kaydeden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne 9 tane okuryazarlık türü koyduk. Bunlardan bir tanesi de dijital okuryazarlık. Çocuklarımızın sosyal medya ve dijital bağımlılığı ile mücadele edecek, bu alanları hangi ahlaki ve hukuki ilkelere göre kullanmaları gerektiğini öğretecek bir sistemi müfredata yerleştirdik." dedi.

Bu mücadelenin yalnızca Bakanlık eliyle yürütülemeyeceğine dikkat çeken Tekin, "Biz mücadele ederken bu alanın pazarını ve ticaretini yapan büyük yazılım sektöründeki kişiler bu sorumlulukla hareket etmezlerse attığımız adımların karşılığı sınırlı kalacaktır. Bu yüzden hukukçular, eğitimciler ve yazılım sektörüyle beraber dünyada topyekûn bir mücadele içerisinde olmak zorundayız." sözleriyle konuşmasını tamamladı.