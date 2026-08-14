AK Parti ile 25 yılda neler yapıldı? Kabine üyeleri A Haber'de: "Hiç kimseyi geride bırakmayan bir Türkiye inşa ettik"
AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen tarihi programla kutlanırken, kabine üyeleri A Haber ekranlarında çeyrek asırlık hizmet sürecini ve Türkiye'nin sosyal devlet anlayışında yaşanan dönüşümü değerlendiriyor.
AK Parti, kuruluşunun 25. yılını Ankara'da düzenlenen programla kutluyor. Çeyrek asırlık siyasi yolculuğun öne çıkan başlıklarının değerlendirildiği programda, önemli mesajlar ve açıklamalar gündeme geliyor.
A Haber, program alanındaki gelişmeleri canlı yayınlarla ekranlara taşırken kabine üyelerinden de peş peşe özel açıklamalar geliyor.
CANLI ANLATIM
AK Parti’nin kuruluşunun 25. yıl dönümü Ankara’da büyük bir coşkuyla kutlanırken, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, A Haber ekranlarında eğitimde kat edilen mesafeyi çarpıcı örneklerle gözler önüne serdi.
2001 YILININ ACI TABLOSU: "FARELERİN CİRİT ATMADIĞI OKUL HAYALİ"
25 yılda katedilen mesafeyi anlatabilmek için geçmişin iyi analiz edilmesi gerektiğini belirten Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Evet. Şimdi tabii 25 yılda neler yapıldığını en somut şekilde gösterebilmek için 25 yıl önceki Türkiye ile ilgili konuşmak gerekiyor. Sayın Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde, 2001 yılında başlatılan 'Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektuplar' projesi kapsamında yazılan mektuplar, 2023 yılında bizlere ulaştı. Bir öğretmenimiz mektubunda, 'İnşallah Cumhuriyet'in 100. yılında 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabilirim.' diyor. Bu, o dönem sınıfların 70-80 kişilik olduğu anlamına geliyor. Bugün ise derslik başına düşen öğrenci sayımız liselerde 16-17, ilkokullarda ise 22-24 bandına geriledi." ifadelerini kullandı.
Geçmişin zorlu şartlarına ilişkin sarsıcı örnekler vermeyi sürdüren Tekin, "Başka bir öğretmenimiz, 'İnşallah koridorlarında farelerin cirit atmadığı bir okulda öğretmenlik yapabilirim.' derken bir diğeri, 'İnşallah çocuklar tuvalet ihtiyaçları için okul dışına çıkmak zorunda kalmazlar.' diyordu. Bugün yaptığımız 600 bine yakın yeni derslik ve okullarımızın tamamı bu standartların çok ötesinde, modern ve hijyenik koşullara sahip." sözleriyle durumu aktardı.
TEKNOLOJİDE ÇAĞ ATLAYAN TÜRKİYE: BİLGİSAYAR HAYALİNDEN AKILLI TAHTAYA
Eğitimdeki teknolojik dönüşümü rakamlarla ortaya koyan Bakan Tekin, "Bir başka öğretmenimiz 2001 yılında, 'Cumhuriyetimizin 100. yılında inşallah okulumuzda bir tane bilgisayar olur.' diye mektup yazmış. Murat Bey, şu anda 665 bin sınıfımızda internet erişimi altyapısı olan akıllı tahtalarımız var. Öğretmenimiz dünyanın herhangi bir ülkesindeki içeriğe internet üzerinden erişerek çocuklara izlettirebiliyor, Bakanlığımızın EBA platformu üzerinden her türlü içeriği öğrencilere sunabiliyor." dedi.
Derslik sayısındaki büyük artışa dikkat çeken Tekin, "2002 yılında 350 bin civarında olan derslik sayımızı, ekonomik ömrünü tamamlayanları yıkıp yeniden yaparak toplamda 750 bine ulaştırdık. Bu, AK Parti iktidarları döneminde 600 bin civarında yeni derslik yapıldığı anlamına geliyor." bilgisini paylaştı.
TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ: MİLLİ VE MANEVİ DEĞERLERLE GÜÇLENEN NESİL
Yeni dönemde en büyük hedeflerinin "milli bir kuşak" yetiştirmek olduğunu vurgulayan Yusuf Tekin, "Dünyada çocuklarımıza sosyal medya ve internet üzerinden bir 'dünya vatandaşlığı' sunuluyor. Bu kavram, bizim bizi biz yapan millî ve manevi değerlerimizin törpülendiği bir zemine sahip. Biz, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile çocuklarımızın pedagojik olarak dünyadaki muadilleriyle aynı seviyeye erişmesini sağlarken bir taraftan da millî birliği ve beraberliği güçlendirecek adımlar atıyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1921 Maarif Kongresi'nde ifade ettiği gibi, millî kültürü ve seciyesi güçlenmiş, birbirine kenetlenmiş bir millet yetiştirmeyi hedefliyoruz." şeklinde konuştu.
Hiçbir çocuğun kimliğinden dolayı ötekileştirilmediği bir eğitim sistemi inşa ettiklerini belirten Tekin, "Önümüzdeki 25 yılda eğitim-öğretim sistemimize sokulan bütün ayrıştırıcı ve nifak tohumlarını ortadan kaldırarak böyle bir kuşak yetiştirmeyi amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.
DİJİTAL BAĞIMLILIKLA TOPYEKÛN MÜCADELE
Yeni müfredatta dijital okuryazarlığa özel bir yer ayırdıklarını kaydeden Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ne 9 tane okuryazarlık türü koyduk. Bunlardan bir tanesi de dijital okuryazarlık. Çocuklarımızın sosyal medya ve dijital bağımlılığı ile mücadele edecek, bu alanları hangi ahlaki ve hukuki ilkelere göre kullanmaları gerektiğini öğretecek bir sistemi müfredata yerleştirdik." dedi.
Bu mücadelenin yalnızca Bakanlık eliyle yürütülemeyeceğine dikkat çeken Tekin, "Biz mücadele ederken bu alanın pazarını ve ticaretini yapan büyük yazılım sektöründeki kişiler bu sorumlulukla hareket etmezlerse attığımız adımların karşılığı sınırlı kalacaktır. Bu yüzden hukukçular, eğitimciler ve yazılım sektörüyle beraber dünyada topyekûn bir mücadele içerisinde olmak zorundayız." sözleriyle konuşmasını tamamladı.
"HİÇ KİMSEYİ GERİDE BIRAKMAYAN BİR TÜRKİYE İNŞA ETTİK"
AK Parti'nin kuruluşunun 25. yıl dönümü Ankara'da düzenlenen tarihi programla kutlanırken, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, A Haber ekranlarında sosyal devlet anlayışında yaşanan dönüşümü anlattı.
SOSYAL DEVLET ANLAYIŞINDA DİJİTAL DEVRİM
AK Parti iktidarlarının eser ve hizmet siyasetinin sahadaki en somut yansımalarından birinin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olduğunu vurgulayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "AK Parti denilince insanın aklına her zaman eser ve hizmet siyaseti geliyor. Hizmet siyasetinin doğrudan sahaya yansıdığı bakanlıklardan biri de biliyorsunuz Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı." ifadelerini kullandı.
Geçmişte sosyal yardım başvurularının haftalarca sürdüğünü, bugün ise sürecin dakikalarla ölçüldüğünü belirten Göktaş, "2002 yılında 4 kalem olan sosyal yardım alanını 58 kaleme çıkardık. 15-20 gün, hatta bir ay süren başvuru sürecini, bugün e-Devlet üzerinden 4 dakikaya kadar indirdik ve sosyal yardımları çok çeşitli alanlara geliştirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde gerçekten hiç kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla hareket ediyoruz." sözleriyle sosyal yardımlardaki hız ve çeşitliliği anlattı.
KADIN TEMSİLİYETİNDE TARİHİ REKOR VE ÖZGÜRLÜK
Kadın hakları ve temsiliyeti konusunda Türkiye'nin önemli bir dönüşüm yaşadığını dile getiren Göktaş, "Kadınlarla ilgili gerçekten bir politika geliştirildiği bir dönemdeyiz. Bir kere temsiliyette, kadın temsiliyetinde, Mecliste milletvekili oranı 2002 yılına kadar yüzde 4,4 iken bu oranı bugün yüzde 19,8'e, yine AK Parti hükümetleri döneminde çıkardık." dedi.
Başörtüsü yasağının kaldırılmasıyla sağlanan eşitliğe dikkat çeken Bakan Göktaş, "Temsiliyet noktasında başörtüsü zulmüne resmen son veren bir dönemi AK Parti getirdi. Şu anda kadınlar, hak ve özgürlükler alanında tam anlamıyla eşit ve özgür olarak Türkiye'de yer alıyor." ifadelerini kullandı.
"YENİ NESİL SOSYAL YARDIMLAŞMA" 2027'DE BAŞLIYOR
Gelecek döneme ilişkin stratejik projeleri paylaşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Modeli'mizi hayata geçiriyoruz. Sosyal yardımlar alanında 2.1 dediğimiz yeni nesil bir sosyal yardımlaşma sistemine geçiyoruz. Burada, ihtiyaç duyan her haneye yönelik, ihtiyacına binaen bir destek sistemini hayata geçiriyoruz. Bunu da inşallah 2027'nin ocak ayı itibarıyla tüm Türkiye'ye yaygınlaştırmayı planlıyoruz." müjdesini verdi.
Yaşlanan nüfus ve doğurganlık oranlarına yönelik aile dostu ekosistemi güçlendireceklerini belirten Göktaş, "Bütün politikalarımızın kalıcı hâle getirilmesi açısından sadece Türkiye içerisinde değil, dünyada uluslararası aile diplomasisi yürütüyoruz." sözleriyle vizyonlarını paylaştı.
ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE VEFA: İSTİHDAM 10 KAT ARTTI
"Terörsüz Türkiye" sürecinde şehit yakınları ve gazilerin her zaman baş tacı olduğunu ifade eden Bakan Göktaş, "Şehit yakınlarımız ve gazilerimize yönelik yürüttüğümüz politikalar var. Bakın, hem o istihdam alanında, 2002'de biz göreve geldiğimizde kamuda ataması gerçekleştirilen şehit yakını sayısı 5 bin iken bu sayı bugün 52 bin. Onlara ne kadar vefa duysak azdır, ne yapsak yetmez gerçekten." dedi.
Terörle mücadelede gazi sayılmayan malullere yönelik hakların da iyileştirildiğini belirten Göktaş, "Terörle mücadelede hiçbir şekilde bugüne kadar gazi sayılmayan, malul olmayan gazilerimize ilk defa bir gazilik hakkı verdik. Şeref aylığı bağladık. Yine 15 Temmuz kahramanlarına yönelik iyileştirmeler gerçekleştirdik. Onlar bu toplumun asli unsurudur. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hizmet götürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullanarak devletin vefa borcunu her koşulda ödeyeceğini vurguladı.