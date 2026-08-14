AK Parti'nin 25 yıllık seçim şarkıları! "Haydi Anadolu"dan "Dombra"ya uzanan müzik yolculuğu

AK Parti, 25 yıllık siyasi yolculuğunda çok sayıda seçime girdi. Meydanlar, sloganlar ve siyasi mesajların yanı sıra bu seçimlerin hafızalarda yer eden bir başka unsuru daha vardı: Şarkılar. Her seçim döneminde farklı bir eserle seçmenin karşısına çıkan AK Parti, yıllar içinde siyasi iletişim dilini müziklerle de şekillendirdi.

2002'de "Haydi Anadolu" ile başlayan bu yolculuk, 2007'de "Her Şey Türkiye İçin", 2009'da "Biz Türkiye'yiz" ve 2011'de "Haydi Bir Daha" ile devam etti. Kimi zaman istikrar mesajı öne çıktı, kimi zaman doğrudan Türkiye vurgusu seçim meydanlarının müziğine yansıdı.

İLK ŞARKI "HAYDİ ANADOLU" OLDU

AK Parti'nin seçim müzikleriyle hikâyesi 2002 Genel Seçimleriyle başladı. 1999 seçimlerinin ardından yaşanan koalisyon döneminin sonrasında Türkiye yeniden sandık başına giderken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin ardından Recep Tayyip Erdoğan bu kez AK Parti Genel Başkanı olarak seçim meydanlarındaydı. O dönemin seçim atmosferine eşlik eden eser ise "Haydi Anadolu" oldu.