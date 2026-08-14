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AK Parti'nin 25 yıllık seçim şarkıları! "Haydi Anadolu"dan "Dombra"ya uzanan müzik yolculuğu

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AK Parti'nin 25 yıllık seçim şarkıları! "Haydi Anadolu"dan "Dombra"ya uzanan müzik yolculuğu

AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunda seçim meydanları yalnızca sloganlara değil, hafızalara kazınan şarkılara da sahne oldu. 2002'de "Haydi Anadolu" ile başlayan seçim müzikleri, "Dombra", "Milyonlarca Evet", "Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi" ve "Duyanlara Duymayanlara" gibi eserlerle devam etti. İşte çeyrek asrın seçim şarkıları...

AK Parti, 25 yıllık siyasi yolculuğunda çok sayıda seçime girdi. Meydanlar, sloganlar ve siyasi mesajların yanı sıra bu seçimlerin hafızalarda yer eden bir başka unsuru daha vardı: Şarkılar. Her seçim döneminde farklı bir eserle seçmenin karşısına çıkan AK Parti, yıllar içinde siyasi iletişim dilini müziklerle de şekillendirdi.

2002'de "Haydi Anadolu" ile başlayan bu yolculuk, 2007'de "Her Şey Türkiye İçin", 2009'da "Biz Türkiye'yiz" ve 2011'de "Haydi Bir Daha" ile devam etti. Kimi zaman istikrar mesajı öne çıktı, kimi zaman doğrudan Türkiye vurgusu seçim meydanlarının müziğine yansıdı.

İŞTE GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE AK PARTİ'NİN SEÇİM ŞARKILARI

İLK ŞARKI "HAYDİ ANADOLU" OLDU

AK Parti'nin seçim müzikleriyle hikâyesi 2002 Genel Seçimleriyle başladı. 1999 seçimlerinin ardından yaşanan koalisyon döneminin sonrasında Türkiye yeniden sandık başına giderken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin ardından Recep Tayyip Erdoğan bu kez AK Parti Genel Başkanı olarak seçim meydanlarındaydı. O dönemin seçim atmosferine eşlik eden eser ise "Haydi Anadolu" oldu.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

Beş yıl sonra, 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri'nde AK Parti'nin seçim kampanyasında bu kez Uğur Işılak'ın bestelediği "Her Şey Türkiye İçin" yükseldi.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

2009 Yerel Seçimleri'nde ise "Biz Türkiye'yiz" seçmenin karşısına çıktı. 2011 Genel Seçimleri'ne gelindiğinde AK Parti'nin seçim mesajındaki istikrar vurgusu müziğe de yansıdı ve "Haydi Bir Daha" meydanların dikkat çeken parçalarından biri oldu.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

"DOMBRA" İLE YENİ BİR DÖNEM

2014'e gelindiğinde seçim heyecanının adresi bu kez Cumhurbaşkanlığı seçimi oldu. AK Parti'nin seçim müzikleri arasında "Dombra" ve "Seninleyiz Erdoğan" öne çıktı. Özellikle "Dombra", sonraki yıllarda Recep Tayyip Erdoğan ile özdeşleşen eserlerden biri haline geldi.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

2015 yılı ise Türkiye'nin iki kez sandık başına gittiği bir dönemdi. 7 Haziran Genel Seçimleri'nde AK Parti'nin seçim şarkısı "Söyle Var mısın?" oldu. Seçimlerin ardından yeniden sandık kuruldu. 1 Kasım seçimlerinde ise AK Parti'nin meydanlarda kullandığı eser "Haydi Bismillah" oldu.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

REFERANDUMDA "MİLYONLARCA EVET"

16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumunda da müzik, siyasi iletişimin önemli parçalarından biri oldu. AK Parti, seçmenin karşısına "Milyonlarca Evet" şarkısıyla çıktı.

Bir yıl sonra, 24 Haziran 2018 Genel Seçimleri'nde bu kez "Eroğlu Erdoğan" AK Parti'nin öne çıkan seçim şarkıları arasında yer aldı.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

2019'DA "BİZİMKİSİ BİR AŞK HİKAYESİ"

31 Mart 2019 Yerel Seçimleri'nde ise hafızalarda yer eden bir eser yeniden seçim meydanlarına taşındı. Kayahan'ın unutulmaz "Bir Aşk Hikayesi" şarkısı yeniden uyarlanarak "Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi" adıyla AK Parti'nin seçim kampanyasında kullanıldı.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

2023'TE ARABESK ESİNTİSİ

2023 Genel Seçimleri'ne gelindiğinde Türkiye, Cumhuriyet'in 100'üncü yılını kutlarken kritik bir seçim sürecine girdi. Yüksek siyasi rekabetin yaşandığı kampanya döneminde müzikler de meydanlardaki yerini aldı. Cumhur İttifakı'nın seçim sürecinde Cengiz Kurtoğlu'nun yeniden düzenlenen "Duyanlara Duymayanlara" eseri öne çıktı. Uğur Işılak'ın "Doğruya Doğru" parçası da seçim döneminin dikkat çeken eserleri arasında yer aldı.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

2024'TE İSTANBUL'UN SEÇİM ŞARKISI

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde ise seçim müzikleri yeniden meydanların önemli unsurlarından biri oldu. Özellikle İstanbul'daki seçim kampanyasında Azer Bülbül'ün "Çoğu Gitti Azı Kaldı" eseri öne çıktı.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

25 YILIN MÜZİKLE YAZILAN HAFIZASI

2002'de "Haydi Anadolu" ile başlayan seçim şarkıları yolculuğu, 2007'de "Her Şey Türkiye İçin", 2014'te "Dombra", 2017'de "Milyonlarca Evet", 2019'da "Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi", 2023'te "Duyanlara Duymayanlara" ve 2024'te "Çoğu Gitti Azı Kaldı" ile devam etti.

(foto:ahaber.com.tr)(foto:ahaber.com.tr)

Çeyrek asırlık siyasi yolculukta seçim meydanları değişti, kampanya dili değişti, ancak müzikler siyasi iletişimin önemli unsurlarından biri olmayı sürdürdü. AK Parti'nin 25'inci yılında geriye dönüp bakıldığında, bu şarkılar da partinin seçim hafızasının dikkat çeken parçaları arasında yer aldı.

AK Parti'nin 25 yıllık seçim şarkıları! "Haydi Anadolu"dan "Dombra"ya uzanan müzik yolculuğu - 1

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