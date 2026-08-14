AK Parti'nin 25 yıllık seçim şarkıları! "Haydi Anadolu"dan "Dombra"ya uzanan müzik yolculuğu
AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunda seçim meydanları yalnızca sloganlara değil, hafızalara kazınan şarkılara da sahne oldu. 2002'de "Haydi Anadolu" ile başlayan seçim müzikleri, "Dombra", "Milyonlarca Evet", "Bizimkisi Bir Aşk Hikayesi" ve "Duyanlara Duymayanlara" gibi eserlerle devam etti. İşte çeyrek asrın seçim şarkıları...
AK Parti, 25 yıllık siyasi yolculuğunda çok sayıda seçime girdi. Meydanlar, sloganlar ve siyasi mesajların yanı sıra bu seçimlerin hafızalarda yer eden bir başka unsuru daha vardı: Şarkılar. Her seçim döneminde farklı bir eserle seçmenin karşısına çıkan AK Parti, yıllar içinde siyasi iletişim dilini müziklerle de şekillendirdi.
2002'de "Haydi Anadolu" ile başlayan bu yolculuk, 2007'de "Her Şey Türkiye İçin", 2009'da "Biz Türkiye'yiz" ve 2011'de "Haydi Bir Daha" ile devam etti. Kimi zaman istikrar mesajı öne çıktı, kimi zaman doğrudan Türkiye vurgusu seçim meydanlarının müziğine yansıdı.
İLK ŞARKI "HAYDİ ANADOLU" OLDU
AK Parti'nin seçim müzikleriyle hikâyesi 2002 Genel Seçimleriyle başladı. 1999 seçimlerinin ardından yaşanan koalisyon döneminin sonrasında Türkiye yeniden sandık başına giderken, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinin ardından Recep Tayyip Erdoğan bu kez AK Parti Genel Başkanı olarak seçim meydanlarındaydı. O dönemin seçim atmosferine eşlik eden eser ise "Haydi Anadolu" oldu.
Beş yıl sonra, 22 Temmuz 2007 Genel Seçimleri'nde AK Parti'nin seçim kampanyasında bu kez Uğur Işılak'ın bestelediği "Her Şey Türkiye İçin" yükseldi.
2009 Yerel Seçimleri'nde ise "Biz Türkiye'yiz" seçmenin karşısına çıktı. 2011 Genel Seçimleri'ne gelindiğinde AK Parti'nin seçim mesajındaki istikrar vurgusu müziğe de yansıdı ve "Haydi Bir Daha" meydanların dikkat çeken parçalarından biri oldu.