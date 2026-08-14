AK Parti 25. yaşını kutluyor! Siyasi isimlerden yeni dönem mesajları A Haber'de: “Milletin üstünde başka güç yok”

GENÇLİĞİN YÜZYILI: AK PARTİ 25. YILINDA TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİYLE GELECEĞE YÜRÜYOR

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, partinin 25. kuruluş yıl dönümü coşkusunu A Haber ekranlarında değerlendirdi.

AK Parti’nin geride bıraktığı süreci değerlendiren Yusuf İbiş, "Dile kolay çeyrek asır. 25 yıllık bir hizmet dönemi, 25 yıllık bir icraat dönemi. Ve burada da görüyoruz ki AK Parti yolculuğuna her geçen gün ivmesini artırarak, her geçen gün icraatlarını artırarak devam etti. Ve hep bu anlayışta oldu" dedi.



Partinin en güçlü yanının gençler olduğunu belirten Yusuf İbiş, "Bu hikayenin de en güçlü yanlarından bir tanesi de siz de ifade ettiniz; gençleri. Bizler AK Parti ile beraber büyüyen bir nesildik, nesil olduk. Ve birçok gencimiz şu anda AK Parti ile birlikte gözlerini Türkiye siyasetine açmış oldu" sözleriyle Türkiye’nin genç kadrolarının aidiyetini vurguladı.



"ESKİ TÜRKİYE'NİN KARANLIK GÜNLERİNİ GÖRMEDİLER"

Gençlerin geçmişteki siyasi istikrarsızlıklardan uzak büyüdüğünü hatırlatan Yusuf İbiş, "Başka bir iktidar görmediler ama hamdolsun Türkiye’nin gençleri burada AK Parti ile beraber büyümekten, bu yolculuğu AK Parti ile birlikte yapmaktan gerçekten bugün geldiğimiz noktada çok memnun olduğunu görüyoruz. Çünkü bizlerin nesli, büyüklerimiz gibi Türkiye’nin karanlık dönemlerini görmediler. Türkiye’nin kaos dönemlerini görmediler" açıklamasında bulundu.



Siyasetin itibarsızlaştırıldığı günlerin geride kaldığını ifade eden Yusuf İbiş, "Türkiye’de siyasetin itibarsız olduğu, siyasetçilerin itibarsız olduğu ve karanlık günlerle birlikte Türkiye’de hiçbir şeyin gençler için olmadığı, hiçbir şeyin gelecek için olmadığı, daha çok kendi siyasi ikballeri uğruna günlerini geçirdiği bir siyaset ortamı vardı AK Parti’den önce. Biz bunları hep okuyoruz, görüyoruz, bunları hep analiz etme fırsatını elde ediyoruz" şeklinde konuştu.



TERÖRSÜZ TÜRKİYE: GENÇLERE EN BÜYÜK MİRAS

Başkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Yusuf İbiş, "Cumhurbaşkanımız bu Terörsüz Türkiye ile alakalı gündem ilk konuşulmaya başlandığı zaman yine bizim bir gençlik programımızda şunu söylemişti: 'Gençlere bırakacağım en büyük miras terörsüz Türkiye' demişti. Ve hamdolsun bugün sürecin geldiği nokta itibarıyla da bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı