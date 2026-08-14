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AK Parti 25. yaşını kutluyor! Siyasi isimlerden yeni dönem mesajları A Haber'de: “Milletin üstünde başka güç yok”

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AK Parti 25. yaşını kutluyor! Siyasi isimlerden yeni dönem mesajları A Haber'de: “Milletin üstünde başka güç yok”

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen programla kutlanıyor. Gözlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajlara çevrildiği programda siyasetin önemli isimleri A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor. Açıklamalarda çeyrek asırlık siyasi yolculuk ve millet iradesi öne çıkarken, Türkiye Yüzyılı ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin mesajlar dikkat çekiyor.

AK Parti, kuruluşunun 25. yılını Ankara'da düzenlenen programla kutluyor. Çeyrek asırlık siyasi yolculuğun öne çıkan başlıklarının değerlendirildiği programda gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.

A Haber, program alanındaki gelişmeleri canlı yayınlarla ekranlara taşırken siyasetin önemli isimlerinden de peş peşe özel açıklamalar geliyor. AK Partili milletvekilleri, parti yöneticileri ve siyasiler, 25 yıllık süreçte hayata geçirilen çalışmalardan Türkiye'nin yaşadığı değişime kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunuyor.

A Haber'e konuşan siyasilerin ortak vurgusunda ise millet iradesi, 25 yıllık siyasi mücadele ve Türkiye'nin gelecek hedefleri öne çıkıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çeken siyasiler, yeni dönemde yatırımların sürdürülmesi ve Terörsüz Türkiye hedefinin önemine ilişkin mesajlar veriyor.

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CANLI ANLATIM

17:19

GENÇLİĞİN YÜZYILI: AK PARTİ 25. YILINDA TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİYLE GELECEĞE YÜRÜYOR

GENÇLİĞİN YÜZYILI: AK PARTİ 25. YILINDA TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİYLE GELECEĞE YÜRÜYOR
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, partinin 25. kuruluş yıl dönümü coşkusunu A Haber ekranlarında değerlendirdi.
AK Parti’nin geride bıraktığı süreci değerlendiren Yusuf İbiş, "Dile kolay çeyrek asır. 25 yıllık bir hizmet dönemi, 25 yıllık bir icraat dönemi. Ve burada da görüyoruz ki AK Parti yolculuğuna her geçen gün ivmesini artırarak, her geçen gün icraatlarını artırarak devam etti. Ve hep bu anlayışta oldu" dedi.


Partinin en güçlü yanının gençler olduğunu belirten Yusuf İbiş, "Bu hikayenin de en güçlü yanlarından bir tanesi de siz de ifade ettiniz; gençleri. Bizler AK Parti ile beraber büyüyen bir nesildik, nesil olduk. Ve birçok gencimiz şu anda AK Parti ile birlikte gözlerini Türkiye siyasetine açmış oldu" sözleriyle Türkiye’nin genç kadrolarının aidiyetini vurguladı.


"ESKİ TÜRKİYE'NİN KARANLIK GÜNLERİNİ GÖRMEDİLER"
Gençlerin geçmişteki siyasi istikrarsızlıklardan uzak büyüdüğünü hatırlatan Yusuf İbiş, "Başka bir iktidar görmediler ama hamdolsun Türkiye’nin gençleri burada AK Parti ile beraber büyümekten, bu yolculuğu AK Parti ile birlikte yapmaktan gerçekten bugün geldiğimiz noktada çok memnun olduğunu görüyoruz. Çünkü bizlerin nesli, büyüklerimiz gibi Türkiye’nin karanlık dönemlerini görmediler. Türkiye’nin kaos dönemlerini görmediler" açıklamasında bulundu.


Siyasetin itibarsızlaştırıldığı günlerin geride kaldığını ifade eden Yusuf İbiş, "Türkiye’de siyasetin itibarsız olduğu, siyasetçilerin itibarsız olduğu ve karanlık günlerle birlikte Türkiye’de hiçbir şeyin gençler için olmadığı, hiçbir şeyin gelecek için olmadığı, daha çok kendi siyasi ikballeri uğruna günlerini geçirdiği bir siyaset ortamı vardı AK Parti’den önce. Biz bunları hep okuyoruz, görüyoruz, bunları hep analiz etme fırsatını elde ediyoruz" şeklinde konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE: GENÇLERE EN BÜYÜK MİRAS
Başkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Yusuf İbiş, "Cumhurbaşkanımız bu Terörsüz Türkiye ile alakalı gündem ilk konuşulmaya başlandığı zaman yine bizim bir gençlik programımızda şunu söylemişti: 'Gençlere bırakacağım en büyük miras terörsüz Türkiye' demişti. Ve hamdolsun bugün sürecin geldiği nokta itibarıyla da bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı

16:40

“BU KADAR UZUN SÜRE İKTİDARDA KALAN ÇOK AZ ÖRNEK VAR”

AK Parti'nin 25 yıllık geçmişinin siyasi tarihte eşine az rastlanır bir başarı olduğunu vurgulayan Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "25 yıl oldukça uzun bir zaman, bir siyasi parti tarihi bakımından bilhassa Türkiye’de bakacak olursak ve bu 25 yılın hemen hemen tamamına yakını iktidarda geçmiş durumda. Bu kadar uzun süre iktidarda kalan dünyada da çok az örnek var. Türkiye'de geçmişte neredeyse iki buçuk yılda bir iktidar değişimi yaşanıyordu. AK Parti ise milletin desteğini kaybetmeden bu süreci sürdürebildi," ifadelerini kullandı.

"ERDOĞAN MİLLETİN İÇİNDEN GELEN BİR LİDER"

Türkiye'de 2002 yılından itibaren yaşanan değişimin sadece hizmetlerle sınırlı olmadığını, köklü bir zihniyet devrimi yapıldığını belirten Şentop, "Bence önemli olan Türkiye’de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin gerçekleştirdiği en önemli şey bir zihniyet değişikliğidir. Türkiye daha önce belli bir çerçeve içerisine hapsedildiğini düşünen bir devlet anlayışına sahipti. Tayyip Erdoğan'ı diğer siyasetçilerden farklı kılan husus, onun devletin içinden değil, milletin içinden ve sokaktan gelen bir siyasetçi olmasıdır. Millet adına devlete yön ve istikamet vermeye gelmiş olması, o bürokratik vesayet zihniyetini yıkmıştır," sözleriyle aktardı.

MUSTAFA ŞENTOP'TAN “MİLLETLE BÜTÜNLEŞEN HAREKET” MESAJI

VESAYET ODAKLARIYLA TARİHİ MÜCADELE

AK Parti döneminde karşılaşılan engellere ve kritik eşiklere dikkat çeken Mustafa Şentop, "Anayasa uzlaşma komisyonundan 17-25 Aralık sürecine, Gezi olaylarından e-muhtıralara kadar birçok badire atlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm bu süreçlerde milletin desteğini arkasında hissederek vesayete meydan okuyan bir duruş sergiledi. Bu duruş sayesinde vesayet fiilen geriletildi ve ardından bunu hukuki teminat altına alan düzenlemeler yapıldı," şeklinde konuştu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE SAVUNMA SANAYİ VURGUSU

Son dönemde atılan "Terörsüz Türkiye" adımlarını ve savunma sanayindeki büyük atılımı değerlendiren Şentop, "Türkiye sahip olduğu imkanlarla terörü fiilen bitirmiştir. İstihbarat kaynaklarının gelişmesi ve özellikle savunma sanayi alanındaki İHA-SİHA gibi teknolojik ilerlemeler terörle mücadele konseptini değiştirdi. Artık terörü bulunduğu yerde yok eden bir Türkiye var. 'Terörsüz Türkiye' süreci bu başarının resmen ilan edilmesidir. Türkiye bu prangadan kurtulduğu takdirde geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyecektir," ifadelerini kullandı.

16:20

“ÇEYREK ASIRDA ASIRLIK YATIRIMLAR”

AK Parti döneminde Türkiye'nin her alanda büyük bir değişim yaşadığını belirten Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Hakikaten gurur duyuyoruz. Çeyrek asırda Türkiye’de muhteşem bir dönüşüm yaşandı. Özellikle 25 yılda belki 100 yıldan fazla yatırımı yapma imkanı hasıl oldu. Vesayet kalktı; sağlıkta, ulaştırmada hızlı trenler, hava yolları, şehir hastaneleri ile dev adımlar atıldı." ifadelerini kullandı. Hükümetin çalışma disiplinine de değinen Eroğlu, "Eskiden bir hastane 25-30 yılda bitmezdi. İlk defa Sayın Cumhurbaşkanımız temeli atarken açılış tarih ve saatini verir hale geldi. Zamanla yarışan hükümet, AK Parti hükümetidir." sözleriyle hizmet hızına dikkat çekti.

SAVUNMA SANAYİİNDE DÜNYA LİDERLİĞİNE DOĞRU

Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan kurtularak küresel bir oyuncu haline geldiğini vurgulayan Eroğlu, "Savunma sanayiinde dünyada ilk 7’ye giren bir ülke konumuna yükseldik. Eskiden bayrak direğinin ipini dahi dışarıdan alıyorduk. Şimdi artık dünyanın en ileri sistemlerini yapar hale geldik. SİHA’lar, İHA’lar, denizaltılar ve harp gemilerinin hepsini Allah’a şükür yapıyoruz." açıklamasında bulundu.

VEYSEL EROĞLU: “ÇEYREK ASIRDA ASIRLIK YATIRIMLAR”

BARAJLAR VE SU YATIRIMLARINDA DESTAN YAZILDI

Eroğlu, kendi bakanlığı döneminde de büyük ivme kazanan su projeleri hakkında çarpıcı rakamlar vererek, "Barajlar konusunda geçmişte rahmetli Süleyman Demirel 5-6 baraj yapmıştır ama biz Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte 700’den fazla baraj ve hidroelektrik santrali, 1000’den fazla gölet yaptık. GAP ve KOP’ta muazzam yatırımlar gerçekleştirildi. Yusufeli Barajı, Türkiye’nin en yüksek barajı olarak dünya literatürüne girdi." ifadelerini kullandı. Ayrıca dünya genelinde orman varlığı azalırken Türkiye’nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.

TERÖR SORUNU TARİHE GÖMÜLDÜ

Cumhur İttifakı’nın kararlı duruşuyla terörle mücadelede kazanılan başarıya değinen Veysel Eroğlu, "Terörün bitmesi muhteşem bir gelişmedir. Geçmişteki hükümetler terörü bitiremedi ama AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ittifakı ile bu sorun tamamen çözüldü. Bu millet terör için çok bedel ödedi, şehitlerimiz oldu, trilyonlarca dolar kaybettik. Bugün Türkiye’nin her yerinde bayram havası var." şeklinde konuştu.

KÜRESEL GÜÇ TÜRKİYE VE GELECEK VİZYONU

Türkiye’nin artık uluslararası masalarda belirleyici rol üstlendiğini söyleyen Eroğlu, "Dünya siyasetinde artık gündem belirleyen bir liderin yönettiği AK Parti hükümetleri var. Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Afrika’dayız. Karabağ işgalden kurtarıldı, Suriye ve Libya’da Türkiye’nin dirayetiyle önemli mesafeler katedildi." dedi. Gelecek hedeflerine de değinen Eroğlu, "Türkiye’nin bahtı açık. Hedef 2053, hedef 2071. İstanbul’un fethinin 600. yılında, yani 2053’te Türkiye çok daha büyüyecek. Malazgirt Zaferi’nin 1000. yılı olan 2071’de küresel bir güç olacağız. Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’nin kuruluş yıl dönümü olan 2099’da ise inşallah Türkiye dünyada lider olacak." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

16:00

“ARTIK TÜRKİYE GELECEĞE HAZIR”

14 Ağustos 2001 tarihinde başlayan AK Parti hikayesi, bugün Ankara Millet Bahçesi’nde yaklaşık 100 bin kişinin katılımıyla taçlanıyor. Türkiye’nin dört bir yanından belediye başkanları ve milletvekillerinin katıldığı bu büyük şölende, akşam saatlerinde Başkan Erdoğan’ın tarihi bir konuşma yapması bekleniyor. AK Parti Ankara Milletvekili Zehra Aydemir, AK Parti’nin kuruluş yıl dönümüne ilişkin yaptığı değerlendirmede, "AK Parti kurulduğunda 4 yaşındaydım. AK Parti’nin 25 yılda neler yaptığını aslında kendi hayat hikayemden özetleyebilirim" ifadelerini kullanarak, eğitimden savunma sanayiine kadar yaşanan büyük dönüşüme dikkat çekti.

EN GENÇ VEKİLİN GÖZÜNDEN AK PARTİ DÖNÜŞÜMÜ

Türkiye’nin en genç ve başörtülü milletvekillerinden biri olarak Meclis'te görev yapan Aydemir, AK Parti döneminde sağlanan özgürlüklerin ve imkanların altını çizdi. Kendi eğitim ve kariyer yolculuğunu anlatan Zehra Aydemir, "40 kişilik sınıflardan 20 kişilik sınıflara geçtik. Başörtüsü serbestisi sayesinde eğitim hayatımı engeller olmadan sürdürebildim. Bugün savunma sanayiinde yazılım mühendisi olarak çalıştıysam ve 24 yaşında bir milletvekili olarak Meclis'e gelebildiysem, bu AK Parti’nin ve Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu sayesindedir" sözleriyle aktardı. 25 yıl önce seçilme yaşının 30 olduğunu hatırlatan Aydemir, AK Parti’nin gençlere açtığı alanın önemini vurguladı.

AK PARTİ'NİN 25. YILINDA ZEHRA AYDEMİR'DEN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

YERLİLİK VE MİLLİLİKTE DEV ADIMLAR

Türkiye’nin son 25 yılda demokratik engelleri ve ekonomik krizleri birer birer aştığını belirten Aydemir, savunma sanayiindeki yerlilik oranının %80’lere ulaştığını ifade etti. İcraatlar silsilesine değinen Zehra Aydemir, " Kavramsal olarak Bölünmüş yol ağını/uzunluğunu 6 bin kilometreden 30 bin kilometreye çıkardık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile KGM resmî kayıtları 2002’deki yaklaşık 6.101 km ile 2026’daki 30 bin km üzeri veriyi bölünmüş yol ağı/uzunluğu olarak tanımlıyor.  27 şehir hastanesiyle sağlık sistemini güçlendirdik. Yurt kapasitemizi 180 binlerden 1 milyonun üzerine taşıdık. Artık bölgesel bir güçten öte küresel bir aktör olma noktasındayız" ifadelerini kullandı. Aydemir, "Milletimizle bir çeyrek asrı geride bıraktık ve artık Türkiye geleceğe hazır" diyerek yeni vizyonun şifrelerini verdi.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VİZYONU VE GENÇLİĞİN ROLÜ

Meclis'te kabul edilen "Terörsüz Türkiye" yasasına ve savunma sanayiindeki gençleşmeye de değinen Ankara Milletvekili Zehra Aydemir, terörün Türkiye ekonomisine maliyetinin toplamda 4 trilyon doları bulduğunu belirtti. Gelecek nesillerin artık terörle değil, teknolojiyle anılacağını söyleyen Aydemir, "Artık Cudi’de, Gabar’da huzur ve istikrarı konuşuyoruz. Savunma sanayiinde yaş ortalaması 34. Baykar’da, Aselsan’da gençlerimiz ileri teknolojiler üretiyor. Biz artık teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten bir gençlikten bahsediyoruz" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

14:30

“MİLLETİMİZLE OLALIM İSTEDİK”

AK Parti'nin 25. yıl dönümünün büyük bir heyecanla karşılandığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nilhan Ayan, "Biz doğum günümüzü nasıl kutlasak diye düşündük ve milletimizin iradesiyle bu 25 yılı doldurduğumuz için Millet Bahçemizde milletimizle olalım istedik. AK Parti sadece siyasi bir oluşum değil, bir mücadelenin eseridir ve milletin üstünde başka güç olmadığının simgesidir" ifadelerini kullandı. Ayan, 81 ilden yola çıkan teşkilatların büyük bir coşkuyla Ankara’da buluştuğunu dile getirerek partinin çeyrek asırlık başarısının arkasındaki temel gücün halkın desteği olduğunu vurguladı.

YAPILAMAZ DENİLEN HER ŞEY BAŞARILDI

Geçmişe dönüp bakıldığında Türkiye'nin çehresini değiştiren sayısız projeye imza atıldığını hatırlatan Nilhan Ayan, "Bazen zaman içerisinde yaptıklarımızı biz bile unutup geriye dönüp baktığımızda 'Bunu da mı yapmıştık' diyoruz. Savunma sanayiinden ulaşıma, 81 ili birbirine bağlayan yollardan kapalı alanlardaki sigara yasağına kadar her alanda büyük bir dirayetle mücadele ettik" sözleriyle aktardı. Eskiden sadece büyükşehirlerde olan imkanların artık tüm Türkiye'ye yayıldığını belirten Ayan, bu milletin her şeyin en iyisini hak ettiğini söyledi.

AK PARTİ'NİN 25. YILINDA NİLHAN AYAN'DAN ÖZEL AÇIKLAMALAR

DEPREM BÖLGESİNDE İNSANÜSTÜ BİR İHYA SEFERBERLİĞİ

Çevre ve Şehircilik alanındaki çalışmalara ve 6 Şubat depremi sonrası yürütülen sürece değinen Ayan, "6 Şubat depreminin acısı ciğerimizde hiç sönmeyecek bir acı. Ancak biz enkazı kaldırırken mimarlarımızla birlikte o gün yeniden inşaya başladık. Vatandaşımıza umut olduk çünkü önce milletimize inandık" ifadelerini kullandı. Uluslararası alanda bu hızın şaşkınlıkla karşılandığını belirten Ayan, "Şu an saatte 23 konut, günde ise 550 konut yapıyoruz. Bu sadece bir inşaat değil, sosyal donatıları ve altyapısıyla yeni bir yaşam inşasıdır. 11 ilimize başımız dik bir şekilde gidebiliyoruz" açıklamasında bulundu.

TÜRKİYE YÜZYILI VİZYONU VE GELECEĞİN ŞEHİRLERİ

AK Parti'nin vizyoner bakış açısının önemine dikkat çeken Nilhan Ayan, "Biz hiçbir zaman sadece bugünün planını yapmadık, hep geleceğe bir vizyon koyduk. Bugün de Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla geleceğin şehirlerini inşa etmek, büyük ve müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz" sözlerini kullandı. Ayan, 25. yıla özel olarak hazırlanan drone gösterileri, ilk kez seslendirilecek olan 25. yıl şarkısı ve hatıra madalyonunun bu tarihi günün unutulmazları arasında yer alacağını belirtti.

ANKARA'DA TARİHİ GÜN: 100 BİNDEN FAZLA DAVETLİ

100 binden fazla davetlinin Ankara’da bir araya geldiği bu anlamlı günde, AK Parti’nin serüveni "Bir Türkiye Kitabı" olarak nitelendiriliyor. Akşam saatlerinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye çıkarak hem geçmişin muhasebesini yapması hem de geleceğe dair kritik mesajlar vermesi bekleniyor. Tanıtım ve Medya Başkanlığı tarafından hazırlanan özel içeriklerle AK Parti'nin icraat dolu yılları yeniden hatırlatılırken, kutlamaların Türkiye'nin dört bir yanında büyük bir gururla takip edildiği bildirildi.

14:15

“BUGÜN BİZİM İÇİN BİR DÜĞÜN GÜNÜ”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, 25 yıllık sürecin önemine dikkat çekerek, "25 yıl dile çok kolay geliyor ancak bizim için çok daha fazlası. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, bir ‘Reis’ olarak 2001 yılında başlattığı Erdemliler Hareketi ile ortaya koyduğu ‘Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak’ iddiası bugün gerçeğe dönüştü. Bugün bizim için bir düğün günü. Çeyrek asrı devirmiş olmanın verdiği o özgüven ve haklı gururla milletimizle bütünleşiyoruz" ifadelerini kullandı.

100 BİNDEN FAZLA DAVETLİ ANKARA'DA BULUŞACAK

Organizasyonun kapsamı hakkında bilgiler veren Acar, "Bu bir konser değil, bu sadece bir miting de değil; bu çok özel bir buluşma. Diğer şehirlerden de buraya büyük bir akın var. Biz tam 100 bin davetiye gönderdik. Ayrıca tüm halkımıza kapılarımızı açtık. Milletimizle ve teşkilatımızla bir araya gelerek bu hikayenin nasıl başladığını ve nasıl devam edeceğini kutlayacağız" sözleriyle organizasyonun büyüklüğünü aktardı.

AK PARTİ'NİN 25. YILINDA FARUK ACAR'DAN A HABER'E ÖZEL AÇIKLAMALAR

VADEDİLEN HEDEFLERİN YÜZDE 99'U GERÇEKLEŞTİ

AK Parti'nin hizmet siyasetindeki başarısına değinen Faruk Acar, "Parti programımızı incelediğimizde gördük ki, 2001 yılında milletimize neyi vadettiysek bunların %99’u hayata geçmiş vaziyette. AK Parti sadece reklamlar üzerinden yürüyen bir sistem değil, bir iddia partisidir ve bu iddianın hesabını her seçimde vermiştir. Bugün artık 1 trilyon dolarlık ekonomiye ulaşmış, savunma sanayiinde yerli ve milli reformlar yapmış bir Türkiye var" açıklamasında bulundu.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE YENİ VİZYON BELGESİ

Gözlerin Başkan Erdoğan'ın yapacağı konuşmada olduğunu belirten Acar, "Cumhurbaşkanımız tarihi bir konuşmayla yeni vizyon belgesini paylaşacak. Özellikle Meclis’te büyük bir mutabakatla sağlanan ‘Terörsüz Türkiye’ hedefi, Sayın Devlet Bahçeli ve Cumhur İttifakı için büyük bir anlam ifade ediyor. Başkanımız, dünyanın yeni oluşan konjonktürüne uygun olarak Türkiye'nin önümüzdeki 25 yılına dair yol haritasını bu kürsüden ilan edecek" ifadelerini kullandı.

MİLLET BAHÇESİ'NDE GÖRSEL ŞÖLEN VE ÖZEL ANLAR

Etkinlik kapsamında hazırlanan sürprizlere de değinen Acar, "25. yılımıza özel logomuzu ve mega projelerimizi içeren tasarımlarımızı oluşturduk. Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek drone gösterileri, ilk kez duyulacak olan 25. yıl şarkımız ve bu güne özel bastırılan hatıra madalyonları ile bu tarihi anı ölümsüzleştiriyoruz. AK Parti bir Türkiye kitabıdır; bu kitabın her sayfasında milletimizin imzası vardır" sözleriyle konuşmasını noktaladı.

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