AK Parti 25. yaşını kutluyor! Siyasi isimlerden yeni dönem mesajları A Haber'de: “Milletin üstünde başka güç yok”
AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen programla kutlanıyor. Gözlerin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vereceği mesajlara çevrildiği programda siyasetin önemli isimleri A Haber'e özel açıklamalarda bulunuyor. Açıklamalarda çeyrek asırlık siyasi yolculuk ve millet iradesi öne çıkarken, Türkiye Yüzyılı ve gelecek dönem hedeflerine ilişkin mesajlar dikkat çekiyor.
AK Parti, kuruluşunun 25. yılını Ankara'da düzenlenen programla kutluyor. Çeyrek asırlık siyasi yolculuğun öne çıkan başlıklarının değerlendirildiği programda gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmaya çevrildi.
A Haber, program alanındaki gelişmeleri canlı yayınlarla ekranlara taşırken siyasetin önemli isimlerinden de peş peşe özel açıklamalar geliyor. AK Partili milletvekilleri, parti yöneticileri ve siyasiler, 25 yıllık süreçte hayata geçirilen çalışmalardan Türkiye'nin yaşadığı değişime kadar birçok başlıkta değerlendirmelerde bulunuyor.
A Haber'e konuşan siyasilerin ortak vurgusunda ise millet iradesi, 25 yıllık siyasi mücadele ve Türkiye'nin gelecek hedefleri öne çıkıyor. Türkiye Yüzyılı vizyonuna dikkat çeken siyasiler, yeni dönemde yatırımların sürdürülmesi ve Terörsüz Türkiye hedefinin önemine ilişkin mesajlar veriyor.
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GENÇLİĞİN YÜZYILI: AK PARTİ 25. YILINDA TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİYLE GELECEĞE YÜRÜYOR
GENÇLİĞİN YÜZYILI: AK PARTİ 25. YILINDA TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİYLE GELECEĞE YÜRÜYOR
AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Yusuf İbiş, partinin 25. kuruluş yıl dönümü coşkusunu A Haber ekranlarında değerlendirdi.
AK Parti’nin geride bıraktığı süreci değerlendiren Yusuf İbiş, "Dile kolay çeyrek asır. 25 yıllık bir hizmet dönemi, 25 yıllık bir icraat dönemi. Ve burada da görüyoruz ki AK Parti yolculuğuna her geçen gün ivmesini artırarak, her geçen gün icraatlarını artırarak devam etti. Ve hep bu anlayışta oldu" dedi.
Partinin en güçlü yanının gençler olduğunu belirten Yusuf İbiş, "Bu hikayenin de en güçlü yanlarından bir tanesi de siz de ifade ettiniz; gençleri. Bizler AK Parti ile beraber büyüyen bir nesildik, nesil olduk. Ve birçok gencimiz şu anda AK Parti ile birlikte gözlerini Türkiye siyasetine açmış oldu" sözleriyle Türkiye’nin genç kadrolarının aidiyetini vurguladı.
"ESKİ TÜRKİYE'NİN KARANLIK GÜNLERİNİ GÖRMEDİLER"
Gençlerin geçmişteki siyasi istikrarsızlıklardan uzak büyüdüğünü hatırlatan Yusuf İbiş, "Başka bir iktidar görmediler ama hamdolsun Türkiye’nin gençleri burada AK Parti ile beraber büyümekten, bu yolculuğu AK Parti ile birlikte yapmaktan gerçekten bugün geldiğimiz noktada çok memnun olduğunu görüyoruz. Çünkü bizlerin nesli, büyüklerimiz gibi Türkiye’nin karanlık dönemlerini görmediler. Türkiye’nin kaos dönemlerini görmediler" açıklamasında bulundu.
Siyasetin itibarsızlaştırıldığı günlerin geride kaldığını ifade eden Yusuf İbiş, "Türkiye’de siyasetin itibarsız olduğu, siyasetçilerin itibarsız olduğu ve karanlık günlerle birlikte Türkiye’de hiçbir şeyin gençler için olmadığı, hiçbir şeyin gelecek için olmadığı, daha çok kendi siyasi ikballeri uğruna günlerini geçirdiği bir siyaset ortamı vardı AK Parti’den önce. Biz bunları hep okuyoruz, görüyoruz, bunları hep analiz etme fırsatını elde ediyoruz" şeklinde konuştu.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE: GENÇLERE EN BÜYÜK MİRAS
Başkan Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan Yusuf İbiş, "Cumhurbaşkanımız bu Terörsüz Türkiye ile alakalı gündem ilk konuşulmaya başlandığı zaman yine bizim bir gençlik programımızda şunu söylemişti: 'Gençlere bırakacağım en büyük miras terörsüz Türkiye' demişti. Ve hamdolsun bugün sürecin geldiği nokta itibarıyla da bunu görüyoruz" ifadelerini kullandı
“BU KADAR UZUN SÜRE İKTİDARDA KALAN ÇOK AZ ÖRNEK VAR”
AK Parti'nin 25 yıllık geçmişinin siyasi tarihte eşine az rastlanır bir başarı olduğunu vurgulayan Yüksek İstişare Kurulu Üyesi ve eski Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "25 yıl oldukça uzun bir zaman, bir siyasi parti tarihi bakımından bilhassa Türkiye’de bakacak olursak ve bu 25 yılın hemen hemen tamamına yakını iktidarda geçmiş durumda. Bu kadar uzun süre iktidarda kalan dünyada da çok az örnek var. Türkiye'de geçmişte neredeyse iki buçuk yılda bir iktidar değişimi yaşanıyordu. AK Parti ise milletin desteğini kaybetmeden bu süreci sürdürebildi," ifadelerini kullandı.
"ERDOĞAN MİLLETİN İÇİNDEN GELEN BİR LİDER"
Türkiye'de 2002 yılından itibaren yaşanan değişimin sadece hizmetlerle sınırlı olmadığını, köklü bir zihniyet devrimi yapıldığını belirten Şentop, "Bence önemli olan Türkiye’de Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti’nin gerçekleştirdiği en önemli şey bir zihniyet değişikliğidir. Türkiye daha önce belli bir çerçeve içerisine hapsedildiğini düşünen bir devlet anlayışına sahipti. Tayyip Erdoğan'ı diğer siyasetçilerden farklı kılan husus, onun devletin içinden değil, milletin içinden ve sokaktan gelen bir siyasetçi olmasıdır. Millet adına devlete yön ve istikamet vermeye gelmiş olması, o bürokratik vesayet zihniyetini yıkmıştır," sözleriyle aktardı.
VESAYET ODAKLARIYLA TARİHİ MÜCADELE
AK Parti döneminde karşılaşılan engellere ve kritik eşiklere dikkat çeken Mustafa Şentop, "Anayasa uzlaşma komisyonundan 17-25 Aralık sürecine, Gezi olaylarından e-muhtıralara kadar birçok badire atlatıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız tüm bu süreçlerde milletin desteğini arkasında hissederek vesayete meydan okuyan bir duruş sergiledi. Bu duruş sayesinde vesayet fiilen geriletildi ve ardından bunu hukuki teminat altına alan düzenlemeler yapıldı," şeklinde konuştu.
TERÖRSÜZ TÜRKİYE VE SAVUNMA SANAYİ VURGUSU
Son dönemde atılan "Terörsüz Türkiye" adımlarını ve savunma sanayindeki büyük atılımı değerlendiren Şentop, "Türkiye sahip olduğu imkanlarla terörü fiilen bitirmiştir. İstihbarat kaynaklarının gelişmesi ve özellikle savunma sanayi alanındaki İHA-SİHA gibi teknolojik ilerlemeler terörle mücadele konseptini değiştirdi. Artık terörü bulunduğu yerde yok eden bir Türkiye var. 'Terörsüz Türkiye' süreci bu başarının resmen ilan edilmesidir. Türkiye bu prangadan kurtulduğu takdirde geleceğe çok daha emin adımlarla yürüyecektir," ifadelerini kullandı.
“ÇEYREK ASIRDA ASIRLIK YATIRIMLAR”
AK Parti döneminde Türkiye'nin her alanda büyük bir değişim yaşadığını belirten Eski Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu, "Hakikaten gurur duyuyoruz. Çeyrek asırda Türkiye’de muhteşem bir dönüşüm yaşandı. Özellikle 25 yılda belki 100 yıldan fazla yatırımı yapma imkanı hasıl oldu. Vesayet kalktı; sağlıkta, ulaştırmada hızlı trenler, hava yolları, şehir hastaneleri ile dev adımlar atıldı." ifadelerini kullandı. Hükümetin çalışma disiplinine de değinen Eroğlu, "Eskiden bir hastane 25-30 yılda bitmezdi. İlk defa Sayın Cumhurbaşkanımız temeli atarken açılış tarih ve saatini verir hale geldi. Zamanla yarışan hükümet, AK Parti hükümetidir." sözleriyle hizmet hızına dikkat çekti.
SAVUNMA SANAYİİNDE DÜNYA LİDERLİĞİNE DOĞRU
Türkiye’nin savunma sanayiinde dışa bağımlılıktan kurtularak küresel bir oyuncu haline geldiğini vurgulayan Eroğlu, "Savunma sanayiinde dünyada ilk 7’ye giren bir ülke konumuna yükseldik. Eskiden bayrak direğinin ipini dahi dışarıdan alıyorduk. Şimdi artık dünyanın en ileri sistemlerini yapar hale geldik. SİHA’lar, İHA’lar, denizaltılar ve harp gemilerinin hepsini Allah’a şükür yapıyoruz." açıklamasında bulundu.
BARAJLAR VE SU YATIRIMLARINDA DESTAN YAZILDI
Eroğlu, kendi bakanlığı döneminde de büyük ivme kazanan su projeleri hakkında çarpıcı rakamlar vererek, "Barajlar konusunda geçmişte rahmetli Süleyman Demirel 5-6 baraj yapmıştır ama biz Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte 700’den fazla baraj ve hidroelektrik santrali, 1000’den fazla gölet yaptık. GAP ve KOP’ta muazzam yatırımlar gerçekleştirildi. Yusufeli Barajı, Türkiye’nin en yüksek barajı olarak dünya literatürüne girdi." ifadelerini kullandı. Ayrıca dünya genelinde orman varlığı azalırken Türkiye’nin orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğunu hatırlattı.
TERÖR SORUNU TARİHE GÖMÜLDÜ
Cumhur İttifakı’nın kararlı duruşuyla terörle mücadelede kazanılan başarıya değinen Veysel Eroğlu, "Terörün bitmesi muhteşem bir gelişmedir. Geçmişteki hükümetler terörü bitiremedi ama AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi ittifakı ile bu sorun tamamen çözüldü. Bu millet terör için çok bedel ödedi, şehitlerimiz oldu, trilyonlarca dolar kaybettik. Bugün Türkiye’nin her yerinde bayram havası var." şeklinde konuştu.
KÜRESEL GÜÇ TÜRKİYE VE GELECEK VİZYONU
Türkiye’nin artık uluslararası masalarda belirleyici rol üstlendiğini söyleyen Eroğlu, "Dünya siyasetinde artık gündem belirleyen bir liderin yönettiği AK Parti hükümetleri var. Balkanlar'da, Kafkaslar'da, Afrika’dayız. Karabağ işgalden kurtarıldı, Suriye ve Libya’da Türkiye’nin dirayetiyle önemli mesafeler katedildi." dedi. Gelecek hedeflerine de değinen Eroğlu, "Türkiye’nin bahtı açık. Hedef 2053, hedef 2071. İstanbul’un fethinin 600. yılında, yani 2053’te Türkiye çok daha büyüyecek. Malazgirt Zaferi’nin 1000. yılı olan 2071’de küresel bir güç olacağız. Devlet-i Aliyye-i Osmaniye’nin kuruluş yıl dönümü olan 2099’da ise inşallah Türkiye dünyada lider olacak." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.