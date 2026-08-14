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Ak Parti’nin 25. yılında dikkat çeken katılım! Rozetler Başkan Erdoğan’dan

AK Parti, kuruluşunun 25. yıl dönümünü Ankara Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen ve on binlerce vatandaşın akın ettiği büyük bir programla kutladı. Hizmet davasının çeyrek asırlık gururunun yaşandığı törene, muhalefet partilerinden istifa ederek AK Parti saflarına katılan milletvekilleri ve belediye başkanları da katıldı. Siyasette dikkat çeken katılım töreninde, yeni yol arkadaşlarının rozetlerini bizzat Başkan Recep Tayyip Erdoğan taktı.

AK Parti’nin 25. yılında Erdoğan’dan 2053 ve 2071 mesajı: “Daha yeni başlıyoruz”
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AK Parti’nin 25. yılında Erdoğan’dan 2053 ve 2071 mesajı: “Daha yeni başlıyoruz”
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