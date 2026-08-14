Kabine'den AK Parti’nin 25. yılına peş peşe kutlama mesajı

25 YILLIK SİYASİ YOLCULUK Kuruluşundan bu yana girdiği seçimlerde elde ettiği başarılarla Türkiye siyasetinde önemli bir yer edinen AK Parti, 25. yılında kuruluş felsefesi ve gelecek vizyonuyla yoluna devam ediyor. Bakanların kutlama mesajlarında da partinin 25 yıllık siyasi serüvenine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.

"AK Parti, anayasal ve demokratik reformlara öncülük ederek demokratik hukuk devletini güçlendirdi, milli iradeyi hedef alan her türlü saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tavizsiz bir duruş sergiledi. AK Parti, bugün, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda toplumsal dayanışmamızı güçlendiren; herkesin huzur, güven ve refah içinde yaşadığı bir Türkiye için siyaset üretmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de başlayan bu kutlu yürüyüş, çeyrek asırlık tecrübesini ilk günkü heyecan ve inançla birleştirerek geçmişin birikiminden güç alıyor, geleceğin Türkiye'sini inşa ediyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha demokratik, daha adil ve daha müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır."

AK Parti'nin, Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade ve vizyon doğrultusunda eser, hizmet, yatırım ve reform siyasetiyle enerjiden ulaşıma, sağlıktan eğitime, tarımdan spora, sanayiden teknolojiye kadar her alanda büyük kalkınma hamleleri gerçekleştirdiğini belirten Gürlek, şunları kaydetti:

Bakan Bolat (Foto: AA)

BAKAN BOLAT: TÜRKİYE 25 YILDA BÜYÜDÜ, TİCARETİMİZ GÜÇLENDİ

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından, AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.

AK Parti hükümetleri döneminde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin güveni ve desteğiyle Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ticarette de tarihi dönüşüm gerçekleştirdiğini bildiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün geriye dönüp baktığımızda sadece geçen 25 yılı değil, 25 yılda Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü, güçlendiğini ve dünyaya nasıl daha güçlü açıldığını görüyoruz. 2001 yılında 31,3 milyar dolar olan mal ihracatımızı 2025 yılında 273,3 milyar dolara yükselttik. 15,1 milyar dolar olan hizmet ihracatımızı 122,6 milyar dolara çıkardık. Mal ve hizmet ihracatımızı yaklaşık 400 milyar dolarlık kapasiteye taşıdık. Bu rakamlar sadece ekonomik büyüklüğü değil, Türkiye'nin üretim gücünün, girişimcilerimizin cesaretinin ve ihracatçılarımızın dünyaya açılan ufkunun büyüdüğünü gösteriyor."

Bolat, Anadolu'nun dört bir yanındaki KOBİ'leri küresel pazarlara taşıdıklarını, Türk markalarını dünyanın dört bir yanında güçlendirdiklerini, e-ihracatla yeni nesil ticaretin kapılarını açtıklarını bildirdi.

TÜRKİYE İMZASI ÇOĞALACAK

Gümrükleri modernleştirdiklerini, ticareti kağıttan ekrana taşıdıklarını, yapay zeka ve dijital teknolojilerle geleceğin ticaret altyapısını bugünden kurduklarını aktaran Bolat, Türkiye'nin ticaret ağının büyüdüğünü, ihracatçının ufkunun genişlediğini, dünyayla kurulan ekonomik bağların güçlendiğini ifade etti.

Bolat, artık önlerinde çok daha büyük bir hedef bulunduğuna işaret ederek, paylaşımını şöyle sürdürdü:

"Daha yüksek katma değer üretmek, daha güçlü Türk markaları oluşturmak, daha fazla küresel pazarda yer almak, KOBİ'lerimizi dünya ekonomisinin güçlü aktörleri haline getirmek ve Türkiye'yi küresel ticaretin en güçlü merkezlerinden biri yapmak. İnanıyoruz ki Türkiye'nin potansiyeli, bugün ulaştığımız seviyenin çok daha ötesindedir. Çünkü 25 yılda Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başardıklarımız, yapabileceklerimizin en güçlü teminatıdır. Bugün 273 milyar doları aşan mal ihracatını konuşan Türkiye, yarının çok daha büyük ihracat hedeflerine yürüyebilecek güce sahiptir. Bugün dünyanın dört bir yanında Türk ürünleri, Türk markaları ve Türk girişimcileri varsa, yarın çok daha fazla pazarda Türkiye'nin imzası olacaktır."

"TÜRKİYE GELECEĞE HAZIR"

Yaklaşık 400 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracat kapasitesine ulaşan Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'nda ticaretini çok daha ileri noktalara taşıyacağını belirten Bolat, şunları kaydetti: "Bunun için kararlıyız, bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü biz AK Parti olarak 25 yıldır sadece bugünü yönetmedik, Türkiye'nin yarınlarını inşa ettik. Milletimizin azmine, girişimcimizin cesaretine, üreticimizin emeğine ve Türkiye'nin büyük potansiyeline hep inandık. Şimdi bu inançla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda ticaretin yüzyılı yapmak için yolumuza devam ediyoruz. Türkiye 25 yılda büyüdü, ticaretimiz güçlendi, ihracatçımızın dünyadaki ayak izi genişledi. Şimdi Türkiye'nin önünde yeni pazarlar, yeni markalar, yeni başarılar ve çok daha büyük hedefler var. Geçmişin başarılarından aldığımız güçle, geleceğin büyük Türkiye'sine yürüyoruz. Aynı sevdayla, aynı inançla, aynı kararlılıkla… Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır."