Kabine'den AK Parti’nin 25. yılına peş peşe kutlama mesajı
AK Parti’nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Kabine üyeleri sosyal medya hesaplarından peş peşe kutlama mesajları yayımladı. Mesajlarda Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliği, 25 yıllık hizmet ve eser siyaseti ile Türkiye Yüzyılı hedefleri vurgulandı.
AK Parti, kuruluşunun 25. yıl dönümünü kutluyor. 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin çeyrek asırlık siyasi yolculuğu dolayısıyla bakanlardan peş peşe mesajlar geldi.
Siyasetçiler sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda AK Parti'nin 25 yıllık süreçte Türkiye'ye kazandırdığı hizmet ve eserlere dikkat çekti. Mesajlarda, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde yürütülen siyasi mücadelenin önemine vurgu yapıldı.
"MİLLETİMİZLE ÇEYREK ASIR"
Bakanların mesajlarında AK Parti'nin milletle kurduğu güçlü bağa ve Türkiye'nin geleceğine yönelik hedeflerine dikkat çekildi. Türkiye Yüzyılı vurgusunun öne çıktığı paylaşımlarda, AK Parti'nin yeni dönemde de aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceği ifade edildi.
25 YILLIK SİYASİ YOLCULUK
Kuruluşundan bu yana girdiği seçimlerde elde ettiği başarılarla Türkiye siyasetinde önemli bir yer edinen AK Parti, 25. yılında kuruluş felsefesi ve gelecek vizyonuyla yoluna devam ediyor. Bakanların kutlama mesajlarında da partinin 25 yıllık siyasi serüvenine ilişkin değerlendirmeler yer aldı.
ADALET BAKANI GÜRLEK: TÜRKİYE İÇİN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de kurulan AK Parti'nin, insanı merkeze alan siyaset anlayışıyla toplumun bütün kesimlerini kucaklayarak, Türk siyasetinde yeni bir dönemin kapılarını araladığını bildirdi.
AK Parti'nin, Başkan Erdoğan'ın ortaya koyduğu güçlü irade ve vizyon doğrultusunda eser, hizmet, yatırım ve reform siyasetiyle enerjiden ulaşıma, sağlıktan eğitime, tarımdan spora, sanayiden teknolojiye kadar her alanda büyük kalkınma hamleleri gerçekleştirdiğini belirten Gürlek, şunları kaydetti:
"AK Parti, anayasal ve demokratik reformlara öncülük ederek demokratik hukuk devletini güçlendirdi, milli iradeyi hedef alan her türlü saldırı karşısında Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tavizsiz bir duruş sergiledi. AK Parti, bugün, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda toplumsal dayanışmamızı güçlendiren; herkesin huzur, güven ve refah içinde yaşadığı bir Türkiye için siyaset üretmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 14 Ağustos 2001'de başlayan bu kutlu yürüyüş, çeyrek asırlık tecrübesini ilk günkü heyecan ve inançla birleştirerek geçmişin birikiminden güç alıyor, geleceğin Türkiye'sini inşa ediyor. Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda daha demokratik, daha adil ve daha müreffeh bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır."
BAKAN BOLAT: TÜRKİYE 25 YILDA BÜYÜDÜ, TİCARETİMİZ GÜÇLENDİ
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, NSosyal hesabından, AK Parti'nin kuruluşunun 25'inci yıl dönümüne ilişkin paylaşım yaptı.
AK Parti hükümetleri döneminde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, milletin güveni ve desteğiyle Türkiye'nin her alanda olduğu gibi ticarette de tarihi dönüşüm gerçekleştirdiğini bildiren Bolat, şu değerlendirmede bulundu:
"Bugün geriye dönüp baktığımızda sadece geçen 25 yılı değil, 25 yılda Türkiye'nin nasıl büyüdüğünü, güçlendiğini ve dünyaya nasıl daha güçlü açıldığını görüyoruz. 2001 yılında 31,3 milyar dolar olan mal ihracatımızı 2025 yılında 273,3 milyar dolara yükselttik. 15,1 milyar dolar olan hizmet ihracatımızı 122,6 milyar dolara çıkardık. Mal ve hizmet ihracatımızı yaklaşık 400 milyar dolarlık kapasiteye taşıdık. Bu rakamlar sadece ekonomik büyüklüğü değil, Türkiye'nin üretim gücünün, girişimcilerimizin cesaretinin ve ihracatçılarımızın dünyaya açılan ufkunun büyüdüğünü gösteriyor."
Bolat, Anadolu'nun dört bir yanındaki KOBİ'leri küresel pazarlara taşıdıklarını, Türk markalarını dünyanın dört bir yanında güçlendirdiklerini, e-ihracatla yeni nesil ticaretin kapılarını açtıklarını bildirdi.
TÜRKİYE İMZASI ÇOĞALACAK
Gümrükleri modernleştirdiklerini, ticareti kağıttan ekrana taşıdıklarını, yapay zeka ve dijital teknolojilerle geleceğin ticaret altyapısını bugünden kurduklarını aktaran Bolat, Türkiye'nin ticaret ağının büyüdüğünü, ihracatçının ufkunun genişlediğini, dünyayla kurulan ekonomik bağların güçlendiğini ifade etti.
Bolat, artık önlerinde çok daha büyük bir hedef bulunduğuna işaret ederek, paylaşımını şöyle sürdürdü:
"Daha yüksek katma değer üretmek, daha güçlü Türk markaları oluşturmak, daha fazla küresel pazarda yer almak, KOBİ'lerimizi dünya ekonomisinin güçlü aktörleri haline getirmek ve Türkiye'yi küresel ticaretin en güçlü merkezlerinden biri yapmak. İnanıyoruz ki Türkiye'nin potansiyeli, bugün ulaştığımız seviyenin çok daha ötesindedir. Çünkü 25 yılda Allah'ın izniyle, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başardıklarımız, yapabileceklerimizin en güçlü teminatıdır. Bugün 273 milyar doları aşan mal ihracatını konuşan Türkiye, yarının çok daha büyük ihracat hedeflerine yürüyebilecek güce sahiptir. Bugün dünyanın dört bir yanında Türk ürünleri, Türk markaları ve Türk girişimcileri varsa, yarın çok daha fazla pazarda Türkiye'nin imzası olacaktır."
"TÜRKİYE GELECEĞE HAZIR"
Yaklaşık 400 milyar dolarlık mal ve hizmet ihracat kapasitesine ulaşan Türkiye'nin Türkiye Yüzyılı'nda ticaretini çok daha ileri noktalara taşıyacağını belirten Bolat, şunları kaydetti: "Bunun için kararlıyız, bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Çünkü biz AK Parti olarak 25 yıldır sadece bugünü yönetmedik, Türkiye'nin yarınlarını inşa ettik. Milletimizin azmine, girişimcimizin cesaretine, üreticimizin emeğine ve Türkiye'nin büyük potansiyeline hep inandık. Şimdi bu inançla, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda ticaretin yüzyılı yapmak için yolumuza devam ediyoruz. Türkiye 25 yılda büyüdü, ticaretimiz güçlendi, ihracatçımızın dünyadaki ayak izi genişledi. Şimdi Türkiye'nin önünde yeni pazarlar, yeni markalar, yeni başarılar ve çok daha büyük hedefler var. Geçmişin başarılarından aldığımız güçle, geleceğin büyük Türkiye'sine yürüyoruz. Aynı sevdayla, aynı inançla, aynı kararlılıkla… Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır."
BAKAN URALOĞU: TÜRKİYE'NİN UFKUNU DA SINIRLARININ ÇOK ÖTESİNE TAŞIDIK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 25 yıl önce milletin duasını, inancını ve Türkiye sevdasını yanına alan bir yürüyüşün başladığını ifade etti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, Türkiye'nin kaderine yön veren büyük hareketin, eserlerle, reformlarla ve milletin hayatına dokunan hizmetlerle çeyrek asra damgasını vurduğunu belirten Uraloğlu, şunları kaydetti: "Anadolu'nun yollarını bölünmüş yollarla, şehirlerini hızlı trenlerle, gökyüzünü dünyanın kapılarını açan havalimanlarıyla, denizlerini modern limanlarla, uzayı yerli ve milli uydularımızla buluşturan büyük bir dönüşüme hep birlikte imza attık. Dün hayal gibi görünen köprüleri, tünelleri, otoyolları ve demir yolu hatlarını gerçeğe dönüştürürken, Türkiye'nin ufkunu da sınırlarının çok ötesine taşıdık. Bu büyük yürüyüşte Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda, Türkiye'yi daha güçlü, daha bağlantılı ve daha müreffeh yarınlara taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. AK Parti'mizin 25'inci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun."