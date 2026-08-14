Cinsel tacizle gündeme gelmişti! CHP'li Ahmet Baran Yazgan’dan dikkat çeken ifadeler ahaber.com.tr'de: Olay önceden planlanmıştı
Cinsel taciz iddiasıyla gündeme gelen CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında müşteki sıfatıyla ifade verdi. Ahaber.com.tr'nin ulaştığı ifade de Yazgan, Tuğba Aka’nın evinde Nuh Deligöz ve Begüm Şeleci tarafından darbedildiğini, Aka’nın ise yaşananları videoya aldığını öne sürdü. Olayın önceden planlanmış ve organize edildiğini düşündüğünü belirten Yazgan, üç kişiden şikayetçi oldu.
CHP'li Ahmet Baran Yazgan ifadesinde, Nuh Deligöz ve Begüm Şeleci'yi tanımadığını, Tuğba Aka'yı ise geçmişte ilişkileri olması nedeniyle tanıdığını belirtti.
12 Ağustos 2026 gecesi saat 22.00 sıralarında Değirmen Restoran'da Cenk Bilal ve adlarını hatırlamadığı arkadaşlarıyla oturduğunu söyleyen Yazgan, bu sırada Tuğba Aka'dan "Afiyet olsun efendim, benim doğum günüm 2 sene önce birlikte kutlamıştık" şeklinde mesaj aldığını aktardı.
Restorandan ayrılacağı sırada Aka, Nuh Deligöz ve Begüm Şeleci ile karşılaştığını belirten Yazgan, kısa süre sohbet ettiklerini söyledi. Daha sonra Aka'nın kendisine "Gelsene, ortam çok iyi, komik" şeklinde mesaj gönderdiğini aktaran Yazgan, Aka'nın yeni ev aldığını ve kendisini eve davet ettiğini belirterek, "Bana eve gelmem yönünde ısrarla mesaj atmaya devam etti. Ayrıca WhatsApp'tan arayıp beni evine davet etti" ifadelerini kullandı.
GECE 01.50'DE EVE GİTTİ
Yazgan, 13 Ağustos 2026 saat 01.50 sıralarında Aka'nın gönderdiği konuma gittiğini ve evde Tuğba Aka, Nuh Deligöz ve Begüm Şeleci'nin bulunduğunu söyledi. Aka'nın küçük çocuğunun da evde olduğunu belirten Yazgan, çocuğun daha sonra uyuduğunu ve dört kişinin oturmaya devam ettiğini anlattı.
Eve gittiğinde biraz alkollü olduğunu ve Aka'nın evinde kendisine ikram edilen viskiyi içtiğini belirten Yazgan, bir süre sonra kadınların içeri gittiğini, kısa süre sonra da Nuh Deligöz'ün "Bakayım içeride ne yapıyorlar" diyerek yanından ayrıldığını söyledi.
"SANDALYE OLDUĞUNU TAHMİN ETTİĞİM CİSİMLE VURDU"
Telefonuyla ilgilendiği sırada saldırıya uğradığını öne süren Yazgan, "Telefonumla oynadığım sırada sol tarafıma, yüzüme doğru Nuh Deligöz isimli şahıs, ne olduğunu göremediğim, sandalye olduğunu tahmin ettiğim cisimle hızlıca vurdu" ifadelerini kullandı.
Saldırıdan önce aralarında herhangi bir münakaşa yaşanmadığını belirten Yazgan, aldığı darbenin ardından yere yığıldığını, ayağa kalkmaya çalıştığı sırada Deligöz'ün yumruk ve tekmelerle saldırmaya devam ettiğini iddia etti. Yazgan, Deligöz'ün kendisine "Sen kimin karısına yavşıyorsun, şerefsiz" şeklinde hakaretlerde bulunduğunu söyledi.
Begüm Şeleci'nin de yerde bulunduğu sırada vücudunun çeşitli yerlerine yumruk ve tekme attığını öne süren Yazgan, Tuğba Aka'nın ise elindeki telefonla yaşananları kaydettiğini belirtti.
"SENİ REZİL EDECEĞİM"
Tuğba Aka'nın kendisini kayda alırken tekme attığını iddia eden Yazgan, Aka'nın, "Seni rezil edeceğim, göreceksin, seni videoya alıyorum. Sosyal medyada rezil edeceğim" şeklinde sözler söylediğini aktardı.
Kafasına aldığı darbeler nedeniyle sersemlediğini belirten Yazgan, kendisini korumaya çalıştığını ve olay sırasında karşı tarafa yönelik herhangi bir darp girişiminde bulunmadığını savundu. Çok sersemlemesi nedeniyle içkisine bir şey katılmış olabileceğinden şüphelendiğini de ifade etti.
TELEFONUNU ZORLA ALDIKLARINI İDDİA ETTİ
Bir süre sonra şoförü Yağızhan Labe'yi aramaya çalıştığını belirten Yazgan, Nuh Deligöz'ün telefonu fark ederek "Napıyorsun lan sen" diyerek telefonu zorla elinden aldığını öne sürdü.
Yazgan, Deligöz'ün telefonunun şifresini kendisine açtırdığını ve Yağızhan Labe'yi aradığını belirterek, "Telefonla konuştuğu esnada Yağız'a 'Al bunu buradan yoksa öldüreceğim, balkondan atacağım bunu, elimde kalacak' dedi" ifadelerini kullandı.
Yağızhan Labe olay yerine gelene kadar üç kişinin kendisine "Seni rezil edeceğiz, göreceksin sen, tacizci piç" şeklinde hakaretlerde bulunduğunu da öne sürdü.
ŞOFÖRÜ VE GAZETE MÜDÜRÜ OLAY YERİNE GELDİ
Bir süre sonra şoförü Yağızhan Labe ile gazetesinde müdür olarak çalışan Emre Sedef'in olay yerine geldiğini belirten Yazgan, ikilinin kendisini evden çıkarmaya çalıştığını söyledi. Bu sırada diğer kişilerin saldırmaya devam ettiğini öne süren Yazgan, aralarında arbede yaşandığını aktardı.
Yaklaşık 1-2 dakika sonra polislerin olay yerine geldiğini belirten Yazgan, polislerin yanında da kendisine saldırılmaya çalışıldığını iddia etti. Polislerin kendisini aşağı indirmesinin ardından telefonunun yanında olmadığını fark ettiğini söyleyen Yazgan, daha sonra polislerin yardımıyla tekrar eve çıkıldığını ve Yağızhan Labe'nin telefonu buzdolabının altında bulduğunu söylediğini aktardı.
"GÖRÜNTÜLERDE DARP EDİLDİĞİM TESPİT EDİLECEKTİR"
Görüntü inceleme tutanağının okunmasının ardından görüntüleri o sırada izlemek istemediğini belirten Yazgan, "Görüntülerde benim darp edildiğim tespit edilecektir" ifadelerini kullandı.
Nuh Deligöz'ün beyanı kendisine okunduktan sonra Yazgan, "Söz konusu beyan içerikleri gerçeği yansıtmamaktadır. Olay benim anlattığım şekilde gerçekleşmiştir. Nuh Deligöz isimli şahsın kendi suçuna kılıf uydurmak maksadıyla bu şekilde beyanda bulunduğunu düşünüyorum" sözleriyle karşılık verdi.
Olay sırasında herhangi bir cam bardağı kırıp kırmadığını hatırlamadığını belirten Yazgan, kendisini korumaya çalıştığını ifade etti.
AKA VE ŞELECİ'NİN BEYANLARINI DA REDDETTİ
Begüm Şeleci'nin beyanlarının da gerçeği yansıtmadığını belirten Yazgan, olay günü kendisine atfedilen "Hadi artık orospunu al git, ben de bir posta atayım" şeklindeki sözleri söylemediğini ifade etti.
Tuğba Aka'nın beyanına ilişkin iddiaları da reddeden Yazgan, "Ben iddia edildiği şekilde kendisine lavaboda cinsel temasta bulunmadım. Tuğba Aka beyanında sonradan oturmaya devam ettiğimiz söylüyor. İddia edildiği şekilde davranmış olsaydım bu şahıslar benimle birlikte oturmaya devam etmezdi" dedi.
Yazgan ayrıca, "ben de bir posta atayım" şeklinde sözler sarf etmediğini ve Tuğba Aka ile yanındakilere yönelik herhangi bir darp girişiminde bulunmadığını söyledi.
"OLAY ÖNCEDEN PLANLANMIŞ VE ORGANİZE EDİLMİŞTİ"
Yaşananların önceden planlanmış ve organize edilmiş bir eylem olduğunu düşündüğünü belirten Yazgan, "Bu şahıslar çekmiş oldukları videolarla beni kontrol altına alıp gücümden ve paramdan faydalanma amacındaydılar" ifadelerini kullandı.
Yazgan, polislerin olay yerine gelmemesi halinde çekilen videoların kendisine karşı kullanılacağını düşündüğünü belirterek, "Şayet olay yerine polis gelmeseydi bu şahıslar ellerindeki videoyu beni kontrol altında tutmak için kullanacaklardı" dedi.
Videoların farklı açılardan çekilmiş olmasının da olayın önceden kurgulandığını gösterdiğini savunan Yazgan, Tuğba Aka'nın kendisine attığı mesajları sildiğini ancak daha önce fotoğraflarını çektiği için bu mesajları dosyaya ibraz edeceğini söyledi.
ŞÜPHELİLERİN TELEFONLARININ İNCELENMESİNİ İSTEDİ
Yazgan, olayın organize olup olmadığının ve şüphelileri azmettiren başka kişilerin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi amacıyla Tuğba Aka, Begüm Şeleci ve Nuh Deligöz'ün telefonlarının incelenmesini talep etti.
Ahmet Baran Yazgan, olay nedeniyle Tuğba Aka, Begüm Şeleci ve Nuh Deligöz'den şikayetçi olduğunu bildirdi.
AVUKATI SUÇLAMALARIN GENİŞLETİLMESİNİ TALEP ETTİ
Müşteki vekili Av. Şerif Acar İmer, dosyada bulunan ve medyaya servis edilen görüntülere dikkat çekerek, müvekkiline yönelik eylemlerin ölümle tehdit, hakaret ve nitelikli yaralama şeklinde olduğunu belirtti.
İmer, Yazgan'ın telefonunun zorla elinden alınmasının yağma suçunun unsurlarını oluşturduğunu, yerden kalkmaya çalıştığı sırada Nuh Deligöz tarafından bastırılarak kalkmasının engellenmesinin kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçunu oluşturduğunu ve müvekkilinin görüntülerinin izni olmadan alınmasının da ayrıca suç teşkil ettiğini savundu.
Av. Şerif Acar İmer, bu suçlar yönünden de soruşturma yürütülerek şüphelilerin cezalandırılması amacıyla kamu davası açılmasını talep etti.