Cinsel tacizle gündeme gelmişti! CHP'li Ahmet Baran Yazgan’dan dikkat çeken ifadeler ahaber.com.tr'de: Olay önceden planlanmıştı

CHP'li Ahmet Baran Yazgan ifadesinde, Nuh Deligöz ve Begüm Şeleci'yi tanımadığını, Tuğba Aka'yı ise geçmişte ilişkileri olması nedeniyle tanıdığını belirtti.

12 Ağustos 2026 gecesi saat 22.00 sıralarında Değirmen Restoran'da Cenk Bilal ve adlarını hatırlamadığı arkadaşlarıyla oturduğunu söyleyen Yazgan, bu sırada Tuğba Aka'dan "Afiyet olsun efendim, benim doğum günüm 2 sene önce birlikte kutlamıştık" şeklinde mesaj aldığını aktardı.

Restorandan ayrılacağı sırada Aka, Nuh Deligöz ve Begüm Şeleci ile karşılaştığını belirten Yazgan, kısa süre sohbet ettiklerini söyledi. Daha sonra Aka'nın kendisine "Gelsene, ortam çok iyi, komik" şeklinde mesaj gönderdiğini aktaran Yazgan, Aka'nın yeni ev aldığını ve kendisini eve davet ettiğini belirterek, "Bana eve gelmem yönünde ısrarla mesaj atmaya devam etti. Ayrıca WhatsApp'tan arayıp beni evine davet etti" ifadelerini kullandı.

GECE 01.50'DE EVE GİTTİ

Yazgan, 13 Ağustos 2026 saat 01.50 sıralarında Aka'nın gönderdiği konuma gittiğini ve evde Tuğba Aka, Nuh Deligöz ve Begüm Şeleci'nin bulunduğunu söyledi. Aka'nın küçük çocuğunun da evde olduğunu belirten Yazgan, çocuğun daha sonra uyuduğunu ve dört kişinin oturmaya devam ettiğini anlattı.

Eve gittiğinde biraz alkollü olduğunu ve Aka'nın evinde kendisine ikram edilen viskiyi içtiğini belirten Yazgan, bir süre sonra kadınların içeri gittiğini, kısa süre sonra da Nuh Deligöz'ün "Bakayım içeride ne yapıyorlar" diyerek yanından ayrıldığını söyledi.

"SANDALYE OLDUĞUNU TAHMİN ETTİĞİM CİSİMLE VURDU"

Telefonuyla ilgilendiği sırada saldırıya uğradığını öne süren Yazgan, "Telefonumla oynadığım sırada sol tarafıma, yüzüme doğru Nuh Deligöz isimli şahıs, ne olduğunu göremediğim, sandalye olduğunu tahmin ettiğim cisimle hızlıca vurdu" ifadelerini kullandı.