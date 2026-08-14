Başkan Erdoğan'dan AK Parti’nin 25. yılında tarihi mesaj: Açın yolları büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor

Sevgili gençler, bugün çok özel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz. AK kadrolar olarak çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bize bugünleri yaşatan Cenab-ı Allah'a hamdüsenalar olsun. 25. yaş günümüz kutlu olsun. AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü tüm insanlığa hayırlı uğurlu olsun. 14 Ağustos 2001'den bu yana farklı kademelerde görev yapan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref kılsın.

Aziz milletim, değerli dava ve yol arkadaşlarım, Türkiye sevdalısı genç kardeşlerim; bu tarihi günde sizleri en kalbi duygularımla hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında cennet vatanımızın dört bir yanındaki tüm kardeşlerimi, vatandaşlarımın her birini yürekten selamlıyorum. Ülkemizin ve dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, partimize muhabbet duyan herkese selamlarımı iletiyorum. Bu yolda beraber yürüdüğümüz Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli Beyefendi'ye partim ve tüm arkadaşlarım adına kalbi selamlarımı gönderiyorum.

Dışişlerimiz Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke konumuna getirdi. Değerli kardeşlerim, savunma sanayisinde kelimenin tam anlamıyla destan yazdık. Piyade tüfeğini bile dışarıdan alan bir ülkeyi; kendi savaş gemisini, insansız uçağını, helikopterini, tankını, füzesini, denizaltısını yapan hâle getirdik. Yıllık 10 milyar doları aşan ihracat rakamıyla bugün dünyanın 185 ülkesinde Türk savunma sanayisi ürünleri kullanılıyor.

Teşviklerimizle 19 trilyon liralık 129 bin yatırıma ve 4 milyon 128 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız, haziran ayında 278 milyar dolara çıktı. Millî gelirimiz 240 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. Dünyanın 21. büyük ekonomisi olan Türkiye, 2025 yılı itibarıyla dünyada 16., Avrupa'da 6. sıraya yükseldi.

"YAPAMAZ DEDİLER, YAPTIK" Şimdi değerli kardeşlerim, eğitime 37 trilyon lira, sağlığa 14 trilyon lira, gençlik ve spora 5 trilyon lira, sosyal yardımlara 12 trilyon lira, adalete 4 trilyon lira, içişlerine 3 trilyon lira, AFAD bünyesinde olmak üzere toplam 5 trilyon lira harcama yaptık. Çalışma ve sosyal güvenliğe 7 trilyon lira, ulaştırmaya küsuratları söylemiyorum, 15 trilyon lira, çevre ve şehirciliğe 19 trilyon lira, kültür ve turizme 11 trilyon lira, tarım ve ormana 7 trilyon lira, enerjiye 8 trilyon lira, savunma sanayisine 374 milyar dolar, sanayi ve teknolojiye 2 trilyon liralık kaynak kullanıyoruz.



"GURUR DUYUYORUZ"

Yirmi altı olan havalimanı sayımız elli sekize çıktı. Yapımı devam edenler hizmete girdiğinde bu sayı altmış olacak. Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla tanıştırmak bizlere nasip oldu. Sıfırdan 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Sizler için, halkımız için. Bunu biz başardık. 2028'e kadar 27 şehrimizi hızlı tren ağıyla birbirine bağlayacağız. 2053 yılında 48 saatte tüm Türkiye hızlı trenle katedilebilecek.

Eğitimde nicelik ve nitelik olarak Türkiye'nin standartlarını yükselttik. 422 bin yeni derslik inşa ettik. Toplam 836 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Başörtüsü yasağına son vereceğiz dedik. Üniversitede, okulda, kamuda son verdik. Üniversiteye girişte katsayı adaletsizliğini kaldıracağız dedik, kaldırdık. Harçları kaldıracağız, ders kitaplarını ücretsiz dağıtacağız dedik. Sözümüzü tuttuk.

Yükseköğrenim yurt yatak kapasitemizi 182 binden 983 bine yükselttik. Sağlıkta vatandaşlarımızı birinci sınıf sağlık hizmetleriyle tanıştırdık. Sayısı 27'ye çıkan şehir hastanelerimizle bu alanda adeta devrim yaptık.

Değerli yol arkadaşlarım, millet bahçeleriyle şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Aynen burada olduğu gibi. 323 millet bahçemizi hizmete açtık. 239 tanesinin yapımı devam ediyor. TOKİ'yle 1 milyon 766 bin konut ürettik. 369 bin konutun inşası sürüyor. 6 Şubat asrın felaketinde 455 bin konutu ve iş yerini 3 yıl gibi rekor sürede depremzedelerimize teslim ettik.

"GELECEK 50 YILI DA PLANLADIK"

Deprem turistleri istismar peşinde, fırsatçılık peşinde koşarken biz yaraları sarmak için tam 91,5 milyar dolarlık kaynak kullandık. 500 bin sosyal konut projemizle çok önemli bir ihtiyacı gideriyoruz.

Şurası da çok mühim. Eskiden terörün kol gezdiği Gabar'da günlük 83 bin varil petrol üretiyoruz. Karadeniz'deki keşfimiz sayesinde bugün milyonlarca evde kendi doğal gazımız kullanılıyor. Türkiye'nin ürettiği Togg'u yollarda gördükçe gurur duyuyoruz.

Hak ve özgürlükler alanında da sessiz bir devrim yaptık. Gençlerin siyasette önünü açacağız dedik, seçilme yaşını 18'e indirdik. Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi'yle ülkemizin en kronik sorunlarından olan yönetimde istikrar meselesini çözüme kavuşturduk. Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kıracağız dedik, Fatih'in emaneti Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'ni yeniden ibadete biz açtık.

Millete ne taahhüt ettiysek yüzde 90 oranında gerçekleştirdik. Gelecek 50 yılı da planladık. Bugün paylaştığımız vizyon belgesinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere kavuşturmaya devam edeceğiz.

"15 TEMMUZ'DA HAİNCE SİLAHLI DARBE GİRİŞİMİNDE BULUNDULAR"

Kardeşlerim, elbette bu 25 yıl boyunca dikensiz bir gül bahçesinde yürümedik. Bizi yolumuzdan çevirmek için her yolu denediler. Darbe senaryoları yazdılar. Muhtıra vermeye kalkıştılar. Partimizi kapatmaya kalktılar. Danıştay'da, Gezi'de, terör eylemleriyle provokasyonlar yaptılar. 17-25 Aralık'ta yargı darbesi yapmaya yeltendiler. 15 Temmuz'da haince silahlı darbe girişiminde bulundular. İçerideki aparatlarıyla, dışarıdaki ağababalarıyla üzerimize geldiler. Allah'a hamdolsun, hepsini tek tek püskürttük.

"DAHA YAPACAK ÇOK İŞİMİZ VAR"

25 yıl sonra işte buradayız. Sapasağlam buradayız, milletin huzurundayız. İlk günkü aşkımızla, ilk günkü kararlılığımızla Ankara Millet Bahçesi'ndeyiz. Çeyrek asırda büyük işler başardık ama bitmedi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin. Daha yeni başlıyoruz.

Türkiye'yi işte bu hareket, bu kadro, bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e, sonra da 2071'e taşıyacak. Türkiye'nin son 25 yılına olduğu gibi, geleceğine de işte bu hareket damga vuracak. Daha yapacak çok işimiz var. Daha yeni başlıyoruz.

"21'İNCİ YÜZYILI, İNŞALLAH KARDEŞLİK 'TÜRKİYE YÜZYILI' YAPACAK"

Biz ülkeyi yönetme görevini devraldığımızda virüs vücuda yayılmış, bünyeyi adeta felç etmişti. Sabırla yürüdük, akılla yürüdük, dikkatle yürüdük. O melun gecede, o hain darbe girişiminde Allah onlara fırsat vermedi.

Aynı şekilde terör meselesi. 1984'ten bu yana canımızı yakıyordu. Şimdi yaylalarda rahat geziyoruz. Evlatlarımız tek tek toprağa düşüyordu. Türkiye'nin gençleridir, birikimidir, moralidir, hayalleridir; terörle, hain terör eylemleriyle her gün solup gidiyordu.

Ne dedik? Biz çözeceğiz dedik. Türkiye'yi 40 yıllık bu sıkıntıdan kurtaracağız dedik. Elhamdülillah, işte onu da Cumhur İttifakı olarak çözüyoruz ve çözdük. Gazi Meclisimizin desteğiyle, aziz milletimizin hayır duasıyla çözüyoruz. Şehitlerimizin kahramanlığıyla, gazilerimizin fedakârlıklarıyla çözüyoruz. 86 milyon olarak el birliği, gönül birliği, hedef birliği yaparak çözüyoruz. Farklı kesimlerin bir araya geldiği Türkiye mutabakatını tesis ederek çözüyoruz.

Şehitlerimizin kahramanlığıyla, gazilerimizin fedakârlıklarıyla çözüyoruz. Farklı kesimlerin bir araya geldiği Türkiye mutabakatını tesis ederek çözüyoruz.

Şunu unutmayacağız: Bizim en büyük sermayemiz kardeşliğimizdir. Kardeşliği korursak, bu ülkeye hiç kimse kem gözle bakamaz. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek, kardeşlik güçlendirecek. 21'inci yüzyılı, inşallah kardeşlik "Türkiye Yüzyılı" yapacak.

"EMPERYALİST PLANI ALTÜST EDİYORUZ"

Hiç kimsenin endişesi olmasın. Bu topraklarda ezan susar, Müslümanlık zayıflarsa biliniz ki kardeşliğimiz de zayıflamıştır. Kardeşliğimiz zayıflarsa ülkemiz de zayıflamıştır. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek, evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz.

Bakın, biz sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte, Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da altüst ediyoruz. Terörün bitmesine kim üzülür? Türkiye üzerine hesabı olanlar üzülür. Bu yaranın bir 40 sene daha kanamasından çıkar sağlayanlar üzülür. Bu ülkede anneler artık ağlamayacak, gençler toprağa düşmeyecek, çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak, ülkenin enerjisi heba olmayacak.

"AÇIN YOLLARI, BÜYÜK TÜRKİYE CUMHURİYETİ GELİYOR"

Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak. Tekrar kucaklaşacağız. Mardin'in camilerinde aynı namazda saf tutacağız. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor, gücümüze güç katılıyor, tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları, "Büyük Türkiye Cumhuriyeti" geliyor.

Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktım. Allah ömür ve sağlık verirse, daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe, bu sevdamız dinmeyecek.

Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, tarihini idrak eden, imanlı, vatansever bir gençlik geliyor. En büyük eserim, bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek oldu.