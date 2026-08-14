MİLLET BAHÇESİ'NDE İĞNE ATSAN YERE DÜŞMÜYOR

Detayları aktaran A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, "Başkent Ankara'da vatandaşlar alanı hınca hınç doldurdu. Arkamda büyük bir kalabalığı görüyorsunuz aslında ucu bucağı görünmüyor, halen daha alan dolmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.



CUMHUR İTTİFAKI RUHU VE ÇEYREK ASIRLIK VİZYON

Hacıalioğlu, hazırlıkların yoğunluğunu belirterek, "Yurdun dört bir yanından aslında 25. yıl kutlamaları etkinlikleri için bu ilan edildikten sonra hazırlıklar başlamıştı. Özellikle AK Parti kanadında yoğun bir hazırlık vardı bilindiği üzere ve tabii ki öncelikli olarak slogan; 25 yıl oldu tabii ki çeyrek asır sloganıyla birlikte gerçekleştiriliyor. 'Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır' sloganı her yerde görülüyor. Karşımızda da bayrakları görüyoruz, sol tarafta Milliyetçi Hareket Partisi'ne ait bir bayrak da görüyoruz; üç hilal gördük orada görmüş olduğunuz gibi. Aslında burada Cumhur İttifakı'nın da bir göstergesi olarak onun da orada olması dikkat çekiciydi." sözleriyle sahadaki atmosferi aktardı.



TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN YENİ YOL HARİTASI

A Haber muhabiri, yurdun dört bir yanından katılımın olduğunu vurgulayarak, "Bursa'dan, Gaziantep'ten çeşitli lokasyonlardan flamalarını, bayraklarını sallayan vatandaşlar aslında her biri burada. Hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hem de 25 yıllık bu yürüyüşe 'Biz de buradayız' demek için gece geç saatlerden bu yana yola çıktılar ve sabah erken saatlerinde Ankara'ya vardılar. Sahneye doğru biraz dönelim, sahneden neler var? Hemen önümüzde bulunan bu alan Gençlik Kolları, karşı taraf ise bayrakların yoğun olduğu taraf ise Kadın Kolları. Kadınlar da aslında yöresel kıyafetlerle içlerinde birçok kişi var, onlar da burada." dedi.



Hacıalioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşacağı vizyon belgesine dikkat çekerek, "Başkan Erdoğan işte tarihi konuşmasını oradan yapacak ve AK Parti'nin vizyon belgesini paylaşacak. Önümüzdeki geride bırakılan 25 yılın muhasebesi ve gelecek 25 yılın aslında bu vizyon belgesiyle birlikte yol haritası şekillenmiş olacak. Bugün yeni parti şarkısıyla birlikte buluşacak burada bulunan vatandaşlar. Şu anda hoparlörlerden duyulan bu şarkı Sapanca'da Recep Tayyip Erdoğan için yazılan, Sapanca kampında ilk kez duyulan şarkıydı; bir yenisini de bugün 25. yılda göreceğiz." ifadelerini kullandı.