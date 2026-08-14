AK Parti 25 yaşında! Ankara'da tarihi coşku: On binler Başkan Erdoğan’ı bekliyor
AK Parti, siyaset sahnesine çıkışının çeyrek asırlık gururunu Başkent Ankara'da, Millet Bahçesi'nde düzenlenen devasa bir şölenle kutluyor. Türkiye'nin dört bir yanından, Edirne'den Kars'a kadar akın eden on binlerce vatandaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşma için alanı hınca hınç doldurdu. A Haber muhabiri Şener Çetin, sahadaki kalabalığı ve 25. yıl coşkusunu anbean aktarırken, vatandaşlar Başkan Erdoğan'a olan sevgi ve bağlılıklarını dile getirdi.
"AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı", Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlendi. Program öncesinde partililer, alandaki yerlerini aldı.
AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen büyük şölen için geri sayım başladı.
Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binlerce vatandaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmayı beklemek üzere alanı doldurdu.
"MİLLETLE KUCAKLAŞMA" MESAJI
Başkent Millet Bahçesi'ndeki programı protokol üyeleri de vatandaşlarla birlikte ayakta takip edecek. Böylece AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde, "milletle kucaklaşma" mesajının öne çıkarılması hedefleniyor.
Programda Başkan Erdoğan'ın yaklaşık 45 dakikalık bir konuşma yapması beklenirken, Erdoğan'ın yeni dönem hedefleri ve Türkiye vizyonuna ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
A Haber muhabiri Şener Çetin, Ankara'daki yoğun kalabalığı ve vatandaşların 25. yıl coşkusunu canlı yayında aktardı. Edirne'den Kars'a, Şanlıurfa'dan Van'a kadar Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ın gelişini heyecanla bekliyor.
Alanda konuşan Ağrılı bir vatandaş ise Başkan Erdoğan'a desteğini, "Cumhurbaşkanımız fakirin umut kapısı, mazlumun umudu, İslam aleminin sancaktarı" sözleriyle dile getirdi.
AK Parti'nin 2001 yılında siyaset sahnesine çıkmasının ardından 2002'de iktidara gelmesiyle birlikte enerji, sanayi, sağlık, eğitim ve şehircilik başta olmak üzere birçok alanda hayata geçirilen projeler, 25. yıl etkinliğinde bir kez daha gündeme geldi.