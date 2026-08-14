CANLI YAYIN

AK Parti 25 yaşında! Ankara'da tarihi coşku: On binler Başkan Erdoğan’ı bekliyor

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
A Haber’i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

AK Parti, siyaset sahnesine çıkışının çeyrek asırlık gururunu Başkent Ankara'da, Millet Bahçesi'nde düzenlenen devasa bir şölenle kutluyor. Türkiye'nin dört bir yanından, Edirne'den Kars'a kadar akın eden on binlerce vatandaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı tarihi konuşma için alanı hınca hınç doldurdu. A Haber muhabiri Şener Çetin, sahadaki kalabalığı ve 25. yıl coşkusunu anbean aktarırken, vatandaşlar Başkan Erdoğan'a olan sevgi ve bağlılıklarını dile getirdi.

AK Parti 25 yaşında! Ankara'da tarihi coşku: On binler Başkan Erdoğan’ı bekliyor 1

"AK Parti 25. Kuruluş Yıl Dönümü Programı", Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlendi. Program öncesinde partililer, alandaki yerlerini aldı.

AK Parti 25 yaşında! Ankara'da tarihi coşku: On binler Başkan Erdoğan’ı bekliyor 2

AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Ankara Millet Bahçesi'nde düzenlenen büyük şölen için geri sayım başladı.

AK Parti’nin 25. yılında tarihi buluşma AK PARTİ'NİN 25. YILINDA TARİHİ BULUŞMA

Türkiye'nin dört bir yanından gelen on binlerce vatandaş, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı konuşmayı beklemek üzere alanı doldurdu.

AK Parti 25 yaşında! Ankara'da tarihi coşku: On binler Başkan Erdoğan’ı bekliyor 3

"MİLLETLE KUCAKLAŞMA" MESAJI
Başkent Millet Bahçesi'ndeki programı protokol üyeleri de vatandaşlarla birlikte ayakta takip edecek. Böylece AK Parti'nin 25. kuruluş yıl dönümünde, "milletle kucaklaşma" mesajının öne çıkarılması hedefleniyor.

Programda Başkan Erdoğan'ın yaklaşık 45 dakikalık bir konuşma yapması beklenirken, Erdoğan'ın yeni dönem hedefleri ve Türkiye vizyonuna ilişkin önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

AK Parti 25 yaşında! Ankara'da tarihi coşku: On binler Başkan Erdoğan’ı bekliyor 4

A Haber muhabiri Şener Çetin, Ankara'daki yoğun kalabalığı ve vatandaşların 25. yıl coşkusunu canlı yayında aktardı. Edirne'den Kars'a, Şanlıurfa'dan Van'a kadar Türkiye'nin farklı illerinden gelen vatandaşlar, Başkan Erdoğan'ın gelişini heyecanla bekliyor.

AK PARTİ 25 YAŞINDA! ANKARA'DA TARİHİ COŞKU

Alanda konuşan Ağrılı bir vatandaş ise Başkan Erdoğan'a desteğini, "Cumhurbaşkanımız fakirin umut kapısı, mazlumun umudu, İslam aleminin sancaktarı" sözleriyle dile getirdi.

AK Parti 25 yaşında! Ankara'da tarihi coşku: On binler Başkan Erdoğan’ı bekliyor 5

AK Parti'nin 2001 yılında siyaset sahnesine çıkmasının ardından 2002'de iktidara gelmesiyle birlikte enerji, sanayi, sağlık, eğitim ve şehircilik başta olmak üzere birçok alanda hayata geçirilen projeler, 25. yıl etkinliğinde bir kez daha gündeme geldi.

AK Parti 25 yaşında! Ankara'da tarihi coşku: On binler Başkan Erdoğan’ı bekliyor 6

Millet Bahçesi'ndeki büyük buluşmaya 100 binden fazla vatandaşın katılması beklenirken, Ankara'da 25. yıl coşkusu ve heyecanlı bekleyiş sürüyor.

AK Parti 25 yaşında! Ankara'da tarihi coşku: On binler Başkan Erdoğan’ı bekliyor 7

MİLLET BAHÇESİ'NDE İĞNE ATSAN YERE DÜŞMÜYOR
Detayları aktaran A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu, "Başkent Ankara'da vatandaşlar alanı hınca hınç doldurdu. Arkamda büyük bir kalabalığı görüyorsunuz aslında ucu bucağı görünmüyor, halen daha alan dolmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.


CUMHUR İTTİFAKI RUHU VE ÇEYREK ASIRLIK VİZYON
Hacıalioğlu, hazırlıkların yoğunluğunu belirterek, "Yurdun dört bir yanından aslında 25. yıl kutlamaları etkinlikleri için bu ilan edildikten sonra hazırlıklar başlamıştı. Özellikle AK Parti kanadında yoğun bir hazırlık vardı bilindiği üzere ve tabii ki öncelikli olarak slogan; 25 yıl oldu tabii ki çeyrek asır sloganıyla birlikte gerçekleştiriliyor. 'Milletimizle çeyrek asır, Türkiye geleceğe hazır' sloganı her yerde görülüyor. Karşımızda da bayrakları görüyoruz, sol tarafta Milliyetçi Hareket Partisi'ne ait bir bayrak da görüyoruz; üç hilal gördük orada görmüş olduğunuz gibi. Aslında burada Cumhur İttifakı'nın da bir göstergesi olarak onun da orada olması dikkat çekiciydi." sözleriyle sahadaki atmosferi aktardı.

TÜRKİYE YÜZYILI İÇİN YENİ YOL HARİTASI
A Haber muhabiri, yurdun dört bir yanından katılımın olduğunu vurgulayarak, "Bursa'dan, Gaziantep'ten çeşitli lokasyonlardan flamalarını, bayraklarını sallayan vatandaşlar aslında her biri burada. Hem Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hem de 25 yıllık bu yürüyüşe 'Biz de buradayız' demek için gece geç saatlerden bu yana yola çıktılar ve sabah erken saatlerinde Ankara'ya vardılar. Sahneye doğru biraz dönelim, sahneden neler var? Hemen önümüzde bulunan bu alan Gençlik Kolları, karşı taraf ise bayrakların yoğun olduğu taraf ise Kadın Kolları. Kadınlar da aslında yöresel kıyafetlerle içlerinde birçok kişi var, onlar da burada." dedi.

Hacıalioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşacağı vizyon belgesine dikkat çekerek, "Başkan Erdoğan işte tarihi konuşmasını oradan yapacak ve AK Parti'nin vizyon belgesini paylaşacak. Önümüzdeki geride bırakılan 25 yılın muhasebesi ve gelecek 25 yılın aslında bu vizyon belgesiyle birlikte yol haritası şekillenmiş olacak. Bugün yeni parti şarkısıyla birlikte buluşacak burada bulunan vatandaşlar. Şu anda hoparlörlerden duyulan bu şarkı Sapanca'da Recep Tayyip Erdoğan için yazılan, Sapanca kampında ilk kez duyulan şarkıydı; bir yenisini de bugün 25. yılda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti 25 yaşında! Ankara'da tarihi coşku: On binler Başkan Erdoğan’ı bekliyor 8

İşte alandan kareler...

AK Parti 25 yaşında! Ankara'da tarihi coşku: On binler Başkan Erdoğan’ı bekliyor 9

İşte kareler...

AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm
Sonraki Galeri
AK Parti ile 25 yılda büyük Türkiye hamlesi! Edirne’den Kars’a tarihi dönüşüm
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin