Bir şiirle başladı: Başkan Erdoğan'ın önündeki engeller nasıl aşıldı? İşte AK Parti'nin kurulduğu yıllarda yaşadıkları

Türkiye'nin siyasi tarihine damga vuran, 14 Ağustos 2001'de "Aydınlığa Açık, Karanlığa Kapalı" sloganıyla yola çıkan AK Parti, bugün 25. kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Kurulduktan sadece 15 ay sonra tek başına iktidara gelen ancak daha ilk günlerinden itibaren vesayet odaklarının kumpasları, siyasi yasaklar ve kapatma davalarıyla durdurulmak istenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti, 25 yıllık iktidarında kirli oyunları tek tek bozarak milletin hizmetkarı olmayı sürdürdü. İşte bir şiirle başlayan mahkumiyetten, dünya liderliğine uzanan o destansı yolculuğun engellerle dolu ilk yılları.

BİR ŞİİRLE GELEN MAHKUMİYET VE MİLLETİN İRADESİ

Takvimler 6 Aralık 1997'yi gösterdiğinde, Siirt'te düzenlenen bir miting Türk siyasetinin akışını değiştirecekti. Dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziya Gökalp'in bir şiirini okuduğu için 10 ay hapis cezasına çarptırılarak siyasetten uzaklaştırılmak istendi. Erdoğan o günlerde, "Ben içeride çok çalışacağıma söz veriyorum" ifadelerini kullanarak teslim olmayacağını ilan etmişti. Cezaevinden çıktıktan sonra arkadaşlarıyla birlikte Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kuran Erdoğan, "Bugün Türk siyaset tarihinde her yönüyle şeffaf, seçmenin sorgulamasına ve denetimine açık yepyeni bir siyasal yapılanma modelinin kurulduğu gün olarak geçecek" sözleriyle AK Parti'nin temellerini atmıştı.