Türk savunma sanayiinde tarihi rekor: Yerlilik payı yüzde 83'e ulaştı

Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerlilik ve millilik hamlesi yeni bir eşiğe ulaştı. Erzurum'da düzenlenen Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Bölge Temsilciliği açılışında konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 83'e yükseldiğini açıkladı. 185 ülkeye gerçekleştirilen ihracat ve 20 ili kapsayan yeni bölge temsilciliğiyle Türkiye, savunma sanayiindeki büyümesini sürdürdü.

Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'ndeki TSKGV Erzurum Bölge Müdürlüğü'nün açılışına Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş, Erzurum Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu ve davetliler katıldı.

"TSKGV BİR ÇATI KURULUŞ" Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın bir çatı kuruluşu olduğunu belirterek, "Yani hepinizin bildiği ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ gibi bugün ülkemizin gurur kaynağı olan ülkemizin milli savunmasında, terörle mücadelede iç ve dış savunmasında gösterdiği performansa üretmiş oldukları ürünlerle gurur kaynağı olan bütün bu vakıf şirketlerinin çatı kuruluşu. Ben de orada üye olarak sayın hocamıza yardımcı oluyoruz diğer arkadaşlarımızla beraber. Tabii bir vakıf kuruluşu olması hasebiyle ilk kuruluşundan itibaren vatandaşların bağışları ve destekleriyle bu noktalara gelmiş olan bir ekosistem var. Çok büyük emek var burada. Bu emeğin başında da sayın Cumhurbaşkanımız var. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tamamı var. Hem muvazzaf görev yapan subay astsubaylarımız, hem emekli olanlar, büyük Türk Milleti var. Dolayısıyla böyle bir yapıda Erzurum'da bir bölge teşkilatının kurulacak olması da çok güzel bir hizmet olacak inşallah" diye konuştu.