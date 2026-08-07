Türk savunma sanayiinde tarihi rekor: Yerlilik payı yüzde 83'e ulaştı
Türkiye'nin savunma sanayiindeki yerlilik ve millilik hamlesi yeni bir eşiğe ulaştı. Erzurum'da düzenlenen Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) Bölge Temsilciliği açılışında konuşan Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, savunma sanayiinde yerlilik oranının yüzde 20'lerden yüzde 83'e yükseldiğini açıkladı. 185 ülkeye gerçekleştirilen ihracat ve 20 ili kapsayan yeni bölge temsilciliğiyle Türkiye, savunma sanayiindeki büyümesini sürdürdü.
Yakutiye ilçesi Ömer Nasuhi Bilmen Mahallesi'ndeki TSKGV Erzurum Bölge Müdürlüğü'nün açılışına Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş, Erzurum Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TSKGV Genel Müdürü Bilal Topçu ve davetliler katıldı.
"TSKGV BİR ÇATI KURULUŞ"
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri Okay Memiş, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni Güçlendirme Vakfı'nın bir çatı kuruluşu olduğunu belirterek, "Yani hepinizin bildiği ASELSAN, HAVELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ gibi bugün ülkemizin gurur kaynağı olan ülkemizin milli savunmasında, terörle mücadelede iç ve dış savunmasında gösterdiği performansa üretmiş oldukları ürünlerle gurur kaynağı olan bütün bu vakıf şirketlerinin çatı kuruluşu. Ben de orada üye olarak sayın hocamıza yardımcı oluyoruz diğer arkadaşlarımızla beraber. Tabii bir vakıf kuruluşu olması hasebiyle ilk kuruluşundan itibaren vatandaşların bağışları ve destekleriyle bu noktalara gelmiş olan bir ekosistem var. Çok büyük emek var burada. Bu emeğin başında da sayın Cumhurbaşkanımız var. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin tamamı var. Hem muvazzaf görev yapan subay astsubaylarımız, hem emekli olanlar, büyük Türk Milleti var. Dolayısıyla böyle bir yapıda Erzurum'da bir bölge teşkilatının kurulacak olması da çok güzel bir hizmet olacak inşallah" diye konuştu.
'20 İL BAĞLI OLACAK'
TSKGV'yle ilgili bilgi veren Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, şunları söyledi:
"Gerek mütevelli heyeti gerekse yönetim kurulu üyeleri, hayatları, yürüttükleri çalışmalar ve geçmişte yaptıkları faaliyetler dikkate alındığında vatan aşkıyla vakıf bilinciyle hakikaten çok kıymetli çalışmalar yapmış insanlar. Sayın İçişleri Bakanımızın böyle bir temsilciliğin bu bölgeye Erzurum'a yakışacağına dair bizden bir talebi oldu. Biz de yönetim kurulunda hiç tereddüt etmeden mütevelli heyetine sunduk ve mütevelli heyeti başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın onaylarıyla da hızlı bir şekilde bölge temsilciliği kuruldu. 20 il bu bölgeye bağlı. O kadar doğru bir seçim olduğu hem geçmişimizdeki kıymetli milli mücadelemizdeki sembolik pozisyonu hem de kurulduktan sonrası bağışçıların ilgisi ve bölge faaliyetlerinde çok hızlı bir şekilde ilerleme katetmesi vesilesiyle bugüne kadar olan faaliyetleriyle doğru bir kararın olduğunu bizlere göstermiş oldu. İnşallah bölge temsilciliğimiz, vakfımızı en iyisiyle temsil etmeye devam ederek bağışçılarımızı, milletimizi, savunma sanayimizi ve milli bağımsızlığımızı, teknolojik bağımsızlığımızı ve devamında ekonomik bağımsızlığımıza giden yolda birçok çalışmayı, birçok programı, birçok projeyi yönetmek üzere farklı sorumluluklar da alacaktır. Buna sonuna kadar inanıyoruz."
'YERLİLİK PAYI YÜZDE 83'E ULAŞTI'
Türkiye'nin savunma sanayinde yüzde 20'lerde olan yerlilik payının yüzde 83'lere ulaştığını kaydeden Görgün, şöyle devam etti:
"Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği durum Sayın Cumhurbaşkanımızın son 20 yılda ortaya koyduğu kararlı bir irade, Türk insanına, Türk gençlerine, Türk mühendislerine duyduğu güven ve oluşturduğu fırsatlarla hamdolsun yüzde 20'lerde olan yerlilik payı bugün yüzde 83'e ulaşmış durumda. Bu sadece bir alanda değil, güvenlik güçlerimizin ihtiyaç duyduğu kara, hava, deniz, denizaltı ve tüm alt birimler içeren katma değerli teknolojik çözümlerin tasarlandığı ve üretildiği bununla beraber aynı zamanda dost ülkelere de ihracatının gerçekleştirildiği bir konuma geldi. Hamdolsun geçtiğimiz yıl 185 ülke ve 10 milyar dolar üzeri bir ihracatla savunma sanayinde faaliyet gösteren şirketlerimiz 2025 yılını tamamladılar. Birkaç gün önce ilk altı aylık rakamları kamuoyuyla paylaştık. Geçen seneye göre yıllıklandırmada yüzde 40'lara varan bir ihracatta büyüme rakamlarını paylaşmış olduk. Biz büyükşehirlerimizde, Ankara'da, İstanbul'da, diğer şehirlerimizde savunma sanayinde faaliyet gösteren firmaların gelişmesi, artması, insan kıymetiyle beraber var olan çözümlere yenilerinin eklenmesi konusunda faaliyetlerimize devam ederken diğer taraftan önemli bir faaliyetimiz de bizim üretim teknolojilerimize katkı sağlayacak kendi altyapısı birikimi ve girişimciliğiyle birlikte üniversiteleriyle yetişmiş insan ve gençleriyle beraber destek sağlayabilecek şehirlerimizi de özellikle ekosisteme katmayı önemsiyoruz. Sivas, Kayseri, Konya, onlarca şirketimiz var. Bunlardan bir tanesi de inşallah Erzurum'da olur. Buradaki kadim geçmişi ve milli mücadelemize katkısı teknolojik bağımsızlığımızla da umarım birlikte çalışacağımız birlikte geliştireceğimiz yol haritalarıyla yeni bir safhaya varır."
Başkan Görgün ve davetliler kurdelesini keserek açtıkları vakıf binasını gezdi. Savunma Sanayii Başkanı Görgün, TSKGV'na bağışta bulunanlara teşekkür ederek plaket verdi.