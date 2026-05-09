CANLI YAYIN

ASELSAN’ın yerli ve milli savunma sistemleri SAHA 2026’da vitrine çıktı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr - Özel Haber

ASELSAN, SAHA 2026 EXPO'da kamikaze deniz araçlarından milli radar sistemlerine kadar yeni nesil savunma teknolojilerini tanıttı. A Haber'e konuşan Genel Müdür Ahmet Akyol, "Geleceğe damga vuracağız" diyerek Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişine dikkat çekti.

ASELSAN’ın yerli ve milli savunma sistemleri SAHA 2026’da vitrine çıktı 1

Türkiye'nin teknoloji devi ASELSAN, SAHA 2026 EXPO'da yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği en yeni ürünlerini sergiliyor. Fuarın beşinci gününde kapılarını vatandaşlara açan dev organizasyonda, denizlerde dengeleri değiştirecek kamikaze insansız deniz araçlarından gökyüzünün muhafızı yeni nesil radarlara kadar pek çok stratejik sistem ilk kez görücüye çıktı.

ASELSAN'DAN SAHA 2026'DA MİLLİ GÖVDE GÖSTERİSİ

A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci'nin sorularını yanıtlayan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türk savunma sanayisinin küresel bir marka haline geldiğini vurgulayarak "Geleceğe damga vuracağız" mesajını verdi.

ASELSAN’ın yerli ve milli savunma sistemleri SAHA 2026’da vitrine çıktı 2

MAVİ VATAN'IN YENİ MUHAFIZLARI

Denizlerdeki harp doktrinini değiştirecek ürünlerin ilk kez sergilendiğini belirten ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı olan Kılıç, artık seri üretime hazır halde görücüye çıktı. Çok uzun menzillere gidebilen ve içindeki harp başlığıyla muasım gemilere ciddi etki yapabilen bu ürün, denizlerde hesapları değiştirecek." dedi.

ASELSAN’ın yerli ve milli savunma sistemleri SAHA 2026’da vitrine çıktı 3

Akyol, "Aynı şekilde su üstünde süratli ve çevik yapısıyla Tufan kamikaze İDA'mız da sürpriz etkisi yaratacak yeni nesil harbin bir çıktısı olarak envanterdeki yerini alacak" sözleriyle Mavi Vatan'daki yeni vurucu güçleri tanıttı.

ASELSAN’ın yerli ve milli savunma sistemleri SAHA 2026’da vitrine çıktı 4

ÇELİK KUBBE'NİN YENİ KESKİN GÖZLERİ

Hava savunma sistemlerindeki gelişmelere dikkat çeken Akyol, "Hava Kuvvetlerimizin vurucu kabiliyetini artıracak üç yeni mühimmatı ve uzun mesafe lazer işaretleme yapabilen Tolun mühimmatını tanıttık. Çelik Kubbe'nin üst katmanları için Siper'in yeni versiyonlarının sözleşmelerini imzaladık. Ayrıca drone önleme katmanı için Ejderha ve Gökalp gibi otonom çözümlerimizi getirdik." dedi.

ASELSAN’ın yerli ve milli savunma sistemleri SAHA 2026’da vitrine çıktı 5

Öte yandan, "Radar teknolojisinde ise Ankara'da tasarlanan askeri çiplerle üretilen Alp radarı, dünyada hava sahasını en hassas şekilde denetleyen sistemlerden biri olarak Avrupa'nın en büyük radar tesislerinden birinin meyvesidir" ifadelerini kullandı.

ASELSAN’ın yerli ve milli savunma sistemleri SAHA 2026’da vitrine çıktı 6

KİLOGRAM BAŞI İHRACATTA REKOR KATMA DEĞER

ASELSAN'ın sadece bir savunma şirketi değil, aynı zamanda ekonomik bir lokomotif olduğunu vurgulayan Ahmet Akyol, "Kilogram başına ihracatımız 2200 dolara ulaştı. Bu rakam, yaptığımız işin yüksek teknolojisini ve ekonomiye katkısını gösteriyor. Sadece geçtiğimiz yıl KOBİ'lerimize 3.8 milyar dolar sipariş verdik. Anadolu'nun dört bir yanındaki 5 bine yakın tedarikçimizle devasa bir ekosistemi yönetiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın temelini attığı 1.5 milyar dolarlık Oğulbey tesisimizin ilk fazını bu yılın ikinci yarısında devreye alarak üretim kapasitemizi çok daha yukarıya taşıyacağız" dedi.

ASELSAN’ın yerli ve milli savunma sistemleri SAHA 2026’da vitrine çıktı 7

GÖKYÜZÜNÜN MİLLİ KANATLARINA TAM DESTEK

Milli muharip uçak KAAN ve diğer hava platformlarındaki ASELSAN imzasına değinen Akyol, "KAAN, Hürjet ve Hürkuş gibi uçaklarımızın kaskından görev bilgisayarına, çarpışma önleme sistemlerinden uçuş altimetrelerine kadar neredeyse tüm elektronik sistemlerini biz sağlıyoruz. Pilotun baktığı yöne silahların döndüğü o yüksek teknolojili kasklar ve tüm görev sistemleri artık seri üretimde. Ayrıca SİHA'larımız için geliştirdiğimiz ASELFLIR 600 kameramız, daha önce ambargolara konu olan sistemlerin çok üzerinde bir performansla 225 kilometreden görüntü alabiliyor" sözleriyle dışa bağımlılığın sona erdiğini belirtti.

ASELSAN’ın yerli ve milli savunma sistemleri SAHA 2026’da vitrine çıktı 8

UZAYDA HABERLEŞME DEVRİ BAŞLIYOR

Haberleşme alanında devrim niteliğinde adımlar attıklarını ifade eden Ahmet Akyol, "Emniyet ve Jandarma teşkilatımız için hem telsiz hem telefon özelliği olan 3810 ürünümüzü aktif kullanıma sunduk. Şebekesi ve baz istasyonları tamamen bize ait olan bu sistem, güvenli haberleşmenin teminatıdır." dedi.

ASELSAN’ın yerli ve milli savunma sistemleri SAHA 2026’da vitrine çıktı 9

Akyol, "Şimdi bu yetkinliği uzaya taşıyoruz. LEO yörüngede yeni bir uydu takımının inşası için sözleşmemizi imzaladık. Artık haberleşmeyi kriptolu ve askeri olarak uydular üzerinden gerçekleştireceğiz" diyerek yeni hedeflerini aktardı.

ASELSAN’ın yerli ve milli savunma sistemleri SAHA 2026’da vitrine çıktı 10

DÜNYA DEVİ ASELSAN'IN HEDEFİ ZİRVE

ASELSAN'ın uluslararası arenadaki yükselişine değinen Genel Müdür Ahmet Akyol, "Şu an Avrupa'nın en değerli 5. savunma şirketi konumundayız ve piyasa değerimiz 44 milyar dolara ulaştı. 74 ülkeden konuk ağırladığımız bu fuarda, Türk mühendisliğinin başarısını tüm dünyaya gösteriyoruz.

ASELSAN’ın yerli ve milli savunma sistemleri SAHA 2026’da vitrine çıktı 11

Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla başladığımız bu yolculukta, ikinci 50 yılımızda bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Gençlerimizin bu teknolojilere olan ilgisi ve özgüveni, tam bağımsız savunma sanayii hedefimizin en büyük teminatıdır" ifadeleriyle konuşmasını noktaladı.

ASELSAN’ın yerli ve milli savunma sistemleri SAHA 2026’da vitrine çıktı 12
A Haber
Mobil uygulamalarımızı indirin