ASELSAN’ın yerli ve milli savunma sistemleri SAHA 2026’da vitrine çıktı
ASELSAN, SAHA 2026 EXPO'da kamikaze deniz araçlarından milli radar sistemlerine kadar yeni nesil savunma teknolojilerini tanıttı. A Haber'e konuşan Genel Müdür Ahmet Akyol, "Geleceğe damga vuracağız" diyerek Türkiye'nin savunma sanayiindeki yükselişine dikkat çekti.
Türkiye'nin teknoloji devi ASELSAN, SAHA 2026 EXPO'da yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği en yeni ürünlerini sergiliyor. Fuarın beşinci gününde kapılarını vatandaşlara açan dev organizasyonda, denizlerde dengeleri değiştirecek kamikaze insansız deniz araçlarından gökyüzünün muhafızı yeni nesil radarlara kadar pek çok stratejik sistem ilk kez görücüye çıktı.
A Haber muhabiri Kübra Kılıç Tepeci'nin sorularını yanıtlayan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, Türk savunma sanayisinin küresel bir marka haline geldiğini vurgulayarak "Geleceğe damga vuracağız" mesajını verdi.
MAVİ VATAN'IN YENİ MUHAFIZLARI
Denizlerdeki harp doktrinini değiştirecek ürünlerin ilk kez sergilendiğini belirten ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "Türkiye'nin ilk kamikaze otonom su altı aracı olan Kılıç, artık seri üretime hazır halde görücüye çıktı. Çok uzun menzillere gidebilen ve içindeki harp başlığıyla muasım gemilere ciddi etki yapabilen bu ürün, denizlerde hesapları değiştirecek." dedi.
Akyol, "Aynı şekilde su üstünde süratli ve çevik yapısıyla Tufan kamikaze İDA'mız da sürpriz etkisi yaratacak yeni nesil harbin bir çıktısı olarak envanterdeki yerini alacak" sözleriyle Mavi Vatan'daki yeni vurucu güçleri tanıttı.
ÇELİK KUBBE'NİN YENİ KESKİN GÖZLERİ
Hava savunma sistemlerindeki gelişmelere dikkat çeken Akyol, "Hava Kuvvetlerimizin vurucu kabiliyetini artıracak üç yeni mühimmatı ve uzun mesafe lazer işaretleme yapabilen Tolun mühimmatını tanıttık. Çelik Kubbe'nin üst katmanları için Siper'in yeni versiyonlarının sözleşmelerini imzaladık. Ayrıca drone önleme katmanı için Ejderha ve Gökalp gibi otonom çözümlerimizi getirdik." dedi.
Öte yandan, "Radar teknolojisinde ise Ankara'da tasarlanan askeri çiplerle üretilen Alp radarı, dünyada hava sahasını en hassas şekilde denetleyen sistemlerden biri olarak Avrupa'nın en büyük radar tesislerinden birinin meyvesidir" ifadelerini kullandı.