ASELSAN’ın yerli ve milli savunma sistemleri SAHA 2026’da vitrine çıktı

KİLOGRAM BAŞI İHRACATTA REKOR KATMA DEĞER ASELSAN'ın sadece bir savunma şirketi değil, aynı zamanda ekonomik bir lokomotif olduğunu vurgulayan Ahmet Akyol, "Kilogram başına ihracatımız 2200 dolara ulaştı. Bu rakam, yaptığımız işin yüksek teknolojisini ve ekonomiye katkısını gösteriyor. Sadece geçtiğimiz yıl KOBİ'lerimize 3.8 milyar dolar sipariş verdik. Anadolu'nun dört bir yanındaki 5 bine yakın tedarikçimizle devasa bir ekosistemi yönetiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın temelini attığı 1.5 milyar dolarlık Oğulbey tesisimizin ilk fazını bu yılın ikinci yarısında devreye alarak üretim kapasitemizi çok daha yukarıya taşıyacağız" dedi.

GÖKYÜZÜNÜN MİLLİ KANATLARINA TAM DESTEK Milli muharip uçak KAAN ve diğer hava platformlarındaki ASELSAN imzasına değinen Akyol, "KAAN, Hürjet ve Hürkuş gibi uçaklarımızın kaskından görev bilgisayarına, çarpışma önleme sistemlerinden uçuş altimetrelerine kadar neredeyse tüm elektronik sistemlerini biz sağlıyoruz. Pilotun baktığı yöne silahların döndüğü o yüksek teknolojili kasklar ve tüm görev sistemleri artık seri üretimde. Ayrıca SİHA'larımız için geliştirdiğimiz ASELFLIR 600 kameramız, daha önce ambargolara konu olan sistemlerin çok üzerinde bir performansla 225 kilometreden görüntü alabiliyor" sözleriyle dışa bağımlılığın sona erdiğini belirtti.

UZAYDA HABERLEŞME DEVRİ BAŞLIYOR Haberleşme alanında devrim niteliğinde adımlar attıklarını ifade eden Ahmet Akyol, "Emniyet ve Jandarma teşkilatımız için hem telsiz hem telefon özelliği olan 3810 ürünümüzü aktif kullanıma sunduk. Şebekesi ve baz istasyonları tamamen bize ait olan bu sistem, güvenli haberleşmenin teminatıdır." dedi.

Akyol, "Şimdi bu yetkinliği uzaya taşıyoruz. LEO yörüngede yeni bir uydu takımının inşası için sözleşmemizi imzaladık. Artık haberleşmeyi kriptolu ve askeri olarak uydular üzerinden gerçekleştireceğiz" diyerek yeni hedeflerini aktardı.