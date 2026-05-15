Almanya merkezli Focus dergisinin haberine göre İtalya Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi Cavour'un Türk yapımı Bayraktar TB3 insansız hava araçlarıyla donatılması planlanıyor.

Haberde, Bayraktar TB3'ün Cavour'a entegrasyonunun Türkiye'nin küresel İHA gücü olarak yükselişinin önemli göstergelerinden biri olduğu ifade edildi. Ankara'nın Akdeniz güvenlik mimarisinde daha kritik bir aktöre dönüştüğü değerlendirmesine de yer verildi.