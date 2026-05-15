Kanada Türk İHA/SİHA’larının peşinde! Ambargo sonrası yerli üretim dünya pazarını değiştirdi
2019 yılında Türkiye’ye yönelik savunma sanayii yaptırımları kapsamında İHA kameralarının satışını durduran Kanada’nın, bu kez Türk insansız hava araçlarını satın almayı değerlendirdiği belirtildi. Baykar ve ASELSAN’ın yerli sistemlerle geliştirdiği çözümler, NATO ülkelerinin de dikkatini çekmeye başladı.
Savunma sanayiinde son yıllarda önemli bir ihracat ivmesi yakalayan Türkiye, geçmişte yaptırım uygulayan ülkelerin de radarına girdi. Kanada'nın, Türk insansız hava araçlarını satın alma seçeneğini değerlendirdiği yönündeki iddialar, Ankara'nın savunma teknolojilerindeki küresel etkisini yeniden gündeme taşıdı.
Middle East Eye sitesinde yer alan habere göre Ottawa yönetimi, gözetleme amaçlı orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava araçlarına yönelik seçenekleri inceliyor. Haberde, Kanada'nın Türk üretimi sistemlerle ilgilendiği öne sürüldü.
28 Nisan 2026 Pazartesi günü gündeme taşınan değerlendirmeler, Kanada'nın geçmişte Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayii yaptırımlarını yeniden tartışmaya açtı. Ottawa yönetimi, 2019 yılında Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyonların ardından bazı savunma ürünlerinin ihracatını durdurmuştu.