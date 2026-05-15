Kanada Türk İHA/SİHA’larının peşinde! Ambargo sonrası yerli üretim dünya pazarını değiştirdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
2019 yılında Türkiye’ye yönelik savunma sanayii yaptırımları kapsamında İHA kameralarının satışını durduran Kanada’nın, bu kez Türk insansız hava araçlarını satın almayı değerlendirdiği belirtildi. Baykar ve ASELSAN’ın yerli sistemlerle geliştirdiği çözümler, NATO ülkelerinin de dikkatini çekmeye başladı.

Savunma sanayiinde son yıllarda önemli bir ihracat ivmesi yakalayan Türkiye, geçmişte yaptırım uygulayan ülkelerin de radarına girdi. Kanada'nın, Türk insansız hava araçlarını satın alma seçeneğini değerlendirdiği yönündeki iddialar, Ankara'nın savunma teknolojilerindeki küresel etkisini yeniden gündeme taşıdı.

Middle East Eye sitesinde yer alan habere göre Ottawa yönetimi, gözetleme amaçlı orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava araçlarına yönelik seçenekleri inceliyor. Haberde, Kanada'nın Türk üretimi sistemlerle ilgilendiği öne sürüldü.

28 Nisan 2026 Pazartesi günü gündeme taşınan değerlendirmeler, Kanada'nın geçmişte Türkiye'ye uyguladığı savunma sanayii yaptırımlarını yeniden tartışmaya açtı. Ottawa yönetimi, 2019 yılında Türkiye'nin Suriye'de yürüttüğü operasyonların ardından bazı savunma ürünlerinin ihracatını durdurmuştu.

KANADA'NIN AMBARGOSU SONRASI YERLİ ÜRETİM HIZLANDI

Kanada merkezli Wescam tarafından üretilen elektro-optik ve kızılötesi kamera sistemlerinin ihracatının durdurulması, Türk savunma sanayiinde yerlileşme sürecini hızlandırdı. Ambargodan en fazla etkilenen şirketler arasında Baykar ve TUSAŞ yer aldı.

Bu süreçte ASELSAN tarafından geliştirilen CATS kamera sistemi devreye alındı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen sistemin bugün 10'dan fazla ülkeye ihraç edildiği belirtiliyor.

Haberde görüşüne yer verilen bir yetkili, "Kanada, gözetleme amaçlı orta irtifa uzun havada kalışlı insansız hava araçları satın almakla ilgileniyor" ifadelerini kullandı.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİNE NATO İLGİSİ ARTIYOR

Türk savunma sanayi ürünlerine yönelik ilginin yalnızca Kanada ile sınırlı olmadığı değerlendiriliyor. Avrupa merkezli yayın organlarında yer alan analizlerde, Türkiye'nin özellikle insansız hava araçları alanında NATO içinde dikkat çeken bir üretici konumuna geldiği vurgulanıyor.

Almanya merkezli Focus dergisinin haberine göre İtalya Deniz Kuvvetleri'nin amiral gemisi Cavour'un Türk yapımı Bayraktar TB3 insansız hava araçlarıyla donatılması planlanıyor.

Haberde, Bayraktar TB3'ün Cavour'a entegrasyonunun Türkiye'nin küresel İHA gücü olarak yükselişinin önemli göstergelerinden biri olduğu ifade edildi. Ankara'nın Akdeniz güvenlik mimarisinde daha kritik bir aktöre dönüştüğü değerlendirmesine de yer verildi.

BAYRAKTAR TB3 DİKKAT ÇEKİYOR

Kısa pistli gemilere iniş ve kalkış yapabilme kabiliyetiyle öne çıkan Bayraktar TB3, Türk savunma sanayiinin son dönemdeki dikkat çekici projeleri arasında gösteriliyor.

Savunma uzmanları, Türkiye'nin son yıllarda geliştirdiği yerli sistemlerin, ambargo ve tedarik krizlerine karşı alternatif oluşturduğunu değerlendiriyor. NATO ülkelerinin Türk sistemlerine yönelik ilgisinin artmasının da bu dönüşümün önemli göstergelerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Türkiye'nin savunma sanayiindeki ihracat performansı ve yeni iş birliklerinin önümüzdeki dönemde uluslararası savunma dengelerinde daha fazla tartışılması bekleniyor.

